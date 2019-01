Deva | Obiectiv turistic fără încasări

Cetatea Devei, considerată al doilea punct de interes, după Castelul Corvinilor, pentru turiștii care vin în județul Hunedoara nu a mai încasat niciun leu de aproape 4 luni. În octombrie anul trecut, telecabina care facilitează accesul pe cetate s-a stricat și a fost oprită complet. Numărul turiștilor a scăzut astfel de la o lună la alta. Pentru că nu există taxă de vizitare, turiștii, si asa putini, care au urcat pe jos nu au adus venituri la bugetul local.

O defecțiune tehnică la instalația pe cablu de pe cetate, ține telecabina pe loc din luna octombrie. În aceste condiții, numărul turiștilor a scăzut dramatic.

"În ianuarie anul trecut, cetatea a fost vizitată de aproape 5 mii de persoane. Acum nu doar că numărul este seminificativ mai mic, dar oamenii nu plătesc nici bilet de intrare, iar bugetul local nu mai încasează niciun leu", Andrada Velciov, jurnalist Digi24 Timişoara.

"În lunile octobmrie, noiembrie și decembrie au mai fost turiști, e drept, mai puțini decât dacă ar fi funcționat telecabina, dar au fost. Au venit în centru, au întrebat cum pot să ajungă pe cetate, le-am spus că pe jos", explică Cecilia Sârbu - Centru de Informare Turistică Deva.

Pentru că au urcat pe jos, turiștii nu au cumpărat bilete. Ca o comparație, în lunile noiembrie și decembrie din 2017, când telecabina funcționa, 13.000 de vizitatori au plătit ca să poată ajunge pe Cetatea Devei. Iar vara lui 2018 a adus un record de turiști și de încasări. Doar în luna august, cei peste 30 de mii de oameni au trimis 500 de mii de lei la bugetul local. Primăria dă asigurări că telecabina va fi reparată în cel mai scurt timp.

"Am încercat să o reparăm, nu am reușit acest lucru, și de aceea am apelat la producător. Marți va veni o echipă de specialiști de la firma Dopller Maier, care a proiectat și a executat această telecabină, și sperăm ca în maxim o săptămână să o reparăm, asta înseamnă că de la începutul lunii februarie telecabina va fi funcțională și va genera din nou venituri la bugetul local", susţine Florin Oancea - primar Deva.

Primarul Devei susține de asemenea că din bugetul pe acest an va fi alocat aproape 1 milion de euro pentru achiziționarea unei noi telecabine, cu o capacitate dublă ca cea de acum, de 16 locuri.

