Un rapper de 21 de ani s-a prăbușit pe aeroport și a murit

Rapperul american Juice Wrld a murit duminică dimineață după ce a suferit o criză convulsivă și s-a prăbușit la pământ în timp ce se afla pe aeroportul Midway din Chicago, anunță platforma de știri mondene TMZ.

Muzicianul, un tânăr talentat, a cărui carieră tocmai începea să ia avânt, împlinise 21 de ani lunea trecută. Pe numele real Jarad Anthony Higgins, rapperul Juice Wrld a devenit cunoscut pentru hitul - ajuns viral în 2018 - „Lucid Dreams”.

Tânărul tocmai aterizase, venind din California, când s-a prăbușit la pământ în timp ce mergea prin aeroport. La sosirea paramedicilor, era încă în viață, dar i se scurgea sânge din gură. A fost transportat la spital, unde i-a fost declarat decesul.

Poliția a lansat o anchetă cu privire la circumstanțele în care s-a produs decesul tânărului artist.

Lumea muzicală este șocată de această veste, iar artiștii au început să transmită mesaje pe rețelele sociale. Camila Cabello a postat pe Twitter un emoticon cu o inimă frântă în două.

Piesele lui Juice Wrld „All Girls Are the Same” și „Lucid Dreams au ajuns până pe locul doi în topul Billboard Hot 100. La începutul anului 2018, artistul a semnat un contract în valoare de peste 3 milioane de dolari cu Interscope Records. A ajuns pe primele topuri ale clasamentului Billboard cu al doilea album pe care l-a lansat, „Death Race for Love”.

