De ce ne-am învățat să nu mai credem? De ce filosofia noului plan al modernizării României nu are de-a face cu niciun alt plan din trecut? John F. Kennedy, cel mai iubit președinte american din istorie, obișnuia să spună: „Avem nevoie de oameni care să imagineze și să creeze lucruri care nu există!”

După 30 de ani de guvernări eșuate, de lupte politice interminabile, de coaliții desfăcute înainte de termen, de trădări, de dezamăgiri iremediabile, nimeni nu își imagina că se mai poate întâmpla ceva și mai rău. Ceva care nu poate fi anticipat și controlat.

Inevitabilul s-a produs: pandemia de coronavirus a resetat practic tot ce gândeam înainte în termeni de proiecte, de investiții, de prognoze și model economic și investițional în care vedeam viitorul economico-politic al țării.

Este primul mare eveniment negativ cu cea mai generoasă fereastră de oportunitate nu doar după aderarea țării la UE, la 1 ianuarie 2007, dar cred că putem spune că este singurul la care România a trăit alături de UE și agonia, și va lua parte sigur la reclădire și prosperitate. Criza economică din 2008 a resetat economiile europene într-un format clasic de criză financiară și ulterior economică dar statele nu au învățat mare lucru din aceasta.

În termeni de mari proiecte de solidaritate și de reconstrucție, nu a existat un mare consens european, iar în România, alegerile în cascadă și „vascularizarea” politică a anilor 2009-2012 a făcut imposibil orice mare proiect politic și de dezvoltare.

Suntem astăzi în alt timp istoric.

România va primi o sumă pe care niciodată nu a sperat-o și nu a avut-o nici măcar ca proiecție de imaginație: peste 70 de miliarde de euro la dispoziție în următorii ani, sume care includ deopotrivă fondurile alocate din bugetul comunitar pentru exercițiul financiar 2021-2027 (aproape 40 de miliarde de euro), dar și cele din planul european de relansare și reconstrucție (peste 30 de miliarde de euro, granturi nerambursabile și împrumuturi cu dobânzi reduse).

La aceste sume se adaugă fondurile pentru investiții care sunt incluse în bugetul de stat an de an, împrumuturile prin diverse instituții financiar bancare (BEI, BERD, BM, FMI) și, foarte important, o creștere economică pe care o prognozează toate organismele internaționale, ce va asigura o majorare de circa 5% a economiei pe an în următorii ani. Deci putem spera ca în 10 ani, România să adauge încă 50% la PIB-ul său!