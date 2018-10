REPORTAJ Fruntaşii la vot. Cine sunt cei care au ieşit din case la urne

Numărul de voturi exprimate în oraşe a fost aproape egal cu cel din sate. Ca de fiecare dată, alegătorii din mediul rural au fost ceva mai conştiincioşi. Nu cu mult. I-au depăşit cu 72.000 pe cei din mediul urban. Cum a decurs votul în două comune din Dâmboviţa şi Călăraşi vedeţi în materialul următor.

Săbiești, județul Dâmbovița, unul dintre satele cu cea mai mare prezență la vot

Pe listele de votanți sunt înscrise 637 de persoane. Aproape 50% au votat în prima zi a referendumului. În ziua alegerilor, preotul continuă campania.

Preot: Și noi suntem, în zilele acestea, suntem puși la o încercare. Iată, spuneam că suntem puși la o încercare. Din ce fapt, pentru că așa ne-a lăsat pe noi Dumnezeu. Ne-a lăsat să fie omul și femeia. Pentru că așa s-a întemeiat familia.(...) Și vă îndemn pe toți cei care nu ați mers la vot să mergeți astăzi, pentru că încă o dată, mă repet este o mărturisire a noastră de credință.

După slujba duminicală, preotul se duce direct la vot.

-Puteți să mergeți să votați, păi, pe hârtie votați. Acesta este buletinul. Este votul dumneavoastră. Este votul dumneavoastră, mergeți în cabină.

În Săbiești votează și locuitorii din două sate vecine - Stănești și Bălănești.

Laura Vîrtopeanu, președinte secție votare Săbiești: În această localitate sunt și multe persoane cu domiciliul din București. Am înțeles de la membrii biroului electoral că au case de vacanță aici, iar noi pe lista suplimentară am avut mulți cetățeni din București. Am avut și multe cereri de urnă mobilă, deoarece satul este destul de îmbătrânit și sunt bătrâni care au cerut să voteze la domiciliu.

-Florica, ce face?

-Face mâncare, ce nu mai mâncăm?

-Veniți așa pe rând?

-Da.

-Ați votat?

-Da.

-Pentru ce ați votat?

-Pentru... știm noi pentru ce am votat. Nu ne mai luați la... că nu am făcut nimic rău.

-Eu am spus că nici nu vreau să vin, dar m-a zgonit femeia aia care sunt vecină cu ea. Du-te, Vasilico, și tu. Nu vreau să vin. Sunt bătrână. Mie ce mai îmi trebuie. Putea să fie ce o fi, nu mă mai interesează. Faceți ce vreți, mămică, sunteți tineri, dar te duci la biserică și îți spune - N-ai fost și nu știu ce.

-Facem treabă, de toamnă, ne pregătim de iarnă, asta e situația. (00.24.13.08)

-Ați fost la vot?

-Am fost. (...)

-Era necesar un astfel de referendum?

-Nu știu, măi, fată, că toți spuneau că în Consituție scria clar. Dar eu știu acum ce să vă spun.

-Cu banii ăia (nr. folosiți pentru campania pentru referendum) credeți că se putea face altceva?

-Aoleu, cum să nu se facă. Ne făcea canalizare, că nu avem și câte făcea pentru noi. Noroc că s-a făcut asfaltul. După 30 de ani de zile avem și noi asfalt... După 30 de ani de la Revoluție. Și apa a băgat-o acum doi ani, gazele acum cinci ani. Asta este.

În Satul Valea Presnei, județul Călărași sunt înscrişi 148 de alegători. Biserica din sat este închisă, preotul slujeşte într-o altă parohie. Secţia de votare este amenajată în incinta unei grădiniţe distruse, aflată de 5 ani „în conservare".

-Cum a fost la vot? Pentru ce aţi votat?

-Pentru noi, pentru toată lumea. Pentru copiii noştri, pentru familia noastră.

Peste 55% au votat în prima zi a referendumului. Mai mult de jumătate din voturi, înregistrate pe listele suplimentare.

-40 Am votat bine. Adică să rămână aşa, căsătoria normal, între femeie şi bărbat.

Majoritatea votanţilor sunt orăşenii care s-au retras la pensie.

-Tinerii sunt tentaţi să facă altceva, exact aşa cum fac şi cu drogurile.

-Pentru că tentaţia e mare, este foarte, foarte mare. Şi atuncea riscul e.

-Ne puteţi spune pentru ce aţi votat?

-Pentru binele familiei noastre, pentru copii, pentru sănătatea tuturor.

-Întrebarea este, după părerea mea, destul de neinspirată. Putea să fie o întrebare foarte clară.

-Nu s-a făcut niciun fel de informare a populaţiei, ăsta este adevărul. Populaţia, trei sferturi din ea nu ştie ce a votat Parlamentul. Majoritatea nu ştiu, habar nu au, nici nu ştiu mecanismul votării, a publicării legilor, a intrării în vigoare. Nu am nimic cu nimenea, fiecare cu preferinţele lui sexuale, de viaţă, e treaba fiecăruia.

