Transylvania College. Cum se învață la cea mai bună școală Cambridge din afara Angliei. Povestea antreprenorului Simona Baciu

România are şanse la dezvoltare doar dacă generaţia de mâine este bine pregătită. Investiţiile în educaţie ar trebui să fie prioritatea zero dacă ne dorim, aşa cum spunem des, o ţară ca afară. Însă acolo unde statul dat greş din lipsă de bani, coerenţă sau pur şi simplu din dezinteres, privaţii pot face performanţă. La Cluj funcţionează singura şcoală din România atestată Cambridge. Transylvania College figurează în multe clasamente ca cea mai performantă unitate de învăţământ din ţară. E un proiect privat, care arată că se poate performanţă, un proiect pornit şi dezvoltat de o familie.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Cunoaştem astăzi povestea singurei şcoli private acreditate atât după curricula din România, dar şi după curricula Cambridge. Cunoaştem şi povestea antreprenorului Simona Baciu. Este fondatorul și președintele Fundației Transylvania College. Sărut+mâinile, de unde începe povestea?

Simona Baciu: 1993, toamna, când am început cu mult curaj.

- Aţi început chiar de aici, cu o grădiniţă.

- Da, cu acest nume Happy Kids. Locaţia era cu totul alta. Eram în apartamentul casei noastre. Am luat camera copiilor, pe care i-am mutat în sufragerie, şi am deschis o grădiniţă în care au venit 12 părinţi, care ne-au adus nişte copii minunaţi.

- Povestea de antreprenoriat începe înainte de momentul 1993. Când aţi încercat prima dată să câştigaţi bani şi să nu fie ca angajat la stat?

- În perioada comunistă era foarte greu. Și hainele mele le transformam în haine pentru copiii mei şi apoi le vindeam prietenilor pe o sumă derizorie, ca să pot cumpăra altele. Un fel de comerţ. Această pasiune s-a materializat în anii 90 în dorinţa de a dărui copiilor mei jucării.

- Aşa arătau primele jucării pe care le-aţi făcut?

- Aproximativ. Avem un iepuraş cu care astăzi se joacă nepoţii mei cu el.

- Îmi aduc aminte şi îmi aduc aminte când le-am văzut apoi în grădiniţă, spune Ruxandra Mercea, profesor de studii în afaceri și director la Transylvania College. Este fiica Simonei Baciu.

Grădiniţa înfiinţată într-o cameră din apartamentul familiei Baciu a funcţionat aşa câţiva ani. Până într-un punct în care aveau atât de mulţi copii în grijă, încât spaţiul a devenit neîncăpător.

- Am închiriat o clădire alăturată, cu o cameră şi o sală foarte mică, unde trebuia să merg dimineaţa la ora 5 să fac focul pentru a-i aştepta pe copii în căldură, povestește Simona Baciu, antreprenor. După care ne-am mutat în alt loc, ceva mai mare. După care am început să luăm câte o cameră de la fiecare vecin. Şi am ajuns în momentul în care am zis: Vrem mai mult.

- Şi acel „vrem mai mult” s-a întâmplat în ce an?

- 1998. Împreună cu soţul meu ne-am gândit că banii pe care îi dăm pe chirie am putea să construim sau să cumpărăm un sediu propriu. Nu am avut suficienţi bani şi atunci prietenii care aveau încredere în noi au devenit liniile noastre de credit. Şi am căutat un teren în Cluj. Am găsit în mijlocul Clujului un teren cu porumb. Am defrişat porumbul şi am adunat alături de noi prieteni dragi. A fost prima grădiniţă din România. Îmi aduc aminte că atunci când am fost după autorizaţia de construcţie, cei de la Primărie mi-au spus că nu putem să vă dăm autorizaţie de construcţie pentru grădiniţă, numai statul construieşte grădiniţe.

- Aveţi experienţa dascălului din sistemul de stat. Câţi ani aţi lucrat în sistemul de stat, ca să vă daţi seama că lucrurile nu au mers chiar cum ar fi trebuit?

- A început încă de pe băncile facultăţii când am lucrat cu jumătate de normă ca profesor de lucru de mână. După care am devenit profesor în liceu. În învăţământul de stat am fost 10 ani. Era un sistem rigid, un sistem în care dacă erai diferit nu făceai diferenţă.

***

O surprindem pe Simona Baciu în clasa cu elevi de școală primară. Vorbește în engleză:

- Cine este aici? Este domnul Bucătar. L-aţi salutat astăzi?

- Da!

- Ce aţi vorbit cu el?

- I-am spus unul dintre secretele mele, mărturisește o fetiță cu ochi vii și jucăuși.

- Oh, Doamne! Şi este un bun confident? Atunci este bine!

- Domnul Bucătar mă face fericită atunci când sunt tristă, mărturisește o copilă.

- Pe mine mă face să râd, spune o alta.

***

- Îţi aduci aminte prima responsabilitate pe care ţi-au dat-o părinţii în această şcoală?

- Asta este cel mai interesant că eu i-am văzut pe ei ca model şi nu a fost nevoie să vină ei să îmi spună fă asta sau cealaltă. Și eu am ales să mă implic în grădiniţă. Veneam verile şi făceam voluntariat în grădiniţă, spune Ruxandra Mercea. Şi îi ajutam pe copii să mânânce, îi duceam afară, adaugă ea.

Dar familia Baciu nu a rămas doar la nivelul unei grădiniţe.

- În 2000, la 1 septembrie, am deschis şcoala primară, pasul următor, povestește Simona Baciu.

- Şi aţi mai făcut ceva. Aţi vrut încă un pas, recunoaştere internaţională?

- Am pornit cu un program internaţional făcut acasă, cu ajutorul consulului de la acea vreme. A fost prima şcoală privată românească acreditată internaţional, iar acum a ajuns cea mai bună şcoală Cambridge din afara Angliei.

- Sloganul de aici este exact viziunea şcolii?

- Exact modul prin care vrem să facem lucrul ăsta. Să descoperi scânteia din tine. Pentru că atunci când ai descoperit scânteia, ai descoperit flacăra, spune Simona Baciu.

Irina Ghițuică este elevă în clasa a IX-a. „Eu vreau să studiez medicina în străinătate, în Anglia. Ceea ce presupune predarea în engleză, mai ales a termenilor de specialitate. Mi s-a părut că şcoala aceasta este o mare oportunitate pentru mine, de a învăţa terminologia, de a mă învăţa cu limba, de a face o altă programă”, explică ea.

„Aici programul de la liceu este pentru fiecare elev în parte foarte personalizat. Ei îşi aleg o parte dintre materiile pe care le studiază”, explică Anca Rusu, director de înscrieri.

- Să îi ajute să se îndrepte spre o carieră?

- Da, şi asta se întâmplă din clasa a IX-a.

Luca Frasîn este elev în clasa a XI-a. „Eu sunt în această şcoală din clasa a IV-a. Este o şcoală ce mă pregăteşte pentru viaţă”, spune tânărul.

- Ce face diferenţa?

- Oportunităţi, condiţii, felul în care este predat. Mă pregătesc pentru facultatea de drept şi studiez materii care să îmi fie utile: istorie, economie, ştiinţe de afaceri, cum ar fi business-ul sau psihologia.

- Ai fost şi la practică?

- Da, am fost la o casă de avocatură.

Diana Morgan este profesor de business. O surprindem la oră: „Vă puteţi consulta cu colegii, dar atunci când scrieţi răspunsul, încercaţi să vă păstraţi originalitatea”.

- Ai adus câteva lucruri interesante în această şcoală. Ai introdus cursuri de business, care nu mai existau în România predate într-o şcoală. Cât de greu a fost să implementezi un astfel de sistem?

- Este o abilitate pe care eu am învăţat-o acasă şi atunci am dat-o mai departe elevilor printr-o materie. Sufletul de educaţie financiară şi antreprenoriat există în şcoala noastră de la vârsta de 3 ani, spune Ruxandra Mercea.

- Îi învăţaţi de la 3 ani să fie antreprenori ?

- Îi învăţăm de la 3 ani să facă o diferenţă în orice circumstanţă în care se găsesc. Pentru că antreprenoriatul asta face.

„Ne învaţă cum să deschidem noi o afacere, cum să o administrăm. Cum afectează economia sau comerţul internaţional afacerile”, confirmă Luca Frasîn - elev în clasa a XI-a.

„Unul dintre procesele pe care le dezvoltăm la Transylvania College este Caut liderul din mine. Este un întreg proces de şcolarizare. Iar scopul lui este de a da elevilor abilităţi de lider şi abilităţi ale secolului XXI, spune Harry Shuttleworth - director programe dezvoltare profesională.

- Ce facem este să regândim educaţia. Tu decizi dacă vei avea o zi bună, Sergiu! Eu decid dacă voi avea o zi bună. Noi ne controlăm. Nu este lumea din jurul nostru, nu sunt oamenii. Schimbarea începe în noi”, explică entuziasmat Harry Shuttleworth.

- Care sunt domeniile la care sunteţi nr 1, la care sunteţi premiaţi internaţional, pentru care aţi primit recunoaştere internaţională?

- În urmă cu patru ani am luat locul întâi pentru cel mai bun program de educaţie financiară din lume. Şi în anul următor am fost din nou recunoscuţi pentru cel mai bun program din lume, spune Simona Baciu.

- Ai participat la concursuri?

- Am participat la câteva concursuri. Anul trecut şcoala noastră a participat la olimpiadă britanică de matematică, unde am luat argintul, spune Luca Frasîn, elev în clasa a XI-a.

La începutul anului 2018 o elevă de 17 ani din această şcoală a obținut cea mai mare medie din lume la examenul Cambridge de studii media.

„Cred că cele mai importante elemente sunt interesul pentru domeniu, multă muncă și consecvență”, spune Chiara Ferrari care e secretul ei.

Şcoala din Cluj mai are o componentă diferită faţă de sistemul de stat. Oferă consiliere elevilor pentru a putea lua cele mai bune decizii în privinţa facultăţii sau domeniului pe care elevii vor să-l urmeze.

- Eu îi consiliez, îi ghidez în tot acest proces. Consilierea o începem foarte riguros încă din clasa a XI-a. În clasa a XII-a am ore cu ei zilnic. În primul rând identificăm domeniul spre care ei vor să se îndrepte, explică Adina Toma, consilier pentru admitere la universitate.

Ruxandra Mercea, directorul Transylvania College, este profesor de studii în afaceri. „Ne uităm la copil din perspectiva potenţialului lui, nu neapărat din ceea ce ştie să facă în acest moment şi ce poate să aducă”, explică ea.

„Am venit la şcoală pentru nişte interviuri. Iar întrebările de la interviuri mi s-au părut foarte interesante. Erau ceva de genul dacă ai sta acum cu cineva din trecut sau prezent cu cine ai sta de vorbă? Dacă ai fi o carte, ce carte ai fi, de ce. Care te-a provocat şi mai tare? Da. Pentru că s-au axat mai mult pe mine ca persoană şi nu ceea ce ştiu”, spune Irina Ghițuică - elevă în clasa a IX-a.

- Îi ajutaţi să îşi aleagă facultatea, cum faceţi asta?

- Această decizie le aparţine, trebuie să fie una informată, spune Adina Toma. Fiecare universitate vrea să vadă motivaţia elevului. Pe lângă academic şi note, vor să vadă cât de motivat de domeniul spre care vrea să se îndrepte, explică ea.

Ciprian Ghișa este ofițer de examene Cambridge. Ne explică procedura:

- Odată intraţi în liceu, ei urmează doar curricula britanică. Pe parcursul liceului vor da acest examen de tip Cambridge. Copiii ăştia dau examene la toate materiile pe care le fac. La finalul primilor doi ani, în prima etapă, un elev dă 20-24 de examene. În ultima etapă, bacalaurentul internaţional înseamnă 10 până în 15 examene. Care sunt formulate în Marea Britanie, sunt corectate acolo.

- Lucrările scrise aici le trimiteţi în Marea Britanie şi oamenii de acolo le corectează?

- Cambridge-ul are un număr mare de corectori peste tot în lume. Noi nu ştim cine sunt aceşti corectori, spune Ciprian Ghișa.

Transylvania College are aproape 700 de elevi din 30 de ţări de pe cinci continente, dar şi 100 de profesori, cei mai mulţi cu experienţă internaţională.

„Am predat în America şi în Canada la universităţi şi la licee de acolo”, spune Dorina Gîrbovan - coordonator departament de științe.

- Iar aici este prima experienţă în învăţământ?

- Da!

- Ce este diferit aici?

- Această şcoală este fix după modelul de dincolo.

Irina Ghițuică - elevă în clasa a IX-a: „Întotdeauna la fizică dacă ne predă o formulă, este acompaniată cu exemple din viaţa reală”.

Simona Baciu - antreprenor: „Educaţia este fun, este distractivă, este liberă. Este ceva de care trebuie să te bucuri, să o iei cu tine în fiecare zi. Dacă tot timpul suntem foarte serioşi şi avem temele acelea multe de făcut, câteva ore. Uită-te la copiii care au teme de făcut câteva ore pe zi, ei nu pot zâmbi, îşi pierd zâmbetul, pentru că îşi pierde timpul, creativitatea. El nu mai are timp să fie el, să se joace”.

Dorina Gîrbovan - coordonator departament de științe: „Ştiinţa este foarte frumoasă, trebuie doar să fie aplicată”.

Dorina Gîrbovan e în laborator și explică: „Ieri am folosit un astfel de instrument, iar astăzi vom crea unul. Pentru a replica unul avem nevoie de o riglă şi un arc, exact aşa cum avem în cazul măsurătorului Newton. Vom începe să punem greutăţi. Începem cu o greutate de 15 grame. Şi scriem rezultatul. Îmi poţi spune cât de mare este întinderea arcului? Cu cât punem greutăţi mai mari, cu atât alungirea va creşte.”

„În ultima parte a liceului se lucrează foarte mult pe partea de bibliografie, ca şi cum ai fi la facultate. Este ca un seminar. Copii se pregătesc după o bibliografie foarte serioasă, pe care o recomandă Cambridge-ul, nu o dăm noi”, spune Ciprian Ghișa, ofițerul de examene Cambridge.

Rata de promovabilitate care este?

„Toată lumea trece. 98% dintre elevii noştri iau note de la C la steluță, ceea ce în formatul nostru înseamnă de la 8 în sus”, spune Ciprian.

Iar diplomele Transylvania College sunt recunoscute în universităţi din peste 150 de ţări.

- Transylvania College face parte din organizaţia de elită a lumii. Care se numeşte G20, spune Simona Baciu.

O organizaţie în care au reuşit să fie acceptate doar două şcoli din Europa, iar una dintre ele este chiar Transylvania College din România.

- Am învăţat ca şi antreprenor să am încredere în ideile mele şi să îmi ascult intuiţia, își dezvăluie Simona Baciu secretul de antreprenor.

- A funcţionat de fiecare dată?

- Da. Când nu am ascultat intuiţia şi m-am lăsat influenţată, lucrurile nu au mers în direcţia în care trebuia să meargă.

- Aţi dat greş?

- Da, de foarte multe ori. În momentul în care noi am luat credite şi am pus la bătaie tot ce aveam şi a venit anul 2008, criza...ne-a atins financiar mai mult decât pe oricine. Eram într-o construcţie, cu un credit... Totul era dat peste cap.

- Aţi luat împrumuturi mari?

- Foarte mari. 1,6 milioane de euro.

- Aţi reuşit să le acoperiţi?

- Suntem pe drumul cel bun. Mai avem un pic. Și ne gândim la următorul credit.

- Acum tu eşti director la Transylvania College. Cum este să ai o asemenea responsabilitate luată de la mama? A fost grea preluarea?

- Da, a fost grea, mărturisește Ruxandra Mercea, profesor de studii în afaceri și director la Transylavania College. Un efort masiv din partea lor să lase lucrurile şi un efort masiv din partea mea să îi înţeleg când nu vor să lase.

- A fost greu să lăsaţi afacerea pe mâna fetei ?

- Nu a fost uşor, recunoaște Simona Baciu. Ştiind toate nopţiile nedormite şi fricile pe care le-am avut, într-un fel e foarte greu nu să îi laşi să facă, ci să le dai greutatea pe care o ai tu. Tu vei dormi bine noaptea, dar nu va mai dormi ea bine noaptea, explică Simona Baciu.

- Aţi sacrificat ceva ca să ajungeţi aici?

- 12 ani noi nu am avut concediu de familie. Am sacrificat timpul nostru. Ultima vacanţă pe care am avut-o... copiii erau foarte mici.

- Eu am învăţat lecţia, iar pentru mine prioritatea este familia mea, după care vine partea profesională, menționează Ruxandra Mercea.

- Visul meu era o şcoală în care în fiecare colţ din şcoală poţi învăţa câte ceva. Şi aşa cum astăzi stăm aici între diplome, vezi aici profesori cu elevi care lucrează împreună, vezi pe coridoare profesori cu elevi care învaţă împreună..., spune Simona Baciu.

- V-aţi împlinit acest vis.

- Da, în fiecare colţ poţi învăţa ceva. Sunt foarte noroasă, ţi-am spus!