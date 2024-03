Avem o șansă pe care nu o putem rata

Nominalizarea mea pentru candidatura la Primăria Sectorului 1 arată că am primit încrederea că pot scoate sectorul de sub zodia fără noroc a unei administrații greșite. Oamenii au înțeles deja că la Sectorul 1 e nevoie de un primar cu un proiect clar și energia de a face lucruri.

Candidez la Primăria Sectorului 1 știind că doamna Armand nu va renunța ușor la confortul de a fi primar fără a te comporta ca un primar. Dar am datoria să explic electoratului că avem o șansă bună să actualizăm consistent profilul de Wikipedia al doamnei și să ne apucăm de treabă.

Faptul că sunt eu în postura de a fi propunerea pentru această poziție este prea puțin semnificativ. PNL are o echipă bună și diversă și putea oferi zeci de profiluri potrivite pentru alegerile din 9 iunie. PNL are totuși în ADN vocația de a face ca lucrurile să se miște și priceperea de a le îndrepta în direcția corectă.

Am avut în activitatea parlamentară ocazia de a demonstra ce pot face - am învins dosarul cu șină, simbolul statului arogant care își rezolvă problemele pe banii cetățenilor. Am eliminat copiile inutile plimbate degeaba între bazele de date sau, mai grav, între bibliorafturi prăfuite de pe holurile instituțiilor. Am introdus educația financiară între preocupările legitime ale unui stat căruia îi pasă de cetățenii săi. Am proiectat forumul de discuție asupra viitorului muncii, pentru că văd lucrurile în perspectiva de dezvoltare pe termen lung. Am cultivat dialogul, pofta de cunoaștere și eficiența în realizarea proiectelor.

În Consiliul Local al Sectorului 1 am insistat să nu votăm tăierea de fonduri de la școli, am adus la lumină comunități în pericol care, în 2024, trăiesc într-un București de secol 19. Am înțeles adevăratele nevoi ale Sectorului 1 și v-am prezentat planul meu pe puncte. Voi continua.

Pentru că șansa pe care o avem pe 9 iunie este una potrivită pentru a expune un rege gol. Un personaj politic nefast, o doamnă a cărei carieră s-a clădit exclusiv pe scandal întreținut fără scrupule, pentru o victimizare permanentă.

Avem împreună șansa de a reîncepe o viață normală și asta nu este puțin lucru. Viitorul ne va demonstra că nu am greșit având încredere unii în alții.