USR va elimina taxa pe boală

PNL a inventat-o, PSD a semnat-o, USR și oamenii corecți care pun presiune o vor repara.

Anul trecut, când erați probabil ocupați cu Crăciunul, ministrul de Finanțe a pitit într-o ordonanță de urgență o taxă nouă: taxa pe boală, prin care ia 10% în plus din banii cuveniți pe concediile medicale ale celor care au muncit și au plătit contribuții. USR a tras un semnal de alarmă când ordonanța era în consultare publică, dar nu s-au oprit. Au mințit prima dată că nu vin cu nicio taxă nouă, apoi că nu afectează mamele (dar le afectează) și într-un final au folosit scuza fraudei. Nimeni nu a scăpat: gravidele cu sarcini cu risc, părinții copiilor cu cancer, cei care au făcut stop cardiac, angajații care erau spitalizați după o operație, toți au fost taxați cu 10% în plus pentru că „se exagerează, domnule, cu medicalele când nu ești bolnav”. Hoții numai hoți văd în jur.

USR a depus o lege care să elimine această nouă taxă aberantă din prima zi a sesiunii parlamentare. Coaliția a votat amânare, deși la televizor PNL și PSD dădeau declarații false că vor să o elimine.



Avem încredere însă că legea depusă de USR la începutul sesiunii parlamentare, amendamentele pe care le-am depus la OUG, sesizarea pe care am făcut-o în ianuarie la Avocatul Poporului, dar și dezbaterea publică și mesajele celor afectați vor duce la un rezultat bun. Vom repara această nedreptate făcută exact celor care muncesc ani de zile și care, fix când s-au îmbolnăvit și aveau nevoie de sprijinul pentru care au plătit deja asigurare, află că acest venit s-a micșorat pe ascuns.

Acum, în timp ce citiți acest articol și coaliția PSD-PNL nu doar că a inventat această taxă, dar a votat și pentru AMÂNAREA eliminării ei în Parlament, deja 9.000 de femei cu sarcini cu risc maternal au avut veniturile diminuate, 4.000 de nașteri ale bebelușilor au adus bucurie mamelor lor, dar și venituri cu 10% mai mici decât știau de la muncă că vor avea chiar cu câteva zile înainte să nască, pentru că Guvernul PSD-PNL a insistat să aplice această taxă în continuare invocând frauda din sistem.

Știți ce nu fraudează nimeni niciodată în ciuda a ce spun relaxați guvernanții? Chimioterapia propriului copil.



Sunt 25.000 de părinți care au avut copilul bolnav în luna ianuarie și au avut nevoie de o zi sau mai multe zile de concediu medical ca să fie alături de el. Dintre aceștia, știm că avem 5.000 de copii cu cancer în România și este esențial să aibă părinții lângă ei pentru acordurile medicale, pentru a compensa frica copiilor sau chiar pentru urmări tratamentul și a ajuta.

Concediile medicale false trebuie oprite prin controale, nu prin taxare, dar Guvernul a făcut în Trimestrul I din 2023 doar 36 de controale din 2.000.000 de certificate.

Când deficitul la Fondul Național de Asigurări de Sănătate este de miliarde și din instituții dispar și cu lunile în concediu medical cei care vor să se ferească de responsabilitate, iar în privat antreprenorii sunt în plină criză de resurse umane și orice zi necuvenită de concediu medical pune presiune pe rezultate și bugete, Guvernul a micșorat absurd numărul de controale, ca apoi să se folosească problemele ca justificare a unei taxe noi.

În primul trimestru al anului 2023, CNAS a făcut doar 36 de controale și a recuperat doar 21.500 de lei și oricum a verificat doar hârtii și deloc concediile medicale plătite de angajatori. Colegiul Medicilor, care ar putea să verifice și deciziile medicilor, nu o face și, ca să fie clar că nu există nicio intenție de controale anul acesta electoral, Colegiul nici măcar nu apare în rapoartele Guvernului pe subiect. Soluțiile, altele decât taxa asta greșită, există, de la eșantioane de risc care reies din date, la controale comune la comisii de evaluare funcționale. Dar Guvernul nu vrea soluții, ci doar banii voștri.

Ce a făcut, domnule, USR pentru acești oameni, de comentează acuma greșelile altora?

Nu le criticăm doar, încercăm să le reparăm, dar superba întrebare pusă în dezbaterile TV de un Guvern care folosește spațiul public ca să facă opoziție opoziției în loc să explice cetățenilor ce taxe le impune, ba chiar minte în timp ce îi taxează că „Nu venim cu taxe noi”, merită totuși răspuns, căci toți dăm socoteală cetățenilor:

• Am anunțat Guvernul și publicul de taxa asta pe 14 decembrie 2023, înainte de adoptarea ei, ca să aibă șansa să repare la timp, am sesizat apoi Avocatul Poporului (15 ianuarie), am depus lege de eliminare (8 februarie) și amendamente la OUG, am prezentat analizele numărului celor afectați și vom OPRI această taxă indiferent cine insistă să își pună logo-ul pe ea. Legea depusă aici: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b40&an_cls=2024

• Am făcut legea care permite părinților cu copii bolnavi să îi îngrijească în baza zilelor de concediu medical, din fondul național, nu din banii antreprenorilor, și la vârste între 7 și 12 ani, ceea ce nu puteau deloc până la legea noastră. (Legea 179/2023).

• Am făcut legea care permite părinților copiilor cu cancer sau orice boală ce necesită însoțitor permanent să își poată suspenda contractul de muncă până când copilul se însănătoșește, timp în care să fie angajat ca asistent personal, pentru că cele maximum 45 de zile de concediu medical pentru asta nu ajung în cazurile în care există stadii avansate ale bolilor. Același drept îl au toți cei care vor să stea lângă un părinte în vârstă care are nevoie de îngrijire paliativă în ultimele luni, de un frate sau soră care a suferit un accident de mașină sau arsuri și se recuperează etc. (Legea 140/2023)

• Suntem co-inițiatori ai proiectului de lege care permite compensarea concediilor medicale de către angajator din taxele pe care le are de plătit către stat, pentru a nu mai fi forțat să aștepte cu lunile, uneori anii, compensarea acestora de la FNUAS. Datoriile către antreprenori sunt de miliarde (peste 4 miliarde cele de anul trecut, 3,635 de miliarde au fost cele din 2022 din guvernarea așa zis liberală). Proiectul este blocat la vot și va fi nevoie să construim o nouă majoritate anul acesta ca să îl trecem.

• Ne-am asumat și decizii nepopulare, dar necesare, cu rezultate. Am micșorat numărul mediu de zile de concediu medical ale angajaților, din cele plătite din banii angajatorilor, cerând medicilor de familie să consulte din nou pacientul și să reconfirme diagnosticul, și necesitatea zilelor de repaus, în 2021. Pacienții reali au câștigat atenția medicilor de familie și angajatorii au salvat bani.

Taxa aceasta pe boală îmi aduce aminte de taxa pe fumărit din secolul XVII pe fiecare coș de fum al caselor țărănești. Taxa a fost impusă pentru că nu puteau avea evidența clară a fiecărei persoane și atunci la recensământ înmulțeau tradițional numărul de gospodării cu 5. Aveai, n-aveai copii sau părinți cu care să stai... făceai foc, erai taxat.

Interesantă soluția lor, a și rezistat multă vreme, doar că noi nu mai suntem în secolul XVII să taxăm de-a valma cetățenii, indiferent de realitățile individuale. Avem instrumente mai bune și soluții mai bune pentru o Românie modernă, în care oamenii să simtă că își pot construi un viitor bun acasă.