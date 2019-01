Concurs de cross, pe zăpadă

Zeci de pasionaţi ai sporturilor de iarnă s-au întrecut la un concurs de cross, la Păltiniș. Fie că au coborât pe schiuri sau snowboard, adrenalina a fost la cote maxime. Traseul special amenajat i-a pus în dificultate chiar și pe cei mai experimentați sportivi.

Jumătate din cei 24 de concurenţi de la Xcross s-au înscris la competiţia de snowboard, iar ceilalți la schiuri. La snowbord câştigător a fost Ștefan. Are 18 ani şi practică acest sport de şase ani.

"De atâția ani am tot vrut să câștig concursul acesta, sincer să fiu și în sfârșit. Nu am căzut, de asta sunt foarte fericit, că nu am căzut nicio tură", Ştefan.

Şi Radu a căștigat locul întâi, dar la competiţia pe schiuri. Are 25 de ani și este din Brașov.

"Am avut un pic de emoții, dar m-am distrat. Mă bucur că am ajuns aici", Radu.

Chiar dacă nu au prins podiumul, ceilalți s-au bucurat de astmosfera de la concurs.

"E prima oară când participi la un concurs de cross, experiența este minunată, încă îmi tremură picioarele. Dacă n-ai făcut vreodată o chestie de genul, bagă-te că e o senzație nouă, e faină, adrenalină maximă", participant.

Printre concurenţi a fost şi Laurenţiu.

"La noi în țară nu avem concursuri pentru persoanele cu handicap și participi în concursurile normale pentru a căpăta experiență pentru concursurile viitoare", Laurenţiu.

Încă de acum o săptămână, organizatorii concursului au început amenajarea traseului.

"Am avut un start care era în bloc de câte patru o dată, am avut pe traseu apoi două valuri tehnice, după care un kitcher mare cu șapte metri flat, apoi am avut un chiker de înălțime mică, dar lungime mare, 10 metri", Radu Lungu - organizator concurs.



"Asta a fost intenția noastră de la bun început, să oferim în fiecare weekend câte o variantă schiatului și datului cu snowboard-ul clasic și acest concurs cred că se integrează perfect în acest concept", Andy Fazekas - manager resort schi.

La finalul concursului câștigătorii au fost răsplătiți cu echipamente sportive și vouchere.

Reporter: Mădălina Micu / Operator: Lucian Sandu

