BASCHET. CSM Oradea a cedat în derbiul vestului

CSM CSU Oradea a pierdut pentru a doua oară în acest sezon în faţa celor de la BC SCM Timişoara. După ce în tur au fost învinşi pe teren propriu, "leii roşii" au cedat şi meciul retur disputat aseară în Banat - 74-86.

Rezultatul a pus capăt unui şir de şase victorii consecutive pentru Oradea.

"Apărarea, parte importantă a jocului, ca și niște realizări individuale importante, dar pe de altă parte cred că și jocul de echipă ne-a dat în general satisfacție", au fost explicaţiile lui Tudor Costescu, antrenorul BC SCM Timişoara, pentru victoria de joi seară.

Fără Pasalic, Denison şi Zeno, accidentaţi, Oradea a condus doar în debutul întâlnirii. Elevii lui Cristian Achim au fost apoi într-o continuă urmărire a gazdelor care s-au desprins chiar şi la 16 puncte în debutul celui de-al treilea sfert.

CSM CSU a revenit spectaculos şi a egalat la 60, dar Timişoara a replicat imediat şi s-a dus la şase puncte în faţă. Fără coş marcat în primele patru minute ale ultimul act, Oradea nu a mai avut forţa necesară să replice, chiar dacă în teren a fost trimisă şi noua achiziţie, Stefan Nikolici. Cu Diaz în formă,Timişoara a avut câştig de cauză, în vreme ce Oradea s-a mulţumit să dea cel mai bun marcator al meciului, pe Kris Richard, cu 25 de puncte.

"Nu am fost focusați la joc și nu am început deloc bine acest meci. Am avut o revenire, însă nu am reușit la final să ținem pasul cu adversarii noștri", a declarat Cristian Achim, antrenorul CSM CSU Oradea.

CSM CSU se pregăteşte acum de o nouă confruntare dificilă, cea cu BCMU FC Argeş Piteşti. Meciul este programat luni, de la ora 18, în Arena „Antonio Alexe".

Reporter: Nicolae Mihalcea