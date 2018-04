Artă pentru zâmbete micuților bolnavi

O tabără în prag de vară. E visul pacienților diagnosticați cu imunodeficiențe primare. Bolnavii traversează o perioadă dificilă, marcată de criza imunoglobinei, iar Asociația Română a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare vrea să organizeze o tabără pentru tinerii care și-au petrecut ultimele luni izolați în casă. Un artist din Timișoara s-a hotărât să îi ajute. Adrian Florin Pop își vinde toate tablourile din colecția sa, iar banii adunați vor merge direct către tabăra de vară a micuților.

11 tablouri realizate de Adrian Florin Pop vor ajuta bolnavii cu imunodeficiențe primare să meargă în tabără. Colecția în culori neon a avut ieri vernisajul și își așteaptă deja cumpărătorii.

”Mi-a plăcut foarte mult chestia asta de coeziune, toate lucrurile s-au potrivit, adică nu poți să schimbi, nu ne stă în putere să schimbă noi mult. Dar dacă coalizezi, aduni oamenii de lângă tine, poți să faci puțin și e un început. Și uite așa poate schimbăm ceva”, a declarat Adrian Florin Pop, artist.

Asociația are nevoie de 25 de mii de lei pentru a organiza tabără la Râușor, în județul Hunedoara. Proiectul „Zâmbete pentru Imunitate" este dedicat copiilor diagnosticați cu imunodeficiențe primare, a căror organism nu se poate apăra împotriva infecțiilor.

”Copiii cu imunodeficiențe primare au traversat un an foarte greu, marea majoritate dintre ei au fost izolați la domiciliu în acest an. Vă puteți imagina pentru un copil cu chef de viață cât de dificil este să stai între patru pereți și să fi separat de prietenii tăi. În situația asta ne-am hotărât să facem această tabără, proiectul nostru se numește zâmbete pentru imunitate, tocmai pentru că am vrut să le aducem copiilor zâmbetul pe chip”, a spus Otilia Stanga, vicepreședinte ARPID.

”Cu tratamentul corect și la timp administrat, adică cu imunoglobulina necesară, ei pot avea o viață normală și nu trebuie izolați la domiciliu. Când nu ai imunoglobulină, nu ai cu ce să te aperi și prin urmare, trebuie să eviți contactul infecțios ca să nu contactezi infecția care la un pacient cu imunodeficiență, chiar cu tratament corect instituit, păți să nu reușești să învingi boala”, a spus Mihaela Bătăneanț, medic.

Gestul artistului i-a impresionat pe cei care au venit la vernisaj.

Tabără Zâmbete pentru Imunitate înseamnă o săptămână de neuitat pentru 30 de copii diagnosticați cu imunodeficiențe primare.

Picturi pentru copiii cu imunodeficiențe primare

reporter: Mihaela Creţu/operatori: Mihai Pop, Dan Petcu