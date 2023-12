Astăzi, în România, dreapta s-a unit.

Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, este alianța care va construi schimbarea și va pune capăt guvernării toxice PSD-PNL.

Au dus țara într-o criză profundă și anul viitor vine nota de plată.

Economia noastră suferă, antreprenorii și investitorii sunt sufocați de taxe de către o guvernare care nu înțelege valorile unei economii libere și puternice. Milioane de români nu se mai ajung cu banii, sub o guvernare care a ignorat creșterile de prețuri și nu i-a interesat niciodată de altceva în afară de speciali, baroni și sinecurile de partid.

Democrația noastră suferă. Au atacat justiția, pas cu pas, atacă magistrații cinstiți și folosesc instituțiile statului pentru hărțuirea opoziției democratice.

Dar nu e totul pierdut. Oricărui regim toxic îi vine sfârșitul. Noi suntem sfârșitul acestui regim al complicităților ascunse, al acestei guvernări toxice pentru mediul de afaceri, care fură viitorul românilor.

Știm ce avem de făcut. Știm cum putem să aducem schimbarea. Cât am fost la Ministerul Transporturilor, am negociat și închis un PNRR pe Transporturi de 7,6 miliarde de euro, cel mai ambițios program de reforme și investiții al României în infrastructura de transport din istorie. Noi, USR, am construit cel mai mare plan de dezvoltare al României de după Revoluție.

Aceasta va fi misiunea Alianței Dreapta Unită: să construiască schimbarea. Să construim, împreună, o guvernare responsabilă. Vom oferi responsabilitate, predictibilitate și onestitate.

Ne unim forțele pentru a pune punct, democratic, unui mod falimentar de a face politică.

Alianța Dreapta Unită este deschisă tuturor forțelor de dreapta oneste și oricărui cetățean care dorește să contribuie la schimbarea României.

În 2024, arătăm că se poate și corect. Că se poate și demn. Se poate să muncești și să fii respectat.

Începem cu alegerile europarlamentare, pentru că România merită să aibă o voce respectată la Bruxelles. Continuăm cu localele, parlamentarele și, la finalul anului 2024, vom da României un nou președinte, care să își respecte țara.