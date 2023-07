O femeie și-a pierdut motanul în vacanță, în Grecia. A fost găsit, dar după ce s-a întors acasă și acum cere ajutor

Grupurile celor care merg în vacanță în Grecia sunt pline de anunțuri de obiecte pierdute. Oamenii cer ajutor pe paginile de socializare ca să-și recupereze diverse bunuri, de la haine și chei până la pisici.

O femeie a mers în concediu, în Meteora, cu motanul care a reușit să fugă și s-a pierdut printre pisicile care sunt la ele acasă pe toate străzile din Grecia.

A fost găsit de proprietara pensiunii, însă abia după ce românca plecase.

Acum, de acasă, ea caută pe „Forum Grecia” pe cineva aflat în vacanță și dispus să-i aducă motanul, la întoarcere.

„Bună ziua, am o mare rugăminte pentru cei care se deplasează în zona Meteora, localitatea En Kanaliois. Acum 2 săptămâni am scăpat motanul de sub supraveghere și a fugit, gazda la care am stat a fost foarte drăguță și a reușit să îl prindă când deja eram în țară. Este un motan extrem de frumos, de rasă și foarte cuminte. Dacă există vreo posibilitate să îl aduceți în țară v-aș fi foarte recunoscătoare”, este mesajul postat de femeie pe grupul de Facebook.

Editor : D.C.