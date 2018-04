FOTO. Maramureș Auto-Moto-Show | Adolescenți pasionați de cai putere

Au 14, respectiv 16 ani, însă mânuiesc volanul mai ceva ca piloţii cu experienţă. Nati și David sunt doi adolescenți pentru care competițiile de raliu au devenit parte din timpul liber. În ultimii ani au adunat sute de premii și au fost declarați, în repetate rânduri, campioni naționali. Ei au fost cei care au deschis prima ediție a Maramureș Auto-Moto Show, un regal automobilistic care are loc în aceste zile la Sighetu Marmației.

Deși are doar 14 ani, Natalia Iocsak, sau Nati, cum îi spun apropiații, este deja o campioană la… volan. A moștenit pasiunea de la Leo, fratele ei mai mare, iar astăzi a preluat ștafeta în familie.

"Am văzut și eu că și mie îmi place pasiunea aceasta și m-a pus tata la volan la 9 ani și de acolo a început totul. Eram foarte micuță, nu ajungeam deloc la pedale, dar ne-am descurcat cum am putut", povesteşte Natalia Iocsak, campioană națională.

"Acum 10 ani am primit o mașină cadou din Franța. Cu aia a început totul… A început copilul care momentan are 19 ani. Și după copil am văzut că mezina familiei ne cam depășește, să zicem așa, cu idei, cu.. și am promovat-o mai mult pe ea", completează Ioan Iocsak, tatăl Nataliei.

În cei cinci ani de când conduce mașini de raliu, Nati a câștigat peste 150 de medalii și cupe. A fost declarată, în repetate rânduri, campioană națională la feminin.

"Trebuie să fiu foarte concentrată ca orice pilot. Simt adrenalină foarte multă, bucurie și fericire", mărturiseşte ea.

La doar 16 ani, David Tarța se mândrește deja cu 9 titluri de campion național și peste 100 clasări pe podiumul celor 130 de concursuri la care a participat.

"Am început să concurez de la vârsta de 7 ani pe karting și la 10 am început cu mașinile. Îmi place foarte mult că pot să controlez o mașină atât de mare și puternică și mă bucur că în lucrul acesta am succes și mă ajută foarte multă lume ca să pot să îmi îndeplinesc visul", spune David Tarța, campion național.

"Când era mai micuț, mai ales la slalom paralel și la viteză în coastă, tot îi spuneam dacă se poate mai cu grijă, mai cu atenție, fii atent să nu forțezi. Acum deja am ajuns la nivelul la care îi spun: nu s-ar putea încă o secundă-două economisi să mergi mai bine?", povesteşte Ioan Tarța, tatăl lui David.

Nati și David au fost cei care au deschis în weekend Maramureș Auto-Moto-Show 2018, un regal automobilistic care are loc în perioada 20 - 29 aprilie în Sighetu Marmației.

"Vrem, cu această ocazie, să aniversăm practic cei 10 ani care au trecut de la una din cele mai mari competiții automobilistice mondiale, respectiv Dakar-ul care acum 10 ani a fost în România", a declarat Ioan Pop, organizatorul Maramureș Auto-Moto-Show.

În programul evenimentului "Maramureș Auto-Moto-Show" sunt incluse, pe lângă demonstrațiile de drif-uri și off-road, și exerciții și intervenții de salvare, cursuri de educație rutieră pentru copii, dar și parade auto-moto, curse de biciclete sau karting.

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa