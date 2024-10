Gardurile democrației împotriva PSD. De ce trebuie apărat Nicușor Dan

Când a eliminat-o pe Șoșoacă, distrugând concomitent și reputația Curții Constituționale, PSD ne-a arătat din nou cum poate îndoi legea cât să-i servească interesele. Cum Șoșoacă este un personaj detestabil, societatea amorțită a reacționat cu vagi proteste din tastatură sau, după caz, aplauze anemice de pe canapea. Minivalul de revoltă a trecut rapidissimo, așa că lista finală a candidaților la președinție arată așa cum își dorea Marcel Ciolacu.

Îmbătați de victoria ușoară de la CCR, pesediști au extins schema și la Primăria Capitalei. Alianța politică și de clan din Sectoarele 3 și 4 a încercat să treacă peste primarul capitalei în scandalul consolidării planșeului de la Piața Unirii. “Noaptea, ca hoții”, primarii Băluță și Negoiță au pornit șantierul fără aprobarea Primăriei Generale. Abuziv, smerechește, în stilul clasic al PSD, primarii de la 3 și 4 și-au trimis polițiile locale să se războiască cu Nicușor Dan. Imaginea rezultată – primarul Capitalei, venit cu buldoexcavatoare să dărâme gardurile șantierului neaprobat și luat la întrebări de polițiștii locali – arată un stat haotic și neputincios. Când Nicușor Dan a cerut ajutorul Poliției Capitalei, ministrul liberal de Interne s-a pitit în spatele a două comunicate, din care reieșea că poliția nu se bagă în acest conflict de natură civilă. Spre seară, au intervenit și mărimile politice – Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă –, dojenindu-i patern pe cei implicați în scandal. În final, Băluță și-a retras șantierul, pretins șocat de reacția lui Nicușor Dan și ipocrit îngrijorat de posibile noi victime.

Asaltul primarilor PSD împotriva lui Nicușor Dan vine din ADN-ul partidului-stat. PSD nu se simte întreg dacă nu are toată puterea. Or, acum pesediștii se simt aproape de triada președinție – parlament – guvern, de acapararea totală a statului, ca în perioada de glorie iliesciană. Partidul nu mai are răbdare să aștepte votul, așa că forțează preluarea puterii cu forța. Cine se opune e măturat sub asaltul mașinăriei și aranjamentelor de partid.

Nicușor Dan nu a devenit o țintă din întâmplare. Încă dinaintea alegerilor locale, Marcel Ciolacu anunța nevoia unei noi legi pentru administrarea Bucureștilor. “Este evident că avem nevoie de o lege specială a Capitalei. (…) Este evident că dependența primarilor de sector nu trebuie să fie atât de mare de primarul general, de jocurile politice”, declara Ciolacu, la lansarea candidaturii primarului Băluță. Pe motiv că Nicușor Dan nu este cooperant cu primarii de sectoare, PSD gândește de cel puțin un an o manevră prin care să-l lase fără atribuții. Nu e ceva nou pentru partid, Adrian Năstase a încercat-o pe vremea când Traian Băsescu era primar general.

Din perspectivă politică și electorală, Nicușor Dan, Robert Negoiță și Daniel Băluță au aceeași legitimitate. Diferența majoră între primarul general și primarii Sectoarelor 3 și 4 stă în interpretarea dată domniei legii și statului de drept.

Pentru fibra PSD, un opozant politic de forță este intolerabil. Politicienii, indiferent de partide, trebuie să fie sub talpa pesedistă. Să fie controlabili și să nu devină o amenințare pentru puterea partidului. Oricât ar încerca Marcel Ciolacu să prezinte imaginea unui partid reformat, fără apucăturile din trecut, scandalurile de corupție, abuzul împotriva opozaniților și ocolirea legii au făcut osmoză cu mentalitatea pesedistă. Iar o putere cu tendințe abuzive nu va face decât să slăbească statul până la dizolvarea democrației.