Ce sunt „afiliații” și cum se fac afaceri investind în publicitate, Facebook și influenceri

Marketing afiliat. Ocupaţia cu acest titlu pretenţios este însă o maşină de făcut bani şi foarte simplă, după ce o înţelegi. De ea profită oameni pricepuţi în domeniul online, care prin talentul lor la scris ori filmat reuşesc să creeze, să crească sau să aducă succesul de piaţă al unui produs. Antreprenori vizionari au simţit imediat oportunitatea de câştig şi au creat o platformă care pune în legătură magazinele şi brandurile cu cei care le pot distribui mesajul pe Internet contra cost. Internetul este principalul mediu în care rezultatele investiţiilor din publicitate pot fi măsurat rapid. Acesta este şi motivul pentru care au apărut afacerile de tip „marketing afiliat”.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Ca să înţelegem ce faceţi, cum descriem activitatea voastră?

Dorin Boerescu - antreprenor: Practic, ce poate să facă un brand prin intermediul nostru este să găsească generatori de vânzări online sau oameni capabili să amplifice puterea mesajului.

- Dăm un exemplu concret. Cineva care are un magazin online şi vrea să îşi vândă produsele. Cum ajunge la clientul final, astfel încât să îşi vândă produsele?

Dorin Boerescu: El ce trebuie să facă este să îşi definească un procent din vânzări pe care doreşte să îl plătească pentru publicitate. Şi partenerii pe care îi vor găsi prin intermediul platformei, îl vor promova.

Adică influenceri sau afiliaţi, acei oameni pricepuţi la mediul online care sunt dispuşi să scrie articole sau să creeze conţinut video prin care să crească imaginea pentru un anumit produs sau serviciu.

Bogdan Aron - director de produs: Poţi să ajungi să lucrezi cu influenceri cu milioane de fani, pe Facebook, Instagram.

- Adică oameni care se pricep la internet şi ştiu cum să îţi promoveze un produs pe pagina lor?

Tiberiu Anghelina - director afiliere: Pe pagina lor şi nu numai. Pune linkuri către magazinele online din platformă şi în momentul în care un cititor al site-ului face click, ajunge pe site-ul advertiserului şi plasează o comandă. Afiliatul care are site-ul unde a fost articolul, primeşte bani.

Dorin Boerescu - antreprenor: Poţi vedea în orice moment cine ţi-a trimis cel mai mult trafic, cine a generat cele mai multe vânzări. Cine are cel mai bun randament sau rată de conversie.

Bogdan Aron - director de produs: Ajungi să plăteşti promovarea, după ce vânzarea a avut loc, după ce ai încasat banii.

Tiberiu Anghelina - director afiliere: Afiliatul primeşte bani doar pentru comenzile finalizate. Dacă vânzarea nu se generează, nu primeşte niciun ban.

Cum funcționează platforma

Sergiu Neguţ - investitor: Creăm o oportunitate profesională pentru toţi oamenii ăştia, dându-le nişte clienţi, o platformă puternică pe care să îşi încerce puterile și nişte bani la final. Dacă te-ai prins cum merge, faci bani foarte repede. Dacă nu te-ai prins cum merge, faci multă muncă neplătită.

- Îi conectaţi voi sau iau legătura singuri cu oamenii pe care îi cred potriviţi pentru produsul lor?

Dorin Boerescu - antreprenor: Indiferent de ce rol ai în platformă, te poti descurca de unul singur. Să îţi negociezi condiţiile de colaborare. Astăzi oricine poate să colaboreze cu branduri, oricât de mari sau de mici din toată lumea.

Bogdan Aron - director de produs: Ei vor vânzări sau notorietate, iar noi putem să le oferim ambele aspecte ale acestei promovări. Un business care intra în 2performant obţine 14 euro la fiecare euro investit în marketing.

- Cum ai caracteriza această afacere?

Sergiu Neguţ - investitor: Nu m-am gândit niciodată să îi pun etichetă. Este un business de utilitate comunitară. Este nevoie de o platformă care să aibă entuziasmul şi energia de a capacita forţa ţinerilor care au elanul de a face bani din intermedierea în e-comerce.

Începuturile afacerii

Radu Spineanu - fondator: Noi am fost primii care am popularizat ideea în România.

Era 2008 şi nimeni nu ştia de ce înseamnă afiliere. Piaţa de promovare online românească era încă necoaptă.

Radu Spineanu - fondator: Tot conceptul care era pe bloguri era să pui bannere pe bloguri și plăteşti pe afişări. Nu conta dacă afișările respective erau valide, dacă produceau ceva vânzări, dacă audienţa se potrivea. Ei plăteau 100-200 de euro şi sperau că vor primi ceva clienţi. De multe ori aruncau banii ăia pe geam. Am avut norocul că au fost foarte multe persoane care au sprijinit ideea, dar şi pe mine.

Cu sprijin financiar de la prieteni a reuşit să îşi pună ideea în practică, dar pentru a creşte, a căutat investitori.

Dorin Boerescu - antreprenor: În 2008, Radu Spineanu, founder-ul companiei, a mers la un eveniment şi a pick-uit această idee de afiliere în România. Eu eram în sală.

Radu Spineanu - fondator: Mi-a povestit după că i s-a părut cea mai idioată idee din lume şi a ieşit din sală pentru că aşa ceva nu există.

Întâlnirea a fost totuşi de bun augur pentru amândoi. S-au împrietenit câteva luni mai târziu şi au început să colaboreze.

Dorin Boerescu - antreprenor: Eu eram cumva mentorul lui şi la un moment dat îmi spunea că el vrea să se focuseze pe tehnologie şi pe dezvoltarea tehnologiei şi că partea asta de marketing şi legătura cu clienţii şi contabilitatea...

- Era prea mult şi nu mai voia?

- Da. El îşi dorea să predea altcuiva.

Radu Spineanu - fondator - acum este în Los Angeles, SUA: La fel cum mi-am dorit să plec din Oradea, în Timişoara şi apoi în Bucureşti să fac o companie acolo, am vrut mai mult, să vin în State şi să fac o companie aici. M-am hotărât să vând, iar Dorin era cel care a făcut clickul cu ce voiam să facem.

Au bătut palma, iar Dorin Boerescu a preluat compania.

Un business care a crescut peste așteptări

Dorin Boerescu - antreprenor: Credeam că în 2-3 ani o să ajung la un milion de euro cifră de afaceri. După care să îl vând.

- Dar business-ul a crescut mult mai bine şi mai repede decât îți imaginai, de la o investiţie iniţială de 50 de mii de euro, ai ajuns acum la o afacere de cât?

- 3 milioane de euro cifră de afaceri anul trecut. Ne-am extins în pieţele din regiune.

- Pe câte pieţe sunteţi?

- Pe 6 pieţe, dar platforma noastră poate fi folosită oriunde în lume.

Bogdan Aron - director de produs: Este o platformă europeană ce poate funcţiona în orice limbă, în orice monedă.

- La nivel de afiliaţi, câţi oameni aveţi?

Tiberiu Anghelina - director afiliere: În platformă sunt peste 60 de mii de conturi de oameni interesaţi să promoveze brandurile din platformă. Afiliaţii niciodată nu plătesc pentru a fi prezenţi în platformă. Plătesc doar companiile care vor să îşi promoveze lucruri. Oricine te poate surprinde. Este cost pe performanţă, nu este cost la click. Nu este cost pe ceva ce nu se poate contoriza.

Cum a găsit investitori

Compania românească, întinsă regional, şi-a câştigat piaţa prin inovaţie.

Bogdan Aron - director de produs: Dezvoltăm propria tehnologie. Acum scriem şi cod pentru dezvoltarea platformei.

- Ceea ce nu prea se întâmplă. Majoritatea companiilor fac outsorcing.

- Noi şi vindem codul pe care îl scriem, nu doar îl scriem. Şi suntem una dintre puţinele compani cu capital românesc care fac asta.

Iar dezvoltarea puternică a venit şi ca urmare a investiţiilor pe care echipa a reuşit să le atragă.

„Dacă nu învățăm din greșeli, e nasol”

- Ce e fain în compania asta de te-a convins pe tine să vii cu bani?

Sergiu Neguţ - investitor: Ei gestionau o comunitate crescândă de afiliaţi. Supereroi de marketing. Din punctul meu de vedere, aceştia sunt nişte micro-antreprenori. Al doilea lucru tehnologia. Ei veneau cu o tehnologie care în industria lor este revoluţionară.

Bogdan Aron - director de produs: De multe ori spunem că noi construim un avion în timp ce este în zbor. Nu îţi permiţi să aterizezi.

Radu Spineanu, fondator: Orice încercare de a face orice chestie ambiţioasă, fără finanţare, nu va ajunge niciunde.

Bogdan Aron - director de produs: Costă foarte mult să dezvolţi tehnologie.

Sergiu Neguţ - investitor: Am făcut prima sindicalizare a mai multor business angels. Acum suntem 20 şi ceva de acţionari

Şi chiar dacă sunt mai mulţi acţionari în companie, frâiele afacerii sunt ţinute în continuare de Dorin Boerescu.

- A făcut greşeli?

Sergiu Neguţ - investitor: Da, tot timpul. Business-ul este o activitate bazată pe greşeli din care învăţăm. Dacă nu învăţăm, e nasol.

- Cum a reuşit în afaceri până acum?

Bogdan Aron - director de produs: Prin viziunea interesantă pe care o are.

Sergiu Neguţ - investitor: Poate să facă lucruri la care nimeni nu s-a gândit.

- Înainte să intri în această afacere ai avut mai multe tentative de antreprenoriat.

Dorin Boerescu - antreprenor: Am descoperit publicitatea în Regie în 94 sau 93. În regie era o piaţă foarte mare de oameni care erau în căutare de un job pe termen scurt, era foarte uşor să angajezi promoteri. Am fost agent de vânzări prima oară şi am fost Moş Crăciun la oameni în casă. Mai târziu am avut o măsuţă stradală în care vindeam ciocolată şi ţigări, în faţa unui sediu de bancă şi a unui spital. Şi atunci am înţeles ce înseamnă să fii la momentul şi ora potrivită la post. Între 7 şi 8 vindeam cât vindeam de la 8 până seara.

- Ce ai învăţat din toate experienţele profesionale?

- Momentul lansării unui business este printre cei mai importanţi factori în succesul unui business.

Urmăriți aici mai multe materiale din campania Digi24 „România Fast Forward”, dedicată afacerilor și antreprenorilor de succes din România.