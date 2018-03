Primăvara la schi, la Stâna de Vale

Primăvara a început pe schi, la Stâna de Vale, unde a nins abundent în ultimele zile. Spre bucuria celor pasionați de schi, și temperaturile au fost prietenoase, așa că pârtia din stațiunea bihoreană a fost plină de turiști în weekendul trecut.

Dintre sutele de turiști care s-au bucurat de soare și zăpadă la Stâna de Vale, cei mai încântați au fost copiii.

"Când ești acolo și vrei să mergi trebuie să îți dai elan și după aceea să pui mâinile pe genunchi", spun un băieţel.

"O tură am dat, abia acum am ajuns. E ok, foarte ok, super! Soare, zăpadă, e frumos", a remarcat un turist.

"- Am venit pentru aerul curat, pentru mișcarea copiilor, le place foarte mult și asta cred că e suficient ca să avem motive, pentru ei venim, în principiu.

- Pentru copii.

- Cel mai mult pentru copii, da", spune un părinte.

Pentru sume cuprinse între 50 și 80 de lei, începătorii au luat lecții de schi pe o pârtie special amenajată.

"La început e dificil, până te obișnuiești cu pașii, dar apoi e foarte ușor", spune un elev.

"Învață primii pași pe schiuri, învață cum să alunece, să își păstreze echilibrul în timp ce alunecă pe schiuri, după care facem primele viraje și ușor, ușor continuăm", a explicat Daniel Ispas, instructor de schi.

Stratul de zăpadă măsoară un metru la Stâna de Vale. Turiștii au la dispoziție Pârtia Cerbul, cu o lungime de 600 de metri, o pârtie de 170 de metri pentru începători și alte zone pentru sanie și tubing sau sărituri.

"Pârtia este în stare foarte bună, a fost bătută în această seară, seara trecută. Practic, este o pârtie de dificultate ușoară spre medie. Lumea este destul de responsabilă și activitățile desfășurate aici sunt organizate destul de bine", a remarcat Istvan Pinter, director Salvamont Salvaspeo Bihor.

"Avem în vedere pe iarna viitoare, parte din anul acesta, acele ture de schi extrem pe pârtii naturale, neamenajate. Când zic extrem, va fi extrem pentru unii și la un nivel accesibil pentru alții", susţine Cristian Dan, instructor de schi.

Închirierea unei perechi de schiuri costă 25 de lei, iar a unei sănii 15 lei. O urcare cu telescaunul costă, pentru adulți, patru lei, iar pentru copii - trei lei.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus