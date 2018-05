Pita de Pecica, gustul pâinii de altădată

Produsă după o rețetă de puțini cunoscută, veche de aproape un secol, pita de Pecica din județul Arad, a devenit de-a lungul timpului marcă înregistrată. Produsul este atestat ca tradițional de aproape 10 ani, iar pâinea a fost favorita lui Nicolae Ceaușescu. În prezent este chiar și exportată în Austria și Germania, pentru românii de acolo.

Gustul pâinii de altădată, ca cel pe care îl are pita de Pecica, se păstrează neatins de aproape 100 de ani, când primele bucăți au fost scoase din cuptoare. Se spune că ar fi cea mai bună pită din România. Doar câțiva producători locali îi cunosc secretele. Printre ei și Liviu Perijoc, brutar de peste 25 de ani, o meserie pe care a învățat-o de la un bătrân pitar.

"În momentul în care eu mă fac brutar, și trec cu pâinea subsoară, toată lumea mă întreabă de unde o am. Dar dacă am un fier subsoară, nu mă întreabă nimeni de unde îl am. Și de atunci, de la 15 ani, am lăsat școala și lucrez ca și brutar", a declarat Liviu Perijoc, brutar.

După crezul acesta, Liviu Perijoc frământă pita de Pecica. Nu lasă nimic la întâmplare. Făina fără aditivi alimentari, maiaua proaspătă sau dospitul aluatului, toate trebuie respectate ca la carte pentru ca pâinea să crească și să fie gustoasă.

"Undeva în 1920, 22...un brutar de naționalitate maghiară, el a început. Și o păstrat, că de-aia o rămas și am rămas la ceea ce o făcut el. Sare, drojdie, făină și apă, maia. Fără cuptorul de vatră nu se poate face nimic", a spus Liviu Perijoc, brutar.

După ce aluatul este amestecat, frământat și dospit, intră în "scenă" cuptorul de cărămidă .

Cuptorul sau vatra colorează pâinea într-un arămiu care atrage privirile și îi dă un parfum care se simte de la străzi distanță.

3.000 de pâini de Pecica se coc în vatră în fiecare zi. E atat de bună, încât ajunge și peste graniță, în Austria și Germania, pentru românii de acolo.

