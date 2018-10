Şoferul român care a provocat un accident mortal în Ungaria în 2017, condamnat la închisoare

Românul care anul trecut a condus 44 de ore fără întrerupere, din Anglia până aproape de Borş, şi a adormit la volan, provocând un accident de circulaţie grav în Ungaria, a fost condamnat la doi ani şi închisoare în ţara vecină.

Judecătorii au considerat că bărbatul din Neamţ se face vinovat de producerea accidentului, în urma căruia trei persoane au murit, iar alte şase au fost rănite. Microbuzul transporta români aflaţi la muncă în Marea Britanie şi a pornit din Dover pe 23 iulie, după ce şoferul mai făcuse drumuri prin Anglia pentru a aduna pasageri.

Pe 24 iulie, la ora 6, şoferul a adormit la volan, iar microbuzul a intrat într-un tir parcat. În urma investigaţiilor, a reieşit că şoferul nu dormise de 44 de ore. Bărbatul şi-a recunoscut vina, iar instanţa din Ungaria l-a condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare, cu interzicerea dreptului de a conduce timp de patru ani.

"- Pur şi simplu eram obosit, am venit din Anglia, a fost o fracţiune de secundă, nu ştiu, ploua foarte tare.

- Aţi adormit ?

- Cred că am adormit, mai aveam 20 de kilometri până în vamă.

- De ce aţi condus atât de mult ?

- Ca să ajung să intru în ţară. Am zis că după aceea mă odihnesc la Oradea", declara în urmă cu un an şoferul mictrobuzului.

Redactor: Bogdan Băcilă

