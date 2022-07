Un cuplu aflat în vacanță pe insula Borneo a găsit o banană atât de mare încât a durat două zile să o termine de mâncat. Ei sunt convinși că era cea mai mare care a crescut vreodată în lume, însă este tardiv să-și valideze recordul.

Gabrielle Testa, 22 de ani, și iubitul ei, Ollie Porceddu, 25 de ani, călătoreau în Borneo, când au dat peste o banană neobișnuit de mare, lungă cât antebrațul bărbatului. Nu au rezistat și au decojit-o, cu gând să o mănânce, însă au terminat-o abia după 2 zile.

Gabbie a spus: „Când am văzut-o prima dată, ne-am uitat unul la altul și am știut că vrem s-o mâncăm. Sincer, nu a avut un gust diferit față de o banană obișnuită. Dar era ciudată. Este greu de explicat. Părea că două banane au crescut împreună, în aceeași coajă, iar au fost înconjurate de mai multe banane”, povestește Gabrielle.

Ollie crede că banana cântărea în jur de 3 kilograme.

