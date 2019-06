Cum a decurs campania electorală care a fragmentat România. Războiul politic de 30 de zile, în imagini

Lupta electorală de luna trecută a fragmentat ţara. Vreme de patru săptămâni, politicienii au incitat poporul şi l-au scindat în funcţie de interese personale şi de partid. Pentru doctrine înţelese ori ba, românii s-au umilit şi s-au înjurat între ei. La urne, războiul politic de 30 de zile a avut 33 de câştigători, care au ajuns în Parlamentul European. Dacă alegătorii vor avea şi ei de câştigat, depinde doar de politicienii pe care i-au ştampilat cu încrederea lor. Deocamdată, campania Digi24 "Raport de ţară" face radiografia campaniei electorale abia apuse.

Din Constanţa la Arad şi din Bănie până-n Iaşi, ţara a făcut politică de şanţ şi s-a gătit să-şi aleagă reprezentanţii de la Bruxelles.

Hainele de bazar şi cămăşile apretate s-au reunit în comune, oraşe şi sate. Unele au rămas mereu jos, la caldarâm, altele au fost poftite mereu sus, la VIP, pe scenă. În ultima lună, aici, la noi, în Balcani... aşa a fost decorul.

Dincolo de manele şi rime acide, meşteşugite-n piaţa mare, campania asta electorală a întors ţara, pentru o zi, în Evul Mediu. În ziua mitingului PSD, în Târgovişte au intrat doar şoferii care au ştiut parola de partid. Restul, localnici şi vizitatori, deopotrivă, au fost obligaţi să-şi lase maşinile la intrarea-n oraş şi să-şi continue călătoriile pe jos.Nu e glumă! Priviţi şi ascultaţi:

Târgovişte, oraşul confiscat de politicieni

-Domnu şef! În parcare, vă rog! Da?

-Dar de ce nu putem să trecem?

-Nu! Pentru că nu aveţi tichet şi nu ştiţi nici parola.

-Ce tichet?

-Despre ce tichet vorbiţi şi ce parolă?

-Uitaţi cum are colegul din spate, lăsat pe parbriz!

-Nu ştim dom-ne despre ce e vorba.

-Vă rog, scoateţi maşina în afară! Da?

-Dom-ne, vorbiţi serios? Este parolă?

-Exact! Este vorba de-o parolă!

-Ce parolă, dom-ne? Să intri în oraş, parolă?

-Mergeţi la miting?

-Nu dom-ne: merg la meci la Chindia Târgovişte!

-Nu aveţi cum!

Pentru ce parola? Pentru ce tot circul? Colega Alina Manolache a reuşit să intre în cazemată. Pe jos, desigur! Şi cu legitimaţia de jurnalist la vedere.

-Suntem obligaţi să oprim la o distanţă considerabilă, pentru că totul este închis în Târgovişte! Da, suntem la distanţă de 1, 9 km de centru, de Prefectura unde are loc mitingul PSD. Ia uitaţi baricada făcută de poliţie! Toate străzile închise! Pentru miting! Facem şi noi un pic de mişcare! Ieri, la mitingul PNL nu era închis nici măcar centrul! Sunt baricade peste tot! La toate intrările în zona centrală! Pentru că PSD face miting!

Jandarm: Bună ziua, unde mergeţi?

-Sunt jurnalist! Merg să filmez!

-Ok! Vă trebuie acreditare, doamnă!

-Ce-mi trebuie?

-Autorizaţie!

-Autorizaţie să filmez?

-Da, pentru că e miting autorizat!

-Îmi trebuie o acreditare să filmez, da?

-Da!

-E suficient să vă arăt o legitimaţie de presă?

-Nu ştiu! Dacă aveţi o d-asta de presă...

-Este bine pentru dumneavoastră?

-Da!

-Mulţumesc frumos!

-Bună ziua, sunt jurnalist!

-Aveţi legitimaţie, ceva?

-Sigur! Altfel, fără legitimaţie, nu se poate intra?

-Da, dar trebuie să dovediţi!

-Şi dacă n-aş avea legitimaţie? Ştiţi că am mai arătat o dată. A mai fost un filtru! Puteţi să-mi explicaţi de ce sunt atâtea filtre? Aici e un filtru pentru că... Da!

-Bună ziua doamnă! Pentru ce aţi venit aici?

-Pentru a susţine PSD-ul!

-Mergeţi să votaţi?

-Ce se votează acum?

-Se votează pentru Uniunea Europeană, pentru candidaţii la Uniunea Europeană! Rovana Plumb... - -Am văzut că aveţi aici...

-Dar la referendum votaţi?

-Sigur că da! Şi la referendum!

-Sunteţi de acord cu întrebările Preşedintelui? Sunt bune?

-Da! Da! -

-Ce vă întreabă?

-Nu am analizat aşa, în mare, dar pentru bunăstarea societăţii, pentru a merge înainte cu realizările PSD-ului şi... viitorul copiilor noştrii!

-Vreau să votez cu PSD-ul pentru că a mărit pensiile! Mi-a mărit pensia!

-Dar ştiţi ce votăm acum, pe 26?

-Pe ăştia... Electro... Da!

-Şi la referendum?

-Cu PSD-ul!

-Ia spune-ţi-mi: de ce n-aveţi nevoie de referendum?

-Nu avem nevoie! Pentru că sunt întrebările aiurea! Nu respectă Constituţia! Corupţie există în toată lumea asta! O stârpim noi?

-Mergeţi la vot? La Europarlamentare?

-Sigur că da!

-Pentru ce votăm acum? Ce se votează?

-Hahahahaha! Votăm partidul PSD! Ce să facem?

-Dar ştiţi pentru ce votăm?

-Păi... Explică-ne ce votăm!

-Europarlamentare!

-Aşa, europarlamentare!

-Dar la Referendum mergeţi? Votaţi şi la Referendum sau...?

-Da! Peste tot mergem!

-Vă plac întrebările Preşedintelui?

-Da!

-Mergeţi şi votaţi şi... şi?

-Păi dacă suntem aici la miting, mergem peste tot!

-Pe cine aveţi acolo? Cine e acolo în poză?

-Rovana Plumb, bă!

-Andreea?

-Rovana Plumb!

-Da, bine!

-Andreea Esca, bă!

-Hahahaha

-Nu Andreea, mă! Rovana!

Iaşi, front electoral

Front electoral a fost şi-n fosta capitală românească de război. În ziua-n care liderii europeni s-au pozat laolaltă, în Sibiu, moldovenii s-au ocărât între ei pentru ideologii şi doctrine diferite.

-Nesimţiţilor! Să vă fie ruşine! Să vă fie ruşine!

-PSD, ciuma roşie!

-Doamne ajută!

-Dacă au ceva împotriva mea să vină În Tătăraşi şI mă găsesc acolo. Că le dau la muie la protestatarii ăIa! Protestatari... Trişti protestatari, futu-i în gură!

-Ne luptăm pentru noi! Şi atât! Ok!

-Hai cu PDS-ul, băieţii! Hai să fii sănătos până Nu murim!

-Mai tare, Suceava!!!! Neamţu este alături de noi?

-România merită mai mult respect în Uniunea Europeană!

-Hoţii! Hoţii!!

-Vă dă Cioloş bani! Sunteţi plătiţi! Noi nu suntem plătiţi!

O campanie, două Românii

Când s-a tras cortina peste miting, moldovenii şi-au abandonat pancartele electorale şi-au plecat să trăiască laolaltă, în aceeaşi Românie. Liderii politici au rămas cu planurile lor, cu respectul lor, cu educaţia lor. Candidatul Năstase Ilie, tenismen de old-boys şi general în rezervă al armatei române a ieşit, într-o zi, să-şi bea cafeaua la bulevard. Jumătate i-a oferit-o candidatului Băsescu Traian. Direct pe faţă!

Gestul de gang a fost taxat tocmai în Ţara Oaşului. Sus, în Huta-Certeze, la Sâmbra Oilor, candidatul Băsescu Traian a fost vedeta. A fost cinstit cu horincă, în loc de cafea. S-a pozat cu oşenii şi-a făcut o baie! D-aia...de mulţime, ca pe vremuri.

Despre România frântă şi înfrântă în capitala Moldovei, despre ilegalitatea de la Târgovişte, ori cafeaua electorală a lui Năstase, în familia politică, s-a tăcut mult. Unii au râs, alţii au continuat să promită civilizaţie "made in Bruxelles", Europa. De la "Duminica orbului" au trecut însă decenii. Şi generaţii... Degeaba! Puţini politicienii au învăţat să se apropie de oameni. Şi destul electorat nu mai gustă, demult, deşarte promisiuni repetate.

-Mergeţi la vot, doamnă?

-Nu ştiu! Să vedem!

-De ce?

-Pentru că nu suntem mulţumiţi!

-De cine, doamnă?

-Eu ştiu... De conducerea pe care o avem!

-Matale mergi la vot?

-Eu? Dacă-mi dă bani merg. Dacă nu-mi dă bani, nu merg!

La Craiova, candidatul Manda a pozat lângă soţia Lia Olguţa. Liderul suprem de partid i-a luat în vizor şi i-a anunţat sec: îi vrea cumetri, pentru el şi... juna Irina.

Şi candidatul Dacian Julien Cioloș era să-şi găsească naşul în campanie. Un domn cu cozoroc. S-au întâlnit lângă un afişier din Alexandria. Şi-au discutat, în damf de aracet, despre Partidul Electoral! Şi despre... poziţii.

-De la Poliţia Locală Alexandria sunt. Aveţi poziţia de la partidul electoral?

Dacian Cioloș: Avem legea, care spune că pe afişiere se pot pune afişele! Nu aşa spune legea?

-Da, dar la noi este o regulă aici...

-Nu suntem în România? Ştiţi că există o lege în România!

-Aveţi poziţia respectivă?

-Deci, legea spune că la panourile de afişaj puse de primării, partidele, în campania electorală, pot să pună afişe!

-Legea 208/2012.

-Nu, dar eu vorbesc de lege!

-Da, o respectaţi! Dar eu v-am întrebat de poziţie şi câte afişe lipiţi.

-Unul! Pentru că toate afişele lipite au o poziţie şi...

Unul, dar în lege nu scrie nimic de poziţie. Scrie doar că trebuie să punem afişele doar pe panourile asigurate de primărie. Şi asta facem!

"Aşa a hotărât poporul"!

Finala din 26 mai a reaprins spiritul civic printre români. Aproape 9 milioane au ajuns la urne şi-au reconfigurat structura politică mioritică. PSD a fost umilit în Capitală şi n-a existat în Diaspora. Electoratul rural l-a salvat, totuşi, iar, şi l-a plasat pe locul secund, după liberali. Partidul lui Liviu Dragnea a primit însă jumătate din voturile care i s-au acordat în 2014. Scor insuficient pentru petrecere, dar... potrivit pentru zânzanie internă.

Liviu Dragnea - Am avut zile mai bune!

-De ce aţi pierdut alegerile, domnule preşedinte?

-Aşa a hotărât poporul! A fost o furtună a urii! Da, poate noi suntem vinovaţi pentru asta!

Eşecul partidului de guvernământ a însemnat victoria opoziţiei. Din ţară şi din exil, românii l-au trecut pragul electoral pe ex-preşedintele Băsescu, dar au mizat masiv pe candidaţii PNL şi USR-PLUS.

Rareş Bogdan: Românii au înţeles să dea o lecţie celor care i-au sfidat doi ani şi jumătate!

Cam aceasta a fost povestea întrecerii româneşti pentru Bruxelles!

Că place sau ba, politicienii au împărţit ţara în bucăţi. În multe bucăţi! România s-a aflat în zodia huiduielilor, a înjurăturilor, a urii şi-a îmbrâncelilor. Deocamdată, cei care vor reprezenta România în Parlamentul European n-au unit ţara! Au dezbinat-o! Au însă destul timp s-o reunifice, s-o europenizeze cum n-a fost niciodată, s-o dezvolte şi mai ales s-o iubească întreagă, nicidecum pe bucăţi. Pentru ei, dar mai ales pentru cei care i-au votat, există un mesaj marca Tudor Chirilă. Să-l ascultăm şi, dacă-i posibil, să luăm aminte!

Tudor Chirilă: Votul trebuie păzit de drogul cel mai important. Nu cocaina, nu marijuana şi nu heroina. Puterea! Puterea! Pentru că-n momentul în care oamenii se conectează la putere, ei se deconectează de publicul lor! Puterea este cel mai mare drog! Când oamenii ajung la putere, foarte puţini reuşesc să nu devină dependenţi de ea. Iar noi trăim asta în fiecare zi!