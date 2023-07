[Medici Buni] Dr. Tiberiu Maior, neurochiurgul care i-a oferit șansa de a merge din nou Andei, fata peste care a căzut un copac

Era începutul anului când în București s-a stârnit o furtună puternică, care a doborât mai mulți copaci. În cădere, unul dintre ei s-a prăbușit peste Anda Arghir, o studentă aflată în drum spre facultate.

Tânăra de 22 de ani a fost dusă de urgență la spital, unde s-a constatat că are o fractură de coloană vertebrală la nivel L1 cu interesare medulară. Era nevoie de intervenție chirurgicală de urgență, pentru ca măduva să nu-i fie afectată și mai tare. Părinții Andei au aflat că au o șansă la Cluj, așa că au pornit tot într-un suflet acolo. Neurochirurgul Tiberiu Maior și echipa sa o așteptau la Spitalul MedLife Humanitas.

12 ore de la accident și începutul unei vieți noi

„Era totul pregătit la spital, pentru că fiecare clipă care trecea putea face diferența, așa că fost o interacțiune pe repede înainte cu dr. Maior. Dar în cele câteva minute în care am apucat să schimbăm 2 vorbe mi-a inspirat încredere și am simțit că o să fie bine”, își amintește Anda momentul în care l-a întâlnit pe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați neurochirurgi din țară: „Eram confuză, nu prea realizam ce se întâmplă în jurul meu, a fost totul foarte rapid, iar doctorul Maior a venit și mi-a spus ca el este cel care mă va opera și să nu-mi fac griji, că totul va fi în regulă. A făcut și o glumă la un moment dat - nu o mai știu exact, dar știu că m-a făcut să râd și asta mi-a dat cumva încredere. Mi-a explicat ce îmi va face - ca îmi va pune tijă, că îmi va reface coloana și cam asta a fost, apoi am intrat în operație”, povestește pacienta.

Decizia deplasării la Cluj s-a dovedit a fi una cât se poate de inspirată. A doua zi după operația care a durat aproximativ 5 ore, Anda s-a putut ridica în șezut, iar în săptămâna următoare a început să își simtă din nou picioarele.

„Totul a decurs excelent! Nu am avut dureri și am putut sta în șezut chiar a doua zi după operație”, își amintește Anda, care acum își duce traiul dintr-o clinică de recuperare în alta, luptând clipă de clipă să-și revină complet.

Filmulețele pe care le postează pe canalele de socializare, în care i se observă dorința nemărginită de a reveni la o viață normală, l-au impresionat și pe doctorul Maior:

„Eforturile pe care le face și dârzenia cu care se luptă ca să-și revină sunt admirabile. Sincer, chiar mă bucur că i-am fost medic curant, că am avut ocazia să o cunosc, întrucât relațiile cu oameni deosebiți nu au cum să nu te bucure, și noi ne hrănim din empatia cu pacienții. Intervenția noastră chirurgicală ar fi fost un zero absolut dacă nu ar fi fost ea o luptătoare. 10% a fost actul chirurgical, 90% este ea”, spune cu convingere medicul Tiberiu Maior.

Intervenții neurochirurgicale într-o sală desprinsă parcă dintr-un film SF

Între timp, doctorul Maior nu a stat degeaba. Născut vizionar și veșnic obsedat de atingerea celor mai înalte vârfuri și de dorința de a ajunge și noi, românii, pe picior de egalitate cu mai marii lumii, specialistul s-a ambiționat și, în loc să plece el „la mai bine”, a adus „mai binele” la Spitalul MedLife Humanitas din Cluj:

„Un concept cu totul și cu totul nou - o sală de operație completă, un tot unitar, cel mai avansat sistem chirurgical din lume la ora actuală, lansat în urmă cu foarte puțin timp. Deci capodopera carierei mele este, de fapt, implementarea acestui sistem”, spune bucuros medicul.

Vorbim despre o sală de operație hibrid robotizată, dotată inclusiv cu sistem de realitate virtuală, dezvoltată în spitalele din Germania. Sunt doar 60 în toată lumea, la ora actuală, iar primele intervenții aici vor avea loc în curând.

„Nu există la ora actuală un sistem mai performant sau avansat, e ceva de domeniul SF-ului - am ajuns să operăm bolnavul cu ochelarii de realitate virtuală pe nas”, se mândrește Tiberiu Maior. Și are și motive: noul sistem are beneficii atât pentru medici, cât și pentru pacienți: siguranța, precizia, riscurile limitate și viteza sunt doar câteva dintre ele.

În timp ce povestește cu atâta patos despre ceea ce a reușit să implementeze în cadrul Spitalului MedLife Humanitas din Cluj, doctorul Maior își amintește amuzat că, până la rezidențiat, nu se gândise nici măcar o secundă la posibilitatea de a face neurochirurgie. Decizia a luat-o pe loc, în momentul alegerii specializării. Iar mii de oameni cărora le-a salvat viețile îi sunt acum recunoscători pentru asta:



„Noi, la Cluj, operăm de rutină cazuri de genul ăsta, sunt enorm de multe, avem mii de cazuri de traumatologie de coloană operate. Însă lumea când aude de operații de neurochirurgie tinde să se panicheze, oamenii au niște temeri foarte mari, e destul de înfricoșător să știi că cineva o să-ți umble pe creier sau pe măduva spinării. Aici e nevoie de blândețe, de condescendență, înțelegere, empatie cu bolnavul - ori astea țin de firea omului, umanitatea nu se învață la școală”, explică specialistul, care este de părere că, atunci când lucrezi cu oamenii - deci implicit și în medicină, nu putem vorbi de tipare:

„Fiecare pacient se înscrie undeva între niște extreme. Sunt cei cu care poți să discuți despre speranță de viață scurtă, complicații majore, risc de deces și sunt pacienți cărora nici măcar nu îndrăznești să le spui că va trebui să facem o mică incizie de 1-2 cm. Trebuie să te adaptezi pacientului, pentru că el este în centrul atenției, și nu tu, ca medic. Tu trebuie să te învârți în jurul pacientului, nu el să orbiteze în jurul tău” - reamintește medicul.

Dacă vrei, poți

Ca să ajungă la acest nivel, Tiberiu Maior a urmat de-a lungul timpului diverse stagii de pregătire în străinătate. Odată cursurile finalizate, s-a întors mereu acasă. E de părere că, cine vrea să învețe și să facă performanță, o poate face oriunde:

„Facultatea e facultativă, însă mulți nu înțeleg asta și efectiv așteaptă să li se spună, să li se dea, să li se arate - și în facultate, și mai târziu, în carieră. Dacă vrei să înveți, învață. Dacă vrei să te perfecționezi, fă-o. Ai acces acum la informație medicală cum noi n-am avut niciodată, e plin de cursuri, webinariie etc. Problema de sistem, însă, este că nu sunt recrutate elitele, nu există un sistem de vânătoare de valori autentice. Dacă vrei sistemul să fie wow, îți trebuie niște valori autentice, pentru că ăia se fac locomotivă și trag trenul înainte”, punctează el cu convingere.

Vorbim despre acei „Medici Buni” pe care îi căutăm cu toții, însă nu mereu reușim să îi găsim. Poate și pentru că, pentru fiecare dintre noi, conceptul de medic bun înseamnă altceva. „Eticheta, ratingul de pe internet nu au nimic de-a face cu a fi un doctor bun sau nu. Poți să fii extrem de carismatic, îmbrăcat perfect, ras, frezat, tuns, cu limbajul adecvat... poți fi un actor perfect, dar un medic slab. Sau poți fi gen dr. House. Pentru că la doctor nu te duci ca să-ți spună ceea ce vrei să auzi, ci trebuie să găsești omul care să-ți rezolve problema medicală. Și multora le e greu să discearnă între un ambalaj cu fundițe și conținut de calitate”, crede doctorul Maior, care vine și cu o definiție simplă a acestei sintagme: „Un medic bun este cel care are mult mai multe succese decât eșecuri. Pentru că cine zice că toată cariera i-a fost încununată de succes sau cine nu își contabilizează eșecurile nu are cum să evolueze. Eu de la fiecare caz am învățat câte ceva și poate că mai multe înveți de la cele care nu merg așa cum ar trebui.”

Tiberiu Maior este membru fondator al Societății Române de Chirurgie Spinală și vicepreședinte și lector în cadrul AOSpine România. Și apropos de învățătură, el ne amintește că „nu avem cum să avem alți doctori decât cei pe care ni i-am crescut. Toată lumea așteaptă ca atunci când merge la doctor să dea peste dr. House - diagnostic brici. Dar crescuți în facultățile din România și plătiți cu salariul de aici. Asta în contextul în care - la fel ca la profesori - un medic îl formezi în 10 ani. Deci măsurile luate acum se vor vedea peste 10 ani”, concluzionează specialistul.

Cu alte cuvinte, ca să se „facă bine”, România trebuie să se preocupe activ și continuu atât de întreg sistemul de învățământ, cât și să-și regândească modalitatea de atragere și retenție a oamenilor valoroși. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Iar MedLife pune și ea umărul la construirea unui Mâine mai bun, prin promovarea și susținerea valorilor autohtone.

