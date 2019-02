Lady Gaga și presupusa ei relaţie cu Bradley Cooper: Asta am vrut să vedeţi!

Cântăreaţa Lady Gaga, proaspăt câștigătoare a unui premiu Oscar, a vorbit, în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” de miercuri seară, despre zvonurile privind o relaţie amoroasă cu actorul Bradley Cooper, cu care a jucat în „A Star Is Born”, şi despre gala premiilor Academiei Americane de Film.

Premiată la categoria „cel mai bun cântec”, pentru „Shallow”, Lady Gaga a fost, alături de Cooper, protagonista unui moment considerat romantic şi devenit viral. Reprezentaţia lor de pe scena galei Oscar a iscat zvonuri privind chimia dintre ei.

Kimmel a remarcat: „Urmăream de acasă şi ne întrebam ce se întâmplă între aceştia doi. Şi momentul a creat o mare controversă pentru că ai o asemenea conexiune cu Bradley care, instantaneu, şi cred că e un compliment, a făcut oamenii să spună «trebuie să fie îndrăgostiţi»”.

Gaga a răspuns: „În primul rând, social media este o toaletă a internetului şi ce a făcut culturii pop este abisal. Oamenii au văzut dragoste, şi ce crezi, asta am vrut să vedeţi. Este un cântec de dragoste, filmul este o poveste de dragoste”.

Cântăreaţa a adăugat că i-a încredinţat lui Cooper regia momentului de la gala Oscar. „Din perspectiva reprezentaţiei, era atât de important pentru noi să fim conectaţi tot timpul. Ce vreau să spun este că mi-am ţinut braţul în jurul lui Tony Bennett timp de trei ani, în turnee. Când cânţi melodii de dragoste asta vrei ca oamenii să simtă”.

„Ai o relaţie cu Tony Bennett, fii sinceră?”, a glumit Kimmel. „Nu, sunt un artist şi cred că am făcut treabă bună. Nu simt că am câştigat eu, simt că noi am câştigat”, a răspuns ea.

Miercuri, a fost anunţat că o variantă extinsă a filmului „A Star is Born”, regizat de Bradley Cooper, va fi relansat vineri în cinematografele nord-americane într-o variantă extinsă cu 12 minute.

