Emmanuel Macron a câștigat! Au fost multe emoții, dar, la final, victoria a fost cât se poate de clară. Francezii au ales echilibrul și consecvența în detrimentul unui populism deșănțat.

Rezultatul votului m-a bucurat, iar asta nu are legătură cu rolul pe care îl are Emmanuel Macron în construcția Renew Europe, familia politică din care face parte USR. Știu, și am destule dovezi, că președintele Franței este un prieten al României. De asemenea, este un european convins, un om politic conștient de importanța continuării proiectului Uniunii Europene.

Cu el la conducere, Franța și-a asumat o poziție de lider în tot ceea ce privește dezvoltarea economică, politica externă și reforma UE. Totul în contextul în care numeroși francezi nu privesc cu ochi buni proiectul european, dovadă fiind ascensiunea din ultimul deceniu a partidelor extremiste, eurofobe. Prin urmare, nu doar victoria trebuie apreciată, ci și modul în care a fost obținută.

Macron nu a făcut concesii, nu și-a schimbat discursul, a fost consecvent. Chiar dacă a avut multe abordări nepopulare - mai ales în ceea ce privește economia și restricțiile pandemiei - , și le-a asumat. Cei cinci ani petrecuți la Palatul Elysée i-au erodat mult din capitalul de imagine, dar asta nu e nicio noutate.

De altfel, acesta este și motivul pentru care, în Franța, al doilea mandat se obține mult mai greu decât primul. Emmanuel Macron a avut argumente solide, pe care le-a prezentat la fiecare ieșire publică și cu ajutorul cărora a câștigat toate dezbaterile electorale. A mizat totul pe un discurs pro european și a promovat toleranța, iar abordarea a învins temele xenofobe și eurofobe ale contracandidatei, Marine Le Pen. Pentru noi, tot ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri este de bun augur.

Acum, cu Emmanuel Macron încă cinci ani la Palatul Elysée, România are numai de câștigat.

Deja prezența militară franceză în țara noastră este o garanție a parteneriatului solid pe care îl avem, iar aici Președintele Franței a avut un rol esențial. Și în zona economică lucurile vor avansa. Investițiile franceze au transformat economia românească, iar viitorul arată din ce în ce mai bine. Însă, cel mai important, poziția României în cadrul Uniunii Europene va căpăta o altă substanță.

Merităm să facem parte din spațiul Schengen și sunt convinsă că Franța, cu Emmanuel Macron președinte, va face tot posibilul ca acest lucru să se întâmple cât de curând. Un astfel de succes va aduce noi oportunități economiei românești, care va avea toate șansele să crească și să se dezvolte.

Ce s-ar fi întâmplat cu România și cum ar fi supraviețuit Uniunea Europeană cu Marine Le Pen la conducerea Franței? E bine să analizăm acest scenariu de coșmar pentru a înțelege cât de mult rău face extremismul în politică.

În primul rând, ar fi avut de suferit românii care trăiesc și muncesc acolo. Apoi, firmele franceze prezente în România probabil s-ar fi văzut nevoite să-și regândească strategia de investiții și planurile de dezvoltare, lucru care ne-ar fi afectat creșterea economică. Nu în ultimul rând, Franța ar fi putut să devină din motor al Uniunii Europene o frână în calea politicii europene comune.

Cu alte cuvinte, România ar fi primit mult mai puțin ajutor de la Bruxelles pentru a acoperi decalajele față de țările dezvoltate.

Nu ne rămâne decât să ne bucurăm că în Franța extremismul a pierdut lupta cu rațiunea.

De asemenea, un alt motiv de satisfacție este că, în ciuda știrilor false și a propagandei rusești, în acest moment sunt destul de puțini români care pică în plasa partidelor radicale. Pe de altă parte, riscul rămâne. Dacă guvernanții nu renunță la populisme ieftine și nu iau măsuri urgente de sprijin a economiei și a populației, extremiștii vor câștiga teren. Și, din păcate, la noi e foarte greu să facă cineva ceea ce a făcut Emmanuel Macron în Franța.