Raportul Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) este o avertizare urgentă: trebuie să acţionăm acum. În România, 41% din finanţarea prevăzută în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este alocată obiectivelor climatice. Aşadar, să începem!

Reducere

Ne desparte mai puţin de o lună de COP26 – cea mai importantă conferinţă climatică după cea de la Paris. Este esenţial să îndeplinim promisiunile Acordului de la Paris şi să reducem emisiile de carbon pentru a limita creşterea temperaturilor la 1.5 grade faţă de nivelurile preindustriale. Cu toate acestea, nu suntem în grafic: trebuie ca toate ţările să îşi sporească ambiţiile pentru reducerea emisiilor. Dacă țările se vor ține de obiectivele lor climatice oficiale actuale - așa-numitele Contribuții Determinate la Nivel Naţional (NDC) - aceasta va duce la o creştere catastrofală a temperaturii globale cu 2,7 grade Celsius. Aceasta va însemna creșterea nivelului mării, extinderea perioadelor de secetă, a valurilor de căldură și a furtunilor în întreaga lume, așa cum am văzut în această vară în Germania şi Grecia - și chiar aici, în România.

Dovezile sunt clare – avem nevoie de mai multă ambiţie, acum.

Acesta este motivul pentru care Danemarca s-a angajat să îşi reducă emisiile de carbon cu 70% până în 2030. Considerăm nu numai că este necesar, ci şi totalmente posibil. Și îndemnăm toate țările - în special marii emitenți - să prezinte NDC-uri actualizate înaintea COP26 și să se asigure că acestea sunt compatibile cu scenariul de 1.5 grade al Acordului de la Paris.

Finanţare

În cadrul COP 15 din 2009, de la Copenhaga, ţările dezvoltate au promis ţărilor în curs de dezvoltare 100 de miliarde de dolari pe an ca finanţare pentru combaterea schimbărilor climatice. Trebuie să onorăm această promisiune. În acest sens, țările dezvoltate au responsabilitatea de a-și spori angajamentele individuale, astfel încât să putem livra în mod colectiv suma promisă. Cifrele recente ale OCDE indică în mod clar că nu am ajuns încă acolo.

Danemarca este pregătită să achite contribuţia care îi revine. Până în 2023, vom oferi cel puţin 500 de milioane de dolari anual ca finanţare pentru combaterea schimbărilor climatice pe bază de granturi. Şi ne consolidăm eforturile de mobilizare a finanţării publice și private din alte surse. Cu finanţarea pe bază de granturi şi finanţarea mobilizată, vom atinge 1% din obiectivul colectiv de 100 miliarde de dolari. Aceasta depăşeşte contribuţia care revine Danemarcei și sperăm ca acest lucru să încurajeze şi pe alții să ne urmeze exemplul. Respectarea promisiunii făcute la Copenhaga este esenţială dacă vrem să inspirăm încredere și să creăm cele mai bune premise pentru un COP26 de succes.

Adaptare

Schimbările climatice sunt un fenomen global, însă impactul lor este, totuși, resimţit în mod distorsionat. Raportul recent al IPCC constituie un memento puternic al provocării cu care se confruntă omenirea. Chiar și la o încălzire globală sub pragul de 1,5 grade este necesară adaptarea la impactul care se va întâmpla în mod inevitabil: contrucţii şi infrastructură care să poată face faţă fenomenelor meteo extreme, plantarea de noi culturi, care să poată suporta căldura, îmbunătăţirea prognozelor meteo pentru a anticipa furtunile și inundațiile. Impactul a fost resimţit în întreaga lume. Însă țările cel mai puțin dezvoltate și micile state insulare în curs de dezvoltare sunt cele mai afectate, iar pentru aceste țări, adaptarea la schimbările climatice nu este o alegere. Este o necesitate.

Adaptarea rămâne jumătatea neglijată a ecuaţiei climatice, reprezentând astăzi doar 25% din finanţarea destinată combaterii schimbărilor climatice acordată în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare. Mai rău de atât, adaptarea reprezintă doar 0.1% din finanţarea privată.

Acesta este motivul pentru care Danemarca s-a angajat ca, până în 2022, să aloce adaptării 60% din finanţarea pentru combaterea schimbărilor climatice pe bază de granturi. Solicităm în mod deschis şi altor state dezvoltate să îşi intensifice eforturile şi să ni se alăture.

Parteneriatele sunt esenţiale pentru a oferi un sprijin eficient în ceea ce priveşte adaptarea la schimbările climatice. Trebuie să împărtășim experiențe și să căutăm noi modalități de a merge mai departe. Un număr de companii daneze deja prezente aici, în România, au experiență și know-how şi sunt gata să se implice în parteneriate care pot facilita tranziția verde a României.

Eliminarea treptată a combustibililor fosili

Atingerea obiectivelor Acordului de la Paris necesită reducerea rapidă a producției de cărbune, petrol și gaze naturale (fosile). În ciuda acestui fapt, guvernele din întreaga lume intenționează să majoreze producția de combustibili fosili cu o medie de 2% pe an. În acest context, Danemarca, alături de Costa Rica, conduce demersurile de fondare a Alianţei Dincolo de Petrol şi Gaze (Beyond Gas and Oil Alliance – BOGA) pentru a promova și sprijini o eliminare treptată echitabilă a producției de petrol și gaze.

De asemenea, milităm pentru stoparea dezvoltării de noi centrale pe bază de cărbune și pentru sistarea exportului de tehnologie a cărbunelor, întrucât acesta este unul dintre cei mai eficienți pași pe care îi putem face pentru a limita creșterea temperaturii.

În încheiere

Timpul este limitat. Eșecul este o posibilitate, însă una pe care nu o putem accepta. Este esenţial ca țările să se reunească în perioada anterioară COP26 pentru a reconstrui încrederea și a restabili spiritul Parisului. Danemarca va face tot posibilul pentru a accelera acțiunea și a impusiona ambițiile, astfel încât să putem transmite o lume prosperă, echitabilă și durabilă generațiilor următoare.

România poate face la fel. Având în vedere că 41% din fondurile aferente Planului de Redresare și Reziliență al României (PNRR) sunt alocate pentru reforme și investiții care susțin obiectivele climatice, perspectivele nu au arătat niciodată mai bine. Soluțiile sunt acolo. Hai, România!