Aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și semnarea lui, la 27 septembrie, ar trebui să ne dea fiori, pentru că suma e imensă, iar România nu are o experiență prea bună cu cheltuirea fondurilor europene, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. El compară situația cu cea a unui individ care a câștigat un elefant la loterie și acum trebuie să îl bage în casă.

„Ar trebui să ne îngrozim de faptul că s-a semnat PNRR-ul. Suntem în situația individului care a câștigat un elefant la loterie și acum trebuie să-l bage în casă. Asta e situația acum. Ăsta-i un monstru! Sunt 30 de miliarde de euro acolo, iar noi trebuie să fim în stare să utilizăm acești bani, în vreme ce noi ia să ne gândim ce istoric avem în materie de utilizare a fondurilor europene de-a lungul anilor, care este trecutul nostru în povestea asta? Cât am arătat că suntem de buni la asta? Și acum, vin 30 de miliarde! Pe mine m-ar trece fiorii să mă trezesc cu banii ăștia, pe care nu pot să-i utilizez cum vreau eu, că trebuie să-i utilizezi așa cum te-ai angajat acolo!” - a arătat Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24.

În opinia gazetarului, invitarea foștilor miniștri USR PLUS care au lucrat la PNRR la ceremonia de semnare a Planului ar fi un gest de maturitate politică, un gest corect din punct de vedere moral al premierului Florin Cîțu.

„Oamenii aceștia au muncit și ei la PNRR, fiecare pe domeniul lui, Ghinea, Drulă la Transporturi, Mihăilă la Sănătate, deci așa ar fi corect și ar fi și matur politic, să fie invitați de dl. Cîțu, dar teamă mi-e că n-o s-o facă”, a spus CTP.

„Dl. Cîțu ne spune nouă așa: cine vrea să dea jos guvernul ăsta e iresponsabil, sunt probleme teribile de rezolvat acum, cu PNRR, cu pandemia... Păi, domnul Cîțu, să zicem, a aruncat un copil în apă și după aceea spune unor cetățeni aflați pe-acolo: Nenorociților, de ce nu săriți să-l salvați? Dar el l-a aruncat în apă, da? Păi, el a fost responsabil când l-a dat afară pe Stelian Ion? Că acela a fost un gest, a da afară un ministru, este un gest de a desființa guvernul de coaliție. Deci, după ce el a generat această situație, tot el vine și ne spune: Domnule, dacă dărâmați guvernul, sunteți iresponsabili! Eu sunt foarte responsabil de felul meu”, a argumentat CTP.

El l-a taxat pe premier și pentru lipsa de tact și vanitatea de care dă dovadă: în aceeași zi în care anunță restricții, vorbește de Congresul PNL la care vor participa 5.000 de persoane.

„Apoi, ne spune asta cu Congresul. Păi, vă dați seama cum primesc asta oamenii acum? 5.000 de participanți la Congresul PNL? Va să zică, spune un om, acum: bine, domnule, eu la nuntă, botez, înmormântare, am voie 100, 200, 30 și Cîțu are voie 5.000, domnule?! Asta este reacția. Până să stai tu să explici că se face, că... Cum adică? 5.000 și eu - 30, eu - 100, eu - 200? Ce-i asta? N-are nicio treabă, ați văzut ce relaxat e”, a comentat Cristian Tudor Popescu. „Vi-l amintinți când a făcut vaccinul? Vi-l amintiți cum ne-a arătat ce mușchi are? Bine, o făcuse Iohannis inițial și ce-a zis: mă, hai și eu, sunt prim-ministru, totuși, să arăt și eu un brand, ceva lucrat, la sală. Și de atunci, asta face: din când în când, dl. Cîțu zice (CTP arată către bicepși - n.r.): Ei, ce ziceți? Și-n seara asta a făcut la fel! Să vedem unde o să ajungă cu modul ăsta de comportare”, a încheiat gazetarul.