Când va fi munca cinstită bine plătită în România

România este în topul UE cu creșterea costului orar de muncă pe penultimul trimestru din 2023, pe locul 4 cu 15,1% creștere la nivelul costurilor totale. Dacă asta ar proveni din creșterea valorii muncii și a produselor și serviciilor românești, ar fi o veste bună. Noi aveam, alături de Bulgaria, în 2021, cel mai mic cost orar pentru muncă. Doar 8,5 euro/oră, adică, sub o treime din media UE. Dar costul redus al muncii nu mai este o strategie câștigătoare pentru viitor, când se va cere din ce în ce mai mult calificare înaltă din cauza presiunii pe care o va aduce automatizarea unei părți însemnate din piața muncii. Dar nu asta este cauza principală, ci criza de resurse umane și costul ridicat generat de ea și presiunea pusă de inflație și legislație. Deși costurile angajatorilor privați au crescut mult, nu a crescut și valoarea la nivelul angajatului, de aceea soluția este reducerea taxării și eliminarea piedicilor de creștere din calea afacerilor românești (ei sunt principalul angajator privat).

Rămânem de departe primii în UE cu ai noștri muncind la alții. Și în cifre absolute și relativ la populație, la numărul cetățenilor apți de muncă plecați în altă țară UE decât cea în care s-au născut. Am investit în formarea lor și i-am pierdut. Suntem pe primul loc de la aderare în fiecare an și, deși ne-am dublat datorită apartenenței la UE și antreprenorilor PIB-ul pe cap de locuitor (de la 38% din media UE la 76,7% în 2022 sau 27.063 de euro/cap de locuitor - indexat cu paritatea de cumpărare), tendința asta nu s-a inversat. Dintre sutele de tineri care au fost în programul nostru, Parlamentul pentru TINEri, jumătate sunt deciși să plece, iar studiile confirmă acest procent. Suntem în concurență directă, non stop, cu celelalte țări pentru resursa umană, iar soluția este creșterea calității vieții nu doar la nivelul veniturilor, ci și al educației, al sănătății și al gradului de bine în societate, căci oamenii își aleg unde lucrează gândindu-se la familie și la cum le va arăta viitorul.