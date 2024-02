Un climatolog laureat cu Nobel spune că anul 2024 ar putea fi mai călduros decât 2023

Climatologul italian Filippo Giorgi, laureat al premiului Nobel, a declarat joi pentru agenţia de presă ANSA că, deşi 2023 a fost declarat recent cel mai călduros an din istoria înregistrărilor, 2024 ar putea fi doborî acest record.

"2023 a fost cel mai călduros an din toate timpurile, aşa cum am prezis în martie 2023; 2024 ar putea depăşi acest record, devenind cel mai cald an din toate timpurile, sau al doilea cel mai cald", a declarat Filippo Giorgi, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2007, împreună cu alţi membri ai Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) aflat sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

Giorgi a declarat că, în opinia sa, este "nerealistă" limitarea încălzirii globale în limita pragului de 1,5 grade Celsius peste valorile din perioada preindustrială, aşa cum prevede Acordul de la Paris, afirmând că acest prag ar trebui redus. "Schimbările climatice implică apă, pierderea biodiversităţii, implică probleme în agricultură, în zonele de coastă, nu ştiu dacă suntem pregătiţi, chiar şi cultural, să le facem faţă. Este nevoie de puţin pentru a declanşa o criză economică", a adăugat climatologul citat de ANSA.

