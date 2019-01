Trei avalanșe în două zile, lângă Vârtop. Stațiunea este îngropată în nămeți

Două avalanșe au blocat în această dimineață drumul spre stațiunea Vârtop, din Munții Apuseni. Utilajele s-au luptat ore în șir cu muntele de zăpadă care s-a prăbușit peste șosea. De altfel, întreaga stațiune este sub nămeți, iar pârtia din zonă este inutilizabilă.

imagini: Andrada Rește/Digi24 Oradea

A treia avalanșă în decurs de 12 ore a blocat complet Drumul Național 75, între Vârtop și Arieșeni. La ora șapte dimineața circulația a fost oprită pe ambele sensuri, iar utilajele de deszăpezire au lucrat mai bine de trei ore pentru a degaja carosabilul.

Șoferii care s-au aventurat pe acest traseu nu au pornit la drum înainte de a monta lanțuri pe roțile mașinilor.

„- De ce v-ați pus lanțuri?

- Pentru zăpada și viscolul de pe drum, de pe munte e un viscol mai ale sus, nici nu se poate urca. Trebuie să urc la o cabană sus și fără lanțuri nu pot urca", spune un șofer.

Oamenii care au ajuns în Vârtop cu mașinile se plâng în continuare de lipsa parcărilor. Pentru că nu au avut de ales, și-au lăsat autovehiculele pe marginea drumului.

„Ar trebui deszăpezite parcările, pentru că nu am avut unde să parcăm și am fost nevoiți să parcăm pe drum - n-am putut să urcăm la cabană pentru că drumurile secundare nu sunt dezăpezite. Așa că am parcat în drum și cum au deszăpezit drumul, ne-au înzăpezit pe noi."

„N-au ce să facă, e viscol și dacă ninge mult, poate să meargă cu utilajul că nu fac față."

Peisajul din stațiune este ireal. Mașini îngropate în zăpadă, copaci doborâți de avalanșă și case în care cu greu se mai poate intra. Instalațiile de schi sunt oprite, iar salvamontiștii avertizează turiștii să nu se aventureze în zonele înalte.

„Stațiunea montană Vârtop este complet acoperită de zăpadă. În decursul a 12 ore ninsoarea abudentă a creat un strat de zăpadă ce depășește un metru", a relatat Andrada Rește, jurnalist Digi24 Oradea.

Meteorologii anunță ninsori pentru această zona de munte a județului Bihor și în zilele următoare.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Ticu Gheorghiță

Etichete:

,

,

,

,

,

,