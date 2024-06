Un cuplu de pensionari a vândut tot și a plecat într-o croazieră în jurul lumii. A constatat că e mai ieftin pe apă decât pe uscat

Un cuplu de pensionari a vândut tot pentru a porni într-o călătorie în jurul lumii cu o navă de croazieră. Grace și Jerry au făcut calculele și au constatat că nu e mai scump să trăiești pe o navă decât dacă ar fi continuat să locuiască pe uscat.

„Am vândut totul”, spun Grace și Jerry Grady, care în ultimele două săptămâni s-au ocupat de valize și ultimele planuri de călătorie, scrie Euronews.

Cei doi, care au peste 70 de a ni, sunt printre cei aproximativ 800 de pasageri de pe nava de croazieră Villa Vie Odyssey care vor călători timp de trei ani și jumătate în jurul lumii.

Călătoria epică a început în 30 mai și va consta în vizitarea a 425 de porturi din 147 de țări de pe toate cele șapte continente. Itinerarul este programat astfel încît să prindă anotimpurile de primăvară și vară oriunde pe traseu.

„Am vândut tot”

În urmă cu doi ani, soții Grady s-au mutat înapoi în Sicilia unde s-a născut Grace și de atunci au stat cu chirie.

În ultimele luni și-au vândut casa și toate bunurile din SUA, pentru a face bani pentru călătorie.

Au început să trimită bagajele către vasul de croazieră și au constatat că se pot descurca cu minimul necesar. „Am purtat aceleași haine în fiecare zi și le-am spălat manual în fiecare seară”, spune Grace.

„Nu este mai scump decât să trăiești pe pământ”

Cu banii obținuți, ei au închiriat o cabină pe Vila Via Odyssey, care va costa aproximativ 43.435 de dolari pe an.

Croaziera este surprinzător de accesibilă, spun ei. Cea mai scumpă cabină – cea exterioară cu balcon - costă în jur de 72.635 de dolari pe an. Comparativ, pe megayachtul The World, prețurile încep de la 2 milioane de dolari pe an și ajung la 15 milioane de dolari.

Pe Villa Vie Odyssey, pasagerii plătesc de la 89 de dolari de persoană pe zi pentru locul în cabina fără geam până la 199 dolari pentru cea cu balcon.

În cost, sunt incluse mâncarea și băuturile răcoritoare, nelimitat, plus băuturi alcoolice la cină. Există WiFi gratuit și se pot face controale medicale (excluzând medicamentele și tratamentele).

Room service-ul este disponibil 24/7, curățenia se face săptămânal, în preț fiind inclus și un serviciu de spălătorie de două ori pe săptămână.

Soții Grady spun că nu mai au facturi de plătit, nici alte cheltuieli cu asigurările. Ei afirmă că să faci turul lumii cu o navă e mult mai ușor decât dacă ar fi ales să rezerve singuri excursii și zboruri separate.

„Nu mai trebuie să împachetez și să despachetez valizele după fiecare călătorie”, adaugă Jerry.

„A fost un vis al meu dintotdeauna”

Nu este prima dată când soții Grady plănuiesc să înceapă o nouă viață pe mare. Cuplul își rezervase o călătorie acum trei ani cu Life at Sea Cruises, care însă a fost anulată în mod neașteptat în noiembrie 2023.

„Mereu am visat să văd lumea. Am călătorit mult. Nu mă îngrijorează nimic”, spune Jerry.

Cuplul intenționează să rămână trei ani și jumătate pe mare, dar dacă se răzgândesc, programul este flexibil. Itinerariul este împărțit în 16 segmente, care variază de la 35 la 120 de zile fiecare. Pasagerii plătesc o sumă în avans, iar restul îl achită cu 30 de zile înainte de fiecare segment. Dacă doresc să părăsească nava în orice moment, trebuie să informeze cu cel puțin șase luni înainte de noul segment pentru o rambursare completă. De asemenea, se pot întoarce la navă în orice moment.

Nava de croazieră, organizată de Villa Vie Residences, nu se va opri după cei trei ani și jumătate, ci va continua să ocolească globul. La fiecare 15 ani, nava va fi înlocuită.

De asemenea, există posibilitatea ca locul în cabină dă fie cumpărat, iar prețurile încep de la 99.000 de dolari și ajung la 249.000 de dolari pentru cabina cu balcon. În plus, există taxe lunare de la 1.750 de dolari de persoană până la 4.000 de dolari. Proprietarii își pot închiria apoi cabina altor persoane fără comision sau prin intermediul companiei de croazieră contra cost.

Villa Vie Odyssey a fost construită în 1993 și a fost modernizată cu 12 milioane de dolari. Cabinele interioare au chiar și un ecran virtual cu vederea de afară.

Pe navă sunt opt punți și o piscină. Pasagerii pot alege între trei restaurante și cinci baruri și pot petrece timpul liber la spa, la fitness, la un „centru culinar interactiv” sau la bibliotecă. Există de asemenea un centru de afaceri și internet furnizate de Starlink și Viasat 3.

Pe tot parcursul călătoriei, prietenii și rudele pot veni în vizită. Ei pot avea propria lor cabină pentru 33 de dolari de persoană pe zi timp de până la două săptămâni. „Cele trei fiicele noastre s-au uitat deja la itinerar și s-au gândit când ne pot vizita”, spune Jerry.

