Oscar 2019. Nominalizările pentru cel mai bun actor. Artistul care a învățat să simuleze infarctul de la cardiolog

Peste câteva zile doar, e Gala Oscar, transmisă în direct de Digi24 și Film Now - duminică spre luni noaptea, mai exact, de la ora 2 - regalul cinematografiei mondiale, pentru al cincilea an la rând la noi. Şi, până atunci, ne punem la curent cu nominalizările. Jurnalista Oana Zamfir face o trecere în revistă a celor nominalizați la categoria cel mai bun actor în rol principal.

După rolul din „Bohemian Rhapsody”, Rami Malek îl poate face invidios pe orice actor cu vechime din cetatea filmului. Este la prima nominalizare la oscar şi are şanse foarte mari să-l câştige. Pentru interpretarea lui Freddie Mercury, Rami Malek a câştigat toate premiile din acest sezon - de la Globurile de Aur până la BAFTA. Pentru a imita perfect fiecare gest sau privire a legendarului Freddie Mercury a avut un movement coach, un antrenor de mişcări. Pentru a arăta ca solistul trupei Queen a îndurat 50 de ore de probat costume şi a purtat o proteză dentară incomodă. Nu în ultimul rând, pentru a fi convingător în pielea muzicianului, a luat sute de lecţii de canto şi de pian dar a trebuit să înveţe şi să facă un playback impecabil, pentru că mare parte din muzica din film este cu vocea originală a lui Freddie Mercury.

Pe Bradley Cooper îl ştim din seria The Hangover dar şi din filme de Oscar precum Silver Linings Playbook, American Hustler sau American Sniper. Cu toate astea actorul spune despre „A Star is Born” că este filmul care i-a schimbat viaţa. Poate fi adevărat dacă ne gândim că proiectul îi aparţine în totalitate: este primul film regizat de el, a contribuit la scrierea scenariului, este producător şi actor. Iar partea cea mai grea pare să fi fost chiar actoria - pentru rolul lui Jack din A Star is Born, Bradley a luat lecţii intensive de canto, chitară şi pian. Odată cu A Star is Born, Cooper a descoperit cât de greu este de fapt să cânţi iar teama lui cea mare a fost că nu va reuşi să fie convingător în rol de cântăreţ, mai ales prin comparaţie cu partenera lui din film, Lady Gaga. Un lucru este cert: pe membrii Academiei i-a convins să-l nominalizeze pentru actorie, însă nu şi pentru regie. Bradley Cooper a adunat până acum 7 nominalizări la Oscar fie pentru actorie, fie în calitate de producător, dar nu a câştigat nicio statuetă până acum.

Veteranul Willem Dafoe joacă rolul pictorului Vincent van Gogh în ultimii săi ani de viaţă în filmul „At Eternity's Gate”. Îl vedem pe Van Gogh în perioada în care se confrunta cu dese episoade psihotice dar în care a şi creat cele mai valoroase opere ale sale, pictând şi un tablou pe zi. Prestaţia lui Willem Dafoe este cu atât mai spectaculoasă cu cât el chiar a pictat în acest film. Deşi are o carieră lungă în spate şi este celebru pentru versatilitatea sa, Willem Dafoe nu a câştigat încă niciun Oscar. Acum este la a 4 nominalizare. Pe prima a obţinut-o în anul 1987.

În drama „Green Book", Viggo Mortensen îl joacă pe Tony Lip Vallelonga, un italian descurcăreţ din Bronx care acceptă să fie asistentul personal al unui pianist de renume afroamerican. Se întâmplă în anii 60, când rasismul era la ordinea zilei în sudul Statelor Unite. Marea provocare pentru Viggo în Green Book a fost să mănânce ca un italian adevărat - pentru personajul Tony a luat mult în greutate şi nici nu e de mirare: mănâncă pe tot parcursul filmului. Viggo Mortensen reuşeşte să fie foarte credibil în rolul unui italian de Bronx, cu gesturile şi accentul inconfundabil. Iar asta se datorează şi faptului că o parte din membrii familiei Vallelonga din film nu au fost jucaţi de actori profesionişti, ci chiar de rudele adevaratului Tony Lip, aşa că Viggo a intrat uşor în pielea personajului. Viggo Mortensen este la a 3-a nominalizare la Oscar şi a declarat că de această data nu îşi va mai pregăti un discurs de mulţumire. Speră ca asta să îi poarte noroc.

Singurul actor din această categorie care se poate mândri că are deja un Oscar acasă este Christian Bale, care, în anul 2011 a câştigat statueta pentru rolul secundar din The Fighter. Anul acesta este nominalizat a 4-a oară la Oscar cu rolul lui Dick Cheney din „Vice”. Pentru a-l juca pe Cheney, cel mai puternic vicepreședinte din istoria Statelor Unite, Bale a trebuit să se radă în cap şi să se îngraşe 20 de kilograme. Dar Christian Bale este un maestru al transformărilor dacă ne amintim de rolul din The Machinist sau American Hustle. Pentru Vice, actorul a trebuit chiar să înveţe să simuleze perfect un infarct, iar pentru asta a luat lecţii de la un cardiolog. Pentru interpretarea lui Dick Cheney, Christian Bale a câştigat Globul de aur şi cel mai probabil va rămâne în istorie fragmentul din discursul de acceptare a premiului, când i-a mulţumit Satanei pentru că l-a inspirat să joace acest rol.

