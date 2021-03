4.000 de lei. Asta e suma cu care a fost amendată o firmă care a construit ilegal un drum prin Pădurea Hoia din Cluj-Napoca, pentru a facilita dezvoltările imobiliare din zonă, în special cele din comuna cartier a municipiului, Florești. Prețul unui metru pătrat construit în Cluj variază de la 1.000 de euro până la 2.000 de euro sau chiar mai mult. Practic, amenda cu care s-a ales constructorul pentru drumul lui ilegal reprezintă echivalentul a aproximativ jumătate de metru pătrat (subliniez: jumătate de metru pătrat) dintr-un viitor apartament ori viitoare vilă construită în pădure.

Pentru cei care nu sunt clujeni, Pădurea Hoia (Baciu) e cunoscută mai ales pentru poveștile cu vizite ale extratereștrilor și alte fenomene paranormale, cultivate pe modelul ”găinii care a născut pui vii”, în anii 90, de presa centrală. Pentru clujeni, Pădurea Hoia este unul dintre plămânii esențiali ai orașului și una din zonele de relaxare în aer curat. Distrugerea ei nu ar reprezinta doar un ”disconfort” pentru cei care vin aici, ci agravarea problemelor de sănătate pentru toți locuitorii municipiului.

Să nu ne facem iluzii: în ciuda imaginii de ”oraș de 5 stele” pe care Primăria și primarul în funcție o vând la nivel național, poluarea din Cluj-Napoca e la fel de letală precum cea din celelalte orașe mari ale României. Potrivit studiului realizat de CE Delft, la solicitarea Alianței Europene de Sănătate publică, în toamna anului trecut, costurile sociale generate de impactul poluării asupra sănătății în Cluj-Napoca se ridică la aproape jumătate de miliard de euro/anual (peste 495 de milioane de euro)!

În acest context, transformarea Pădurii Hoia în ”centură” pentru traficul rutier și, mai ales, pentru profitul dezvoltatorilor imobiliari din Cluj-Napoca și Florești, e începutul sfârșitului acestei păduri. Și reprezintă, în cel mai strict sens, un ATENTAT LA SĂNĂTATEA PUBLICĂ!

Dar asta nu e tot. Alarmați și enervați de situație, câteva sute de clujeni au participat, la sfârșitul săptămânii, la un marș de protest împotriva haosului imobiliar care riscă să distrugă pădurea. Și-au pus măștile și pe tot parcursul evenimentul au stat cât mai disperați, pentru a respecta regulile distanțării sociale, lucru care se vede clar în fotografiile și filmările făcute. Doar că numărul lor a fost de câteva sute, ceva mai mulți decât cei 100 ”permiși” de normele de protest în pandemie (mai puțini însă și nici pe departe atât de înghesuiți decât sutele de turiști care, tot la sfârșitul săptămânii, au stat la coadă la telegondola din Poiana Brașov). Ultra-zeloși, reprezentanții Jandarmeriei au anunțat o amendă de 15.000 de lei pentru organizatorul protestului, pe motiv de depășire a numărului de participanți.

Să recapitulăm: o firmă care construiește ilegal un drum și crează premisele pentru distrugerea ei, implicit pentru afectarea stării de sănătate a sute de mii de clujeni e amendată cu 4.000 de lei. Cei care se plimbă în natură, pentru a protesta împotriva distrugerii pădurii și a sănătății (implicit, pentru dreptul la mediu sănătos și sănătate), sunt amendați cu o sumă de aproape patru ori mai mare, sub pretextul că ar pune în pericol sănătatea publică!!!

Ceva e greșit și e greșit rău de tot în abordarea asta. Încă din primele luni ale pandemiei, studii științifice, validate și publicate în reviste internaționale de prestigiu, au arătat că o cauză majoră a apariției SARS COV 2 e distrugerea biodiversității. Mai mult, alte studii de specialitate au arătat că poluarea și problemele de sănătate pe care le-a generat și le generează (în special bolile pulmonare) reprezintă unul dintre factorii agravanți ai pandemiei. Oricum, în România și în lume, poluarea ucide, anual, mai mult decât a făcut-o, în primul an de la declanșare, pandemia de coronavirus!

La nivel global, se estimează că numărul prematur al deceselor cauzate de poluare este de 8,3 milioane de persoane în fiecare an. Comparativ, până la 15 martie 2021, după mai bine de un an de la debutul pandemiei de coronavirus, numărul deceselor, la nivel global, a fost de 2,67 milioane. Altfel spus, poluarea ucide mai multe persoane decât SIDA, tuberculoza și malaria la un loc și face de 15 ori mai multe victime anual decât războaiele sau alte forme de violență, arată un raport al organizației Global Alliance on Health and Pollution (GAHP), înființată în comun de Banca Mondială, Comisia Europeană, ONU și ministere ale mediului și ale sănătății din peste 25 de state. Raportul e din decembrie 2019, aproape sincron cu apariția COVID 19 în piața chineză din Wuhan. În funesta competiție a morții, poluarea a continuat să ucidă de peste 3 ori mai multe persoane decât coronavirusul, în anul care a urmat.

Mai grav decât însăși pandemia de coronavirus și efectele ei tragice e să nu învățăm nimic din ceea ce s-a întâmplat, să continuăm să ne distrugem mediul și sănătatea, sperând că geniul ingineresc și/sau medical vor inventa vreun remediu ori vaccinuri minune pe bandă rulantă...

Aș paria că pe măsură ce detaliile dezvoltărilor imobiliare din zona Pădurii Hoia vor ieși la suprafață, vom afla că nu doar drumul ăla construit peste noapte are probleme de legalitate. Dar chiar și în condițiile în care totul ar fi oglindă de curat în privința legalității avizelor și autorizațiilor, tot avem niște neuroni lipsă la mansardă dacă acceptăm continuarea unor asemenea ”dezvoltări”. Cum să accepți extirparea unui plămân (că asta e Pădurea Hoia pentru Cluj) de dragul profiturilor unor dezvoltatori imobiliari și a unor taxe și impozite într-un cuantum discutabil la bugetul primăriilor?

Și cum să-i amendezi pe oamenii care luptă pentru sănătatea lor și a copiilor și nepoților lor? Inclusiv pentru sănătatea jandarmilor (și șefilor lor) care au dat amenda, a dezvoltatorilor imobiliari, a primarilor și funcționarilor publici, care avizează și autorizează astfel de proiecte, și a copiilor și nepoților lor!

Aberant de fraieri suntem dacă nici acum nu înțelegem că protecția mediului e, în primul rând, despre oameni, despre noi și sănătatea noastră!

Sursa foto: Ioan Pan (via Clujul Civic)