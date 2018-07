Cea mai mare escrocherie cu vouchere de vacanţă

Voucherele de vacanţă sunt scoase la vânzare pe site-urile de anunţuri, deşi este ilegal. După luni întregi de discuţii despre introducerea tichetelor, când bugetarii le-au primit în sfărşit, nu au mai putut să le folosească pentru că mulţi deja au cumpărat vacanţele. Însă, aceştia comit o ilegalitate. Şi cei care le cumpără şi hotelierii riscă amenzi de zeci de mii de lei.

Voucherele sunt vândute pe site-urile cu anunţuri şi cu 400 de lei, asta deşi valoarea lor este de 1450 de lei.

Reportaj cu camera ascunsă:

Vânzător OLX: „Deci se pot folosi indiferent ce nume e pe tichet. Ce pot să zic, sunt 29, fiecare bon, ca să zic aşa, e de 50 de lei.

Reporter: Sunteţi sigur că se poate?

Vânzător OLX: Dacă nu mă credeţi, puteţi să vă interesaţi şi la cei care au. Sau dacă chiar doriţi, pot să vă dau şi o copie de buletin, că nu mă deranjează.

Reporter: Bun, şi dacă eu ajung la hotel şi nu-mi acceptă voucherele?

Vânzător OLX: Eu ştiu că am mai dat şi nu am avut treabă. Şi la un prieten de-al meu am dat”.

Această practică este încurajată şi de hotelieri care acceptă voucherele deşi datele de pe tichete nu corespund cu cele din buletin.

„Reporter: Avem nişte vouchere primite de la nişte rude. Am putea să le folosim?

Recepţioner: Da, se pot folosi. Nu trebuie să fie neapărat nominal.

Reporter: Nu trebuie sa fie nominal?

Recepţioner: Nu, nu”.

Peste 13.000 de unităţi de cazare din România acceptă vouchere de vacanţă, însă ar trebui să le primească doar pe baza buletinului. Hotelierii care nu respectă legea dar şi cei care le vând sau le cumpără riscă o amendă de 27.000 de lei.

Adrian Voican, reprezentant ANAT: „Se păcălesc pentru că fiind achiziţionate ilegal pierd şi dreptul de a le folosi, pot să piardă toţi banii, în afară că sunt ei, înşişi, amendaţi. Piaţa a fost inundată cu vouchere de vacanţă pentru mai mult de un milion de persoane, iar faptul că aleg să le vândă ţine de inconştienţa lor, dar este pedepsit de lege, atât hotelul, dar şi agenţia sunt pasibile să îşi piardă licenţa de funcţionare”.

În primele cinci luni ale acestui an au fost acordate vouchere de vacanţă în valoare de peste 22 milioane de euro.

