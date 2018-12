Program gratuit de depistare a copiilor cu autism, în 13 creșe din Oradea

Gest lăudabil al unui psiholog orădean. Acesta realizeză gratuit evaluări privind depistarea autismului și a întârzierilor în limbaj în creșele din oraș. 700 copii din 13 creșe beneficiază de acest program implementat cu ajutorul Direcției de Asistență Socială Oradea. Potrivit specialiștilor depistarea precoce a tulburărilor din spectrul autist duce la o recuperare mai rapidă, în proporție de 95%.

Acum 17 ani, fiica de doi ani a Simonei Zlibuț a fost diagnosticată cu autism.

„Pe Laura am diagnosticat-o la vârsta de 2 ani; atunci am observat că nu se întoarce când o strigam, era absentă de tot ce se întâmplă în jurul ei. Am mers la medicul neurolog care mi-a dat această veste", își amintește Simona Zlibuț.

Mama știe cât de important e ca aceste tulburări să fie depistate cât mai devreme, iar copiii să primească ajutorul unui terapeut.

„Ceea ce pot să eu să le spun părinților cărora astăzi li se spune de către un specialist „copilul dumneavoastră are autism” - indiferent că este mai grav sau mai mediu - este foarte bună colaborarea cu un terapeut specialist de depistare precoce, de a interveni terapeutic."

Un astfel de ajutor îl oferă Simona Hinț, un psihoterapeut cu 12 ani de experiență care a întâlnit multe cazuri în care copiii cu autism sau tulburări de limbaj au fost diagnosticați mult prea târziu. Asta a îndemnat-o ca, împreună cu Direcția de Asistență Socială Oradea, să introducă în creșele din oraș un program gratuit de depistare a acestor tulburări.

„Urmărim dacă copilul are dezvoltat limbajul și dacă este dezvoltată întârzierea în limbaj, pentru că sunt copii care la 3 ani nu vorbesc sau ajung să vorbescă undeva la un an și jumătate, iar la copiii cu tulburări din spectrul autist urmărim modificările de comportament, adaptarea, contactul vizual", explică psihoterapeutul.

Programul își propune depistarea cât mai precoce a întârzierilor în limbaj și a tulburărilor din spectrul autist, care ajută la creșterea șanselor de recuperare.

„Noi dorim ca acești copii să fie evaluați și diagnosticați, deoarece cu cât se intervine mai timpuriu cu atât rezultatele sunt mult mai bune și evoluția lor este foarte bună. La copiii cu tulburare din spectrul autist, cu cât sunt depistați, cu atât ei sunt integrați mult mai bine în societate și progresul lor pe parcurs este foarte bun", spune Simona Hinț, inițiatoarea programului.

Programul trage și un semnal de alarmă asupra impactului tehnologiei asupra copiilor. Din cauza orelor petrecute pe tabletă sau telefon, mulți dintre ei se confruntă cu întârzieri în limbaj.

„Un copil ca să vorbească, trebuie să vorbești cu el. Din păcate, vorbim tot mai puțin cu copiii noștri și interacționăm tot mai puțin cu ei și asta ar fi una dintre cauzele care duc la aceste întârzieri în limbaj", susține psihoterapeutul.

„Testarea psihologică a copiilor din creșele orădene, privind depistarea elementelor de autism și a întârzierilor în limbaj este un proiect îndrăzneț al DASO. Prin acest proiect ne dorim să creștem calitatea serviciilor oferite copiilor noștri în creșă„, a declarat Arina Moș, directorul Direcției de Asistență Socială Oradea.

Testarea este gratuită și se desfășoară în 13 creșe din Oradea. Evaluarea copiilor a început la 1 noiembrie și va dura un an, pe parcursului căruia vor fi testați 700 de copii.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Ticu Gheorghiță

