Momentul în care un copac se prăbușește peste trei mașini parcate

Incident grav, surprins de camera de bord a unui autoturism, pe o stradă din Oradea. Un copac s-a prăbușit, joi, din senin peste trei mașini parcate în fața unui bloc de pe strada Traian Grozăvescu. Imaginile ne-au fost trimise de un telespectator Digi24 Oradea.

"- Ieri, în jurul orei 16, am observat agitație în zona în care era parcat autoturismul. Am coborât și am constatat că era căzut un copac. Pompierii, Poliția erau în zonă. Pompierii degajau.

- Ce pagube aveți la autoturism?

- Capota îndoită. Și au mai fost câteva autoturisme avariate ușor.

- E periculos acolo, în zonă? Putea să cadă peste cineva acel copac?

- Da, categoric! Fiind o stradă între blocuri, nu e trafic, copiii deseori se joacă acolo, în zona respectivă", a relatat Remus Haidu, proprietarul unei mașini avariate și cel care ne-a trimis imaginile.

Remus Haidu a precizat că, după ce un service va estima costurile reparației, va trimite o adresă la Administrația Domeniului Public prin care va cere să fie despăgubit pentru daunele produse de prăbușirea copacului. Dacă răspunsul autorităților va fi negativ, orădeanul este hotărât să se adrese justiției.

Potrivit unor informații, se pare că în trecut a fost făcută o solicitare de toaletare sau tăiere a copacului, dar fără urmări.

Editor web: Adrian Laboș

