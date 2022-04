Povești care vindecă. Jurnalul unei recuperări după un cancer malign papilar

Diagnosticată cu cancer malign papilar, Mădălina Andronache a fost operată și vindecată la Spitalul MedLife Lotus Ploiești. Ea a transformat grija echipei medicale dinaintea, din timpul și după tiroidectomia totală efectuată în 2016 într-o lecție tonică de supraviețuire.

Mădălina postează un „Boomerang”, aplicația care creează clipuri video distractive, în care soțul și fetița ei mușcă dintr-o înghețată la cornet. E un instantaneu care surprinde clipe de fericire ale unei familii obișnuite, lipsită de griji. Dar pentru a dispărea grijile, a fost nevoie ca Mădălina să depășească o cumpănă teribilă.

În vara lui 2016, Mădălina și Andu erau fericiți și își făceau planuri de viitor. „Eram fericiți, dornici să transformăm relația de iubire într-o familie, să ne căsătorim, să avem un copil și atunci a început toată agitația cu doctorii”, își amintește Mădălina. La 27 de ani se considera sănătoasă, la istoricul medical menționa doar o operație de apendicită suferită la opt ani. Dar analizele au indicat o realitate nemiloasă: cancer malign. Carcinom papilar limitat la tiroidă.

După primul consult, a dat, la Spitalul MedLife Lotus, de dr. Mădălina Constantin, medic specialist Endocrinologie, care îi este aproape și în prezent. Dr. Constantin împreună cu echipa chirurgicală de la spitalul din Ploiești au ghidat-o pe Mădălină pe drumul spre vindecare.

„Chirurgul Cosmin Giulea mi-a explicat în detaliu întreaga procedură, în așa fel încât să fiu în cunoștiință de cauză cu privire la ceea ce avea să mi se întâmple. Rezultatul a fost cel scontat. Doctorul anestezist Emilia Drăgulin mi-a fost alături ca medic, dar și ca psiholog, fiind un sprijin și înainte, în timpul dar și după intervenție. Medicul endocrinolog Mădălina Constantin, un om special pentru mine, a fost persoana de bază în toată povestea mea. Ea este cea care m-a ghidat din punct de vedere medical în cel mai profesionist mod, dar m-a și sprijinit enorm, m-a mângâiat și m-a îmbrățișat, la propriu, fiindu-mi alături chiar și acum, la atât de mult timp distanță”, povestește Mădălina.

De la diagnostic, la vindecare

În tot acest timp, Mădălina a consemnat fidel încercările prin care trecea.

Pe 21 iunie 2016, a avut prima consultație la un medic endocrinolog. Ecografia a dezvăluit că nodulul pe care îl simțea în partea din față a gâtului avea 2,5 centimetri. Își spunea mereu că are o mingiuță în gât și nu se gândise că putea fi ceva grav.

Pe 6 septembrie 2016 a fost ziua puncției, când a aflat că era nevoie de operație, care trebuia făcută… ieri.

Pe 7 octombrie, a avut loc operația. „Aveam părul lung și blond, lăsat pe spate, aranjat, manichiura și pedichiura făcute! Am zis că măcar frumoasă să fiu pe masa de operație pentru că frică oricum o să îmi fie”, își amintește Mădălina. Timp de patru ore și jumătate, cât a durat somnul pe masa de operație, a visat la Veneția pentru că medicul anestezistul o întrebase înainte care era destinația preferată de vacanță.

A urmat teama de cicatrice – se gândea că va fi nevoită să poarte mereu ceva care să îi acopere gâtul, iar ea nu suporta helăncile sau bluzele care îi dădeau senzația că o strâng de gât. Dar semnul era atât de mic încât a făcut-o să plângă de fericire. „Cicatricea arăta ca o curbură făcută cu un cuțit finuț, la baza gâtului, lungă cam de 7-8 cm, accesorizată cu câteva benzi de scotch, menite să ajute la formarea unui semn cât mai subțire. Tăietura nu are cusătură datorită aparatului folosit și cu ajutorul acelor benzi se vindecă destul de repede și de frumos. Doctorul mi-a spus că după operație o să fiu o persoană normală”, povestește Mădălina.

Iar apoi au urmat datele vindecării: 9 ianuarie 2017 - prima rundă radioactivă… 28 iunie 2019 - a patra rundă radioactivă. În această vineri, era pregătită să audă „tratamentul se mișcă cu pași mici”. Și să ia pastila cu iod radioactiv - „ doza obișnuită de 100 mCi”, tratament indicat pacienților cu cancer tiroidian. În weekend, însă, n-a mai simțit presiunea în jurul gâtului cu care se obișnuise imediat după ce lua pastila, nici moleșeala, nici greața.

Lunea următoare a fost la cabinet pentru procedura de scintigrafie. Mădălina i-a spus medicului că simte că i se întâmplă ceva ciudat. „Da, chiar se întâmplă. Nu ai mai captat iod!”. A doua scintigrafie a confirmat: gradul de radiație 2,3, cel mai mic de până atunci. „Văd că următoarea programare este în februarie. Doar control! Deci am scăpat! Medicul mi-a spus să mă gândesc la viața mea, s-o las să își urmeze cursul. Poate am norocul și peste un an o să-mi dea undă verde la făcut un copil. Zburdam de fericire!”, spune Mădălina.

Azi, Mădălina e din nou fericită: „pentru că am un soț minunat și un miracol de copil. Lucrez în domeniu petrolier, asigurarea calității. Îmi place foarte mult job-ul meu, mă ține mereu activă. La job am revenit la o săptămână după intervenția chirurgicală, chiar dacă nu eram total recuperată, dar m-a ajutat să fiu activă și să nu mă bântuie gândurile negative. După ce am terminat cu tratamentul radioactiv, am facut mai multe scanări care să confirme faptul că sunt ok. Acum merg la control anual, ecografie tiroidă și analize de sânge specifice. Trăiesc frumos și mă bucur de viață așa cum nu o făceam înainte”.

Dr. Mădălina Constantin: „Pacienților le ofer un cadru de siguranță si profesionalism în care să își manifeste trăirile la aflarea diagnosticului, apoi îi direcționez spre soluția medicală și psihologică adecvată””

Am întrebat-o pe dr. Mădălina Constantin, medic specialist Endocrinologie, cum a avut grijă de pacienta operată la spitalul MedLife Lotus Ploiești. „Ceea ce dumneavoastră numiți grijă … aș numi-o atenție și empatie. În ceea ce mă privește, este o abilitate nativă, ulterior dezvoltată prin ceea ce fac și sunt. Aceasta atitudine suportivă cu empatie și suflet este o trăsătură de caracter. O manifest atât în viața profesională, cât si în cea personală. A devenit de fapt un fel de a fi”, mărturisește medicul.

„Contează cum reacționează pacientul din fața mea când află diagnosticul. Dacă frica lui este atât de mare încât se cufundă în negare evident ca nu are nevoie de îmbrățișări ca să se mobilizeze, ci de o atitudine suportivă și eficientă din partea mea. Pacienților le ofer un cadru de siguranță si profesionalism în care să își manifeste trăirile la aflarea diagnosticului, apoi îi direcționez spre soluția medicală și psihologică adecvată. Decizia aparține pacientului. Însă are din partea mea soluții medicale ancorate în prezent, din care poate alege. Un numitor comun în situațiile de acest gen a fost să îi asigur pe pacienți că vom forma o echipa de colegi medici cu experiență și de valoare, aliați în lupta cu boala. I-am direcționat la colegii cu care am rezolvat cazuri similare, pas cu pas, cu focus pe fiecare etapă. Am observat că asta mobilizează, ajută pacientul. Au un punct de sprijin, o linie directoare… NU sunt singuri în lupta cu boala. Și de aici încep să meargă spre vindecare”, precizează dr. Mădălina Constantin.

Epilog fericit: lansarea cărții „CA-N CER, așa si pe Pământ”

Mădălina a luat toată grija cu care a fost tratată, consemnată în jurnalul vindecării, și a pus-o într-o carte: „Acum cea mai mare bucurie este cartea mea, povestea mea din ultimii ani scrisă ca o formă de vindecare pentru mine, dar care îmi doresc să ajungă la câți mai mulți oameni care au nevoie de o sursă de optimism și putere. Lansarea cărții „CA-N CER, așa si pe Pământ” va avea loc în luna mai la Biblioteca Națională „Nicolae Iorga” Ploiești și m-aș bucura să ajungă vestea la cât mai mulți oameni. La cei care au nevoie să citească o asemenea poveste, cei care trec prin ce am trecut eu. Dar poate și apropiații, să învețe cum să își susțină oamenii dragi în momentele grele. La oamenii care nu trec printr-o poveste de genul acesta, dar care vor învăța să iubească viața și mai mult, să trăiască cu zâmbetul pe buze și să aprecieze mai mult frumusețea ei.”

Pentru că medicii au avut grijă de ea, Mădălina poate avea grijă acum de alții. Cu sfaturi, cu optimism, cum știe ea. E epilogul fericit al unei povești impresionante, al cărei deznodământ are gust de înghețată la cornet.

