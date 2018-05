Ziua Internațională a Pompierilor | Condiții de intervenție

Se spune că jandarmul și soldatul nu suferă de cald, frig, foame sau sete. Nimic mai fals, mai ales dacă stau zile întregi în deplasare, așa cum a fost cazul pompierilor care au intervenit la incendiul din Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Pompierii din Timiș au fost detașați timp de o săptămână pentru această misiune. Au fost cazați într-o sală de sport cu toalete mai mult nefuncționale şi apă rece la dușuri. De mâncare au primit câte o conservă de carne şi una de fasole. În plus, acolo unde, teoretic, nu se face economie la apă, cei care se luptă cu flăcările au primit... o sticlă de apă de jumătate de litru.

Pompierii care intervin la stingerea incendiilor de vegetație din zonele greu accesibile se bazează de cele mai multe ori doar pe ei și pe colegii lor. Așa s-a întâmplat și în cazul salvatorilor din Timiș, care au intervenit în ultima în Parcul Național Domogled-Valea Cernei.

După ce Digi24 Timişoara a intrat în posesia acestui mesaj, am pornit spre locul intervenției, ca să ne convingem dacă atenționarea este justificată. Desigur, textul a circulat pe un grup intern. Nimeni nu are curajul să recunoască ceva în faţa camerei, din cauza presiunilor superiorilor. Este şi motivul pentru care protejăm identitatea pompierului cu care am discutat:

Discuție reporter-pompier:

”Pompier: Da, asta am primit și noi.

Reporter: Chiar așa e?

Pompier: Nu comentăm asta. Noi suntem pregătiți oricum. N-auzi?! Ne-or dat o sticlă de jumate' de apă. Norocul nostru că ne-am... ne-am cărat bidoane de apă din Timișoara. Nici măcar de jos, în Topleț ... noroc că am venit cu bagaje și cu apă.

Reporter: Vorbești serios? Așa e normal să fie?

Pompier: Suntem structură militară, la noi nu se aplică regulile civile.

Reporter: Știu doar că asta nu știu dacă mai ține de militar sau de civil.

Pompier: Ține de omenie.

Reporter: Exact.

Pompier: Nu mai comentez, suntem obișnuiți."

Pompierii au fost cazați în sala de sport a școlii din comuna Topleț, de unde începea traseul spre zona care ardea. Condițiile precare ale celor care luptă cu focul au ajuns şi la urechile localnicilor.

"Vin ei grămadă și cumpără o sticlă mare și beau toți. Omul ce-și permite, cum vine vorba. Au jumate de sticlă, am văzut pachetele pe seară, au jumate de sticlă de apă. Atât. (Reporter: Atât? O jumătate de sticlă de apă?) O apă la jumate, da. Am înțeles că sunt slab hrăniți, nu sunt hrăniți", a povestit un comerciant.

Latura umană a comerciantului, care a simțit că-i rost de profit zilele acestea, a dispărut rapid.

Discuție reporter-comerciant:

”Reporter: Dați-mi o apă la 2.

Comerciant: Plată?

Reporter: Plată.

Comerciant: De care vrei?

Reporter: Cât e?

Comerciant: 4 lei.

Reporter: 4 lei!? E mai scumpă ca în Timișoara.

Comerciant: Ei lasă, nici chiar așa”.

Peste 50 de pompieri din Timiș au fost trimiși în sprijinul colegilor din județul Caraș-Severin. Au intervenit și 90 salvatori din Mehedinți și Dolj, care nu au avut nevoie de cazare. Inspectorul șef al ISU Caraș-Severin, instituția care trebuia să le asigure condiții tuturor pompierilor implicați în stingerea incendiului, spune că nu a existat alternativă.

"Cazarea s-a făcut la sala de sport a școlii generale din Topleț, cu ajutorul primăriei s-a amenajat acolo... spații de odihnă. Hrana, într-adevăr, hrana acordată a fost rece", a declarat Cristinel Coneru, inspectorul șef al ISU Semenic.

Şi puţină, am spune noi, pentru că mulți dintre pompieri au venit cu mâncare adusă de acasă. Şi, deși s-au folosit aproape 100 de mii de apă, timp de aproape o săptămână, ISU Caraş - Severin a făcut economie la apa de băut a celor care se luptă cu flăcările. Pompierii sunt obișnuiți deja să îndure în timp ce "milităria coborâtă din pod" de cei care conduc aceste structuri este perimată.

În urma materialului realizat de Digi24 Timișoara, reprezentanții ISU Caraș-Severin fac câteva precizări:

”Conform legislației în vigoare, cadrele militare în activitate beneficiază în misiunile specifice, de următoarele drepturi:

- o normă de hrană zilnică a cărei contravaloare financiară se acordă odată cu drepturile salariale. Precizăm că fiecare cadru militar deține obligația de a-și asigura, individual, hrana zilnică din aceste drepturi;

- în cazul misiunilor de lunga durată (a căror durată depășește 4 ore) personalul participant la intervenție beneficiază de un supliment de hrană, în natură, echivalent a 2000 calorii/zi de persoană.

Astfel, pachetul individual la care se face referire în articolul difuzat, constituie de fapt, un supliment de hrană alocat militarilor, pentru efortul îndelungat presupus de caracteristica acestui tip de misiune.

Menționăm, totodată, că s-au respectat cantitățile de alimente și apă regăsite în prevederile legale în vigoare.

În plus, pe lângă acordarea alimentelor și a apei, conform normelor în vigoare, cu sprijinul Direcției Silvice, s-a distribuit și apă minerală participanților la intervenție. De asemenea, în zona de lucru s-au asigurat transporturi de apă, de la un izvor aflat în apropiere.

Facem, de asemenea, mențiunea ca intervențiile pentru stingerea incendiilor de pădure se realizează de către inspectoratele județene pentru situații de urgență, în cooperare cu Direcțiile Silvice, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență și alte structurii funcționale cu atribuții în domeniu.

Conform procedurilor de lucru, în cazul unor intervenții de lungă durată pentru gestionarea incendiilor de pădure, cazarea celor care intervin se poate realiza în tabere dotate cu paturi, corturi, saltele, toalete ecologice și alte materiale necesare, în apropierea zonei de intervenție.

Punctual, la intervenția din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, derulată în perioada 27.04-04.05.2018, conducerea inspectoratului nostru a dispus identificarea soluțiilor pentru cazarea echipajelor de intervenție sosite în sprijin din județele limitrofe Timiș și Gorj, în misiunile cu durata de 2 zile/serie de militari, în condițiile existente în zona de competență.

Astfel, cu sprijinul autorităților publice locale, cazarea echipajelor operative s-a realizat în sala de sport a Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII din Topleț, clădire ce dispune inclusiv de grupuri sanitare cu toalete și apă curentă.

Pe toată durata intervenției, toți pompierii militari au beneficiat de aceleași condiții de hrănire și cazare” - SURSA: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”SEMENIC”, Județul Caraș-Severin

reporter: Alexandra Marian/ operator: Adrian Ionescu