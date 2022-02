Securitate și stabilitate. Sosirea militarilor americani în România

Umbrela de securitate pe care o oferă NATO țărilor membre a venit la pachet cu încurajarea activă a unui set de valori precum libertatea, democrația, statul de drept și piața liberă. Statele care îmbrățișează acest set valoric ai format această alianță defensivă - Tratatul Alianței Nord-Atlantice (NATO - The North Atlantic Treaty Organization). Astfel că aderarea României la această structură de securitate colectivă între state a reprezentat și garanția că am pășit pe drumull libertății, democrației și statului de drept cu scopul de a obține bunăstare și prosperitate pentru un popor care până în 1990 a avut parte de „cei trei F” (frică, frig, foame).

Pe 29 martie se vor împlini 18 ani de la la aderarea României la NATO. Am avut parte de multe evenimente în acești ani, am evoluat democratic, suntem liberi, statul de drept este în picioare, chiar dacă mai trebuie întărit. Nu suntem perfecți, dar în toți acești ani am fost pe drumul cel bun, chiar dacă ne-am mai poticnit. Aveam nevoie de apartenența la un organism precum NATO care să ne ofere securitate militară în fața unor agresiuni externe? Categoric da! Astăzi trăim zile în care realizăm avantajul semnificativ de a fi membri NATO.

Amplasarea scutului defensiv de la Deveselu și baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu sunt două dintre punctele cele mai avansate spre est din punct de vedere militar ale NATO și România este beneficiar direct. Mai sunt voci care exprimă dubii cu privire la oportunitatea acestor baze, dar argumentele acestora lipsesc cu desăvârșire. Prezența bazelor și trupelor americane pe teritoriul României certifică faptul că este imposibil ca noi să fim atacați fără să intervină imediat cea mai puternică alianță de securitate din lume.

Sosirea celor 1000 de soldați americani în România are valoarea prezenței simbolice a armatei americane cu scop defensiv ca răspuns la manevrele militare rusești și totodată încercând descurajarea unui conflict deschis. Armata americană este încărcată cu simbolurile protective ale puterii economice și cu valorile democratice, spre deosebire de forța brută, rece, amenințătoare și autocratică pe care o răspândesc batalioanele cu soldați ruși. De aceea, deplasarea trupelor americane în România reprezintă un pas suplimentar al țării noastre pe tărâm democratic.

Reamintesc aici că actul fondator al statului român, unirea principatelor române de la 1859, a fost posibil în bună măsură din cauza pericolului constant pe care îl reprezenta Imperiul Țarist pentru cele două țări românești. Rusia amenința total, teritoriile care intrau sub stăpânirea imperială erau rusificate în forță, era atacată limba maternă, erau șterse obiceiurile, elitele erau nimicite. Rusia a prezentat o amenințare mult mai severă pentru principatele române decât fuseseră otomanii vreme de patru secole. Așadar, în fața acestui pericol, Moldova și Țara Românească au simțit că au o șansă de supraviețuire doar dacă se unesc. Ulterior celui de-al Doilea Război Mondial, România a resimțit alături de țările din Estul Europei efectele pe termen lung ale „prieteniei” URSS. Ne-au trebuit 30 de ani să ne revenim după o asemenea „prietenie” și încă ne mai recuperăm.

Astăzi, situația unor state precum Georgia sau Ucraina ne poate fi de mare ajutor pentru a conștientiza avantajele de securitate pe care ni le-am procurat prin aderarea la NATO. Militarii americani reprezintă garanția că România nu va ajunge într-un scenariu similar acestor state aflate sub amenințarea Moscovei.

Diplomația rusească insistă pe narativul că ar fi existat după 1991 un moment în care NATO ar fi promis că nu se va extinde în Europa de Est, însă o asemenea discuție nu a avut loc. Indiferent care este poziția Moscovei, nu va putea scăpa de statutul de agresor direct atunci când își masează militari la frontierele Ucrainei.

Dimpotrivă, NATO a fost de la bun început un gardian al democrației și pentru prezervarea drepturilor omului, un organism devensiv, de apărare. Întrebare retorică: a amenințat, a forțat pe cineva baza militară americană din Germania până acum? Nu există nici cea mai mică insinuare că ar fi făcut-o, toată menirea ei este defensivă, generatoare de pace și stabilitate. De aceea, militarii americani care vin în România tot asta vor genera și aici: garanția păcii.