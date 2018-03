Imagini spectaculoase de la Cascada Bigăr, îngheţată aproape complet

Iarna târzie dă un adevărat spectacol în Banatul Montan. Una dintre cele mai frumoase căderi de apă din lume, Cascada Bigăr, a început să îngheţe la bază, iar turiştii vin s-o admire în număr tot mai mare. La câţiva kilometri distanţă, cascada Cârşa îi face concurenţă. A îngheţat aproape complet şi arată aidoma unui uriaş palat de cleştar.

Cascadă Bigăr e recunoscută drept una dintre cele mai frumoase căderi de apă din lume. De când iarna a revenit în forţă, numărul turiştilor care vin să o admire e în creştere.

Apa care se prelinge pe muşchiul verde al cascadei a îngheţat, din cauza frigului tăios, exact la baza stâncii.

Dacă temperaturile vor avea în continuare valori negative, atunci căderea de apă se va transforma într-o adevărată perdea de gheaţă.

La doar opt kilometri distanță e o cădere de apă la fel de spectaculoasă, dar mai puțin cunoscută.

Cascada Cârşa oferă un adevărat spectacol de gheaţă. Apa care iese din munţi şi se revarsă peste stânci a început uşor-uşor să îngheţe şi să formeze turţuri de câţiva metri.

Inclusiv drumul dintre cele două căderi de apă este un spectacol în sine. Uriaşi ţurţuri de gheaţă atârnă ameninţători sub stâncile înalte ce străjuiesc şoseaua.

Gheorghe Bolvănescu, ranger în Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa: „Cascadele îngheaţă pe la minus 10, minus 15 grade C. Atunci îngheaţă ţurţurii aceia care dau imaginea spectaculoasă. Cascada Cârşa cam şase luni din an nu are apă, având debit mic, de aceea e îngheţată complet.”

În anul 2017, 80.000 de oameni au venit să vadă Cascada Bigăr.