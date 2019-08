Muzică, aglomerație și gunoi cât cuprinde. Cu ce se confruntă turiștii pe litoralul românesc

Prosoape întinse chiar pe țărmul mării, muzică dată tare, aglomerație și gunoi cât cuprinde. Este peisajul pe care turiștii îl întâlnesc pe unele plaje de la noi din țară. În timp ce unii sunt revoltați de ce văd în jur, alții spun simplu și direct: Dacă vrem mai mult, mergem în altă parte... Urmăriți un nou episod al campaniei "România NEbunului Simț".

-E ceva ce vă deranjează la plajă?

-Da, mizeria.

-De ce credeți că lumea încă mai aruncă pe jos?

-Pentru că nu e educată.

-Ce vă deranjează cel mai mult pe plajele de la noi?

-Mizeria..

-Mai mare rușinea..

-Dar de ce aruncați și dumneavoastră tot aici? Puteți să le luați și să le aruncați în altă parte.

-Uitați-vă, este singurul coș amenajat pe plajă.

-Dar pe stradă, dacă nu ați găsi coș, tot pe jos ați arunca?

-Nu, și pe stradă în Constanța sunt coșurile foarte rare.

-Și acolo aruncați la fel?

-Nu, nu...

-E foarte greu să iei o punguță și să le pui.. pentru unii e foarte greu.

-Am văzut că dumneavoastră ați adunat tot.

-Păi dacă am făcut mizerie, am adunat. Eu am copii, trebuie să le dau o educație, nu?

-Este inadmisibil ceea ce se întâmplă la noi pe plajă.

-Uitați cum le duc acasă, au mâncat copiii un iaurt...

-Nu trebuie să aruncăm numai pe turiști. Pe plajă nu este atâta mizerie, dar aici nu a venit nimeni să strângă gunoiul de o săptămână

-Cum vi se pare acest covor de țigări, mai ales că aveți copii care se joacă în nisip?

-Da, măcar în paharul de bere pe care îl consumă.. ar putea să îl păstreze și să arunce acolo, da..

-Am venit să ne distrăm, nu să ținem cont... Nu-i destul că ținem acasă, ținem și la mare? Deja ne-ajunge...

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Vedem în continuare ce gunoaie sunt și în apă, în mare.. Stăm de vorbă cu Cosmin Brânzeanu, instructor de scufundări, care atunci cand intră în apă, strânge și gunoaiele pe care le găsește. Ce găsiți cel mai frecvent?

Cosmin Brânzeanu - instructor de scufundări: Doze de bere, șervețele umede, care se dezintegrează foarte greu, pungi de plastic, paie, dar cele mai multe doze de bere și PET-uri de plastic.

-După părerea dumneavoastră de ce credeți că aruncă oamenii în mare, de ce ține?

-Educație, nu aruncă special în mare, dar așa cum am văzut și aici pe plajă sunt o grămadă de lucruri lăsate și la prima furtună, automat că marea le trage.

-Aici o sticlă de plastic aproape plină cu apă .. Încă o sticlă.. Aici nici nu vreau să imi imaginez de cât timp este doza asta

Cosmin Brânzeanu - instructor de scufundări: Ați găsit ceva? Poate nu ne credea nimeni..

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Poate mulți nu conștientizează că aceste gunoaie au un efect daunător asupra viețuitoarelor din mare, dar și asupra oamenilor.

Elena Stoica - cercetător științific I.N.C.D.M. "Grigore Antipa": Plasticul se degradează foarte greu, sunt sute de ani în care poți găsi plasticul la forma în care a fost inițial. Aceste ambalaje care ajung pe plajă se fragmentează și sunt duse în mediul acvatic. Moluștele rețin acele particule în tractul digestiv și în țesut și afectează și sănătatea lor și cea umană, pentru că moluștele sunt foarte căutate.

Jaroslav Slobodnik - director Environmental Institute: De-abia acum începem să înțelegem cât gunoi este în mare... Începem sa numărăm câte bucăți plutesc pe metrul pătrat pe apă.

Teodora Iacob - jurnalist Digi24: Cât despre fondul sonor de la mare, fiecare terasă sau restaurant de pe plajă dă muzica cât poate de tare, ca să atragă turiștii.

-Pe mine personal nu mă deranjează.. De aia ne-am pus așa aproape..

-Haideți cu mic cu mare, să fim gata de plecare.

-Acești indivizi , cu bărcile lor.. Dacă stai o săptămână aici la mare, o săptămână fac gălăgie..

-Dacă vrem mai mult, ne ducem în alte țări. Dacă nu, aici ne mulțumim cu ce avem..

- Ce vă deranjează atunci când veniți la mare?

-În general aglomerația, dar asta oricum nu se poate evita.. Nu găsești loc unde să îți așezi prosopul..

Alexandru Zamfirescu - preşedintele Grupului de Dialog şi Bună Convieţuire: E o zonă de intervenție cu o lățime de 5 metri, pentru autoutilitarele MAI sau scafandri. Trebuie să fie pregătită oricând pentru intervenție. În momentul de față, neexistând un regulament clar al plajelor, oamenii nu știu ce au de făcut , pentru că nu li se pune în vedere, iar statul se complace în această situație care tinde să meargă la nesfârșit.

-Propunerea dvs care e ?

-Un regulament al plajelor, pe care îl voi prezenta Guvernului pentru aprobare.

-Dumneavoastră ați înființat și un grup...

-Da, Grupul de Dialog şi Bună Convieţuire, care asta își propune ,e un dialog pentru o bună conviețuire, pentru că nu ne mulțumește calitatea vieții din prezent și trebuie sa începem să devenim europeni. Deocamdată suntem europeni doar cu numele.