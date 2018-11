Liga 2. Luceafărul Oradea, fără înfrângere cu liderii sezonului

Luceafărul Oradea a trecut cu bine şi de duelul cu Chindia Târgovişte, al treilea lider al sezonului care a venit la Sînmartin. Cele două echipe au încheiat la egalitate, 0-0, un meci disputat în etapa cu numărul 18.

Chiar dacă a evoluat 20 de minute cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Opriş pentru cumul de cartonașe, Luceafărul a avut o apărare de netrecut.

„Am făcut un joc bun, sunt foarte mulţumit de rezultat. Trebuie să fim realişti că puteam să şi pierdem, dar una peste alta, pentru noi este un punct câştigat", a declarat Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

Oaspeţii nu au putut înscrie nici din lovitură de la 11 metri, acordată uşor, în minutul 53, după un duel între Opriş şi Cherchez . Acesta din urmă şi-a asumuat execuţia, dar a trimis peste poartă.

Chindia a forțat pe final, dar fără succes. În minutul 86, Neguţ, singur în interiorul careului mic, a reluat cu capul pe lângă poartă, pentru ca în minutele de prelungire, Cristel Stoica să trimită peste buturile gazdelor.

În ultimele secunde de joc, pe contraatac, Vasile Pop a pătruns în careu şi a șutat puternic, dar portarul Târgoviştei a scos de sub transversală.

„Am venit, normal, să luăm cele trei puncte - nu am reuşit acest lucru. Am făcut un joc bun, am avut meciul în mână, l-am controlat. Am ratat şi un penalti, am avut situaţii. Nu a fost să fie", recunoaște Viorel Moldovan, antrenorul Chindiei Târgovişte.

Pentru Luceafărul a fost ultimul joc disputat acasă în actualul tur. Bihorenii vor pune capăt primei jumătăţi de campionat miercuri, în deplasare, în intermediara cu Dacia Unirea Brăila.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa

