Pericol pe străzi. Cod portocaliu de polei în 8 județe. Alte 8 județe sunt sub cod galben

Ploaia căzută peste noapte a îngheţat şi a transformat în patinoare drumurile. Este cod portocaliu de polei în 8 judeţe,şi cod galben în alte 8 judeţe. În Bucureşti joi dimineața se semnala așa-numitul fenomen de „ploaie înghețată”.

Freezing rain sau „ploaie înghețată” este un fenomen meteo care se formează atunci când ploaia întâlnește o suprafață foarte rece și îngheață pe loc. Nu contează dacă vorbim despre metal sau asfalt. Tocmai de aceea, recomandarea este să fim foarte precauți în perioada următoare, dacă observăm apariția fenomenului. Vorbim mai ales despre șoferi, dar și pietonii trebuie să fie precauți, ca să nu se aleagă cu fracturi și entorse.

Meteorologii au emis mai multe avertizări nowcasting de fenomene meteo periculoase. Zone din 16 județe sunt sub cod portocaliu sau galben de polei, cel puțin până la ora 9:00. Alte avertizări sunt valabile până la ora 11:00 sau chiar 14:00.

Cod galben de precipitații și vânt

Pe de altă parte, joi dimineața a intrat în vigoare un cod galben de precipitaţii şi vânt pentru majoritatea zonelor din sudul şi din estul ţării.

Codul galben va fi în vigoare până vineri la amiază. Va ninge consistent în Carpatii Orientali şi în mare parte a Moldovei, unde se va depune strat gros de zăpadă. Tot acolo, vântul va depăşi 50 km/h, iar la altitudini mai mari, 70 km/h şi va viscoli ninsoarea. În judeţele Vaslui şi Vrancea vor fi precipitaţii mixte şi depuneri de polei. În restul zonelor aflate sub cod galben, va ploua abundent. În sud şi sud-est, inclusiv în Bucureşti, se vor acumula cantităţi de apă de până la 25 l/mp, dar în nordul şi vestul Olteniei, precum şi în nordul Munteniei, se pot strange chiar si 50 l de apa/mp. Zăpada se va topi acolo şi va creşte riscul de inundaţii in special pe râurile din Oltenia, iar vântul va sufla cu putere.

Vremea va rămâne capricioasă până sâmbătă seara, apoi se va linişti.

Ninsorile vor continua în zonele de munte, dar și în vestul, nordul şi nord-estul ţării. În rest, vor fi mai ales ploi, ziua, şi precipitaţii mixte, noaptea. Vântul va rămâne intens pe creste, dar şi în regiunile sudice. Temperaturile vor mai ajunge la 9 grade Celsius pe litoral şi sâmbătă, apoi vor scădea.

Capitala se află sub cod galben de ploi abundente şi de vânt intens. Acesta va avea rafale de 55 km/h. Pe timpul zilei va ploua consistent, dar după lăsarea serii, pot apărea şi fulgii de zăpadă. Temperaturile nu vor trece de 2 grade Celsius.

Risc de avalanșă la munte

Risc mare de avalanşă în munţii Făgăraşului. Salvamontiştii din Sibiu avertizează turiştii că riscul producerii unor avalanşe este de 4, pe o scală de la 1 la 5. Turiştii sunt sfătuiţi să nu urce pe traseele superioare cabanelor din nordul munţilor Făgăraşului şi să evite practicarea sporturilor de iarnă în această zonă. De asemenea, pentru urcarea la Bâlea Lac se recomandă doar telecabina.

Etichete:

,

,

,

,