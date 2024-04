Astăzi, când toată lumea vorbește despre alegeri și politicieni, eu aleg să vorbesc despre viziune și bucureșteni. Despre Planul meu pentru București.

Candidez la Primăria Generală pentru că iubesc Bucureștiul și nu pot să stau pe margine. Nu vreau să mă resemnez că vom alege iarăși răul cel mai mic pe buletinul de vot. Am intrat în această luptă nu pentru o funcție, ci pentru principiile și ideile mele. Și aleg să le susțin cu decență și seriozitate, având convingerea că am avut parte de prea mult scandal, promisiuni încălcate și incompetență în politica noastră de până acum. E timpul pentru ALTCEVA.

Sunt doctor în economie și expert în dezvoltare urbană. Știu cum putem face Bucureștiul o mare metropolă europeană. Asta am studiat la universitățile Stanford și Harvard, asta am profesat patru ani la Banca Mondială, în Washington.

Am revenit acasă cu un vis: să facem o Românie pe bune, pe muncă și pe merit. Ca ministru al cercetării, inovării și digitalizării, am creat cazierul judiciar digital și am salvat proiectul laserului de la Măgurele. Ca ministru al energiei, am lansat investiții de peste 10 miliarde de euro pentru energie sigură, la un preț corect și cât mai verde. Am demarat fuziunea ELCEN-Termoenergetica și am eliminat “taxa pe soare” pentru prosumatori. Am livrat rezultate pentru români, iar lista completă este aici: www.burduja.ro/rezultate.

M-am pregătit în toți acești ani pentru a vă putea oferi, de data aceasta, o alternativă reală. O schimbare în care să credeți. Sunt convins că știți: Bucureștiul poate și merită mult mai mult decât ce a primit în toți acești ani de la un Primar General. Împreună avem șansa să-l schimbăm în bine, cu forța unei noi generații, pregătită, conectată la pulsul lumii și gata să acționeze.

Temelia pentru Bucureștiul Viitorului este acest Plan. Pe larg, îl găsiți pe www.burduja.ro și în librării (“Planul pentru București”, editura Litera, 2024 — https://www.litera.ro/planul-pentru-bucuresti-afdiv336). Pe scurt, Planul meu are la bază cinci priorități:

1. Bucureștiul sigur. Siguranța bucureștenilor pe primul loc: luptă totală cu drogurile, vandalismul și clanurile. Schimbare capitală în Poliția Locală a Municipiului București.

2. Bucureștiul conectat. Oraș pentru oameni, traficul în subteran. Zone pietonale, piste de biciclete, rețea de pasaje rutiere și parcări publice noi. Start cu axa centrală: Piața Victoriei, Calea Victoriei, Piața Romană, Piața Revoluției. Dunărea în Capitală: canalul Dunăre-București (finalizat 70%).

3. Bucureștiul civilizat. Factura la întreținere la jumătate, căldură și apă caldă pentru toți. Modernizarea rețelei de termoficare și a CET-urilor în noul sistem integrat (fuziunea ELCEN-Termoenergetica).

4. Bucureștiul verde. 800 de hectare de parcuri noi: Pădurea Băneasa pădure-parc, proiect integrat Parcul Izvor-Parlament-Academia Română. Aer curat pentru bucureșteni: fără mașini vechi în centrul Capitalei.

5. Bucureștiul digital. Primărie pentru secolul XXI: servicii publice digitale pentru bucureșteni. Fără copii inutile sau dosare cu șină. Transparență totală: calculatorul nu ia șpagă.

Sunt Sebastian Burduja și acesta este Planul meu pentru București. Știu ce trebuie și fac ce trebuie pentru Bucureștiul de care să fim mândri din nou. Vă aștept alături, pentru că știu că vă doriți mai mult, mai repede și mai bine pentru Capitala României.

Împreună schimbăm Bucureștiul. Înainte, împreună!