Turcii vin la Bucureşti, cu planuri mari. Să realizeze Autostrada 0, adică noul inel de centură al Capitalei, în doar 34 de luni. O centură a Capitalei modernă, sub formă de autostradă, în mai puțin de 3 ani! Este oare posibil? Este ceea ce promit turcii care au amenajat tunelul feroviar pe sub Bosfor. Ei vor primi 155 milioane de euro ca să finalizeze lucrările pe porțiunea rămasă în lucru, de nici 18 km. Șoferii bucureșteni sunt însă sceptici, nici nu mai cred că șoseaua modernă va fi gata vreodată.

Vestea sosirii turcilor s-a răspândit repede în lumea ciobanilor de la Joița...

- Ai auzit că se face autostradă aici, unde-ți paști tu oile?

- Mi-a zis stăpânul!

- Ce ți-a zis?

- De autostradă! Că vine încolo, așa, nu? Mi-a zis, mi-a zis nea Marcel! Ăla-i stăpânul, noi suntem ciobanii.

- Ce-o să faceți cu oile când o să vină autostrada?

- Păi a zis c-o să le mute pe Zulbaua, încolo! (...) Eu cred că e mai bine! Nu mai stă lumea să ocolească prin partea aia, pe dincolo... Așa... o ia pe scurtătură.

Pentru aproape 747 de milioane de lei, fără TVA, turcii s-au angajat să construiască 17 kilometri și jumătate de autostradă de centură, în partea de nord, de la satul Bacu, din comuna Joița, până-n zona Otopeni.

Conform documentelor, au la dispoziție un an să realizeze schița și 22 de luni s-o materializeze.

Șofer: Până nu vine un Vlad Țepeș, nu se poate!

Într-un București lipsit de o centură rutieră decentă, vestea sună grozav. Șoferii amăgiți vreme de 30 de ani cu promisiuni despre modernizarea centurii existente o tratează însă cu neîncredere.

„Cum n-au făcut până acum nimic, nici de aici încolo n-or să facă! Pentru că au trecut 30 de ani și țara a ajuns unde a ajuns și suntem vai de capul nostru, vai de mama noastră. Eu sunt șofer și fac distribuții pe București. Și e jale. E dezastru. Ca să ajung undeva în Berceni trebuie să fac două ore. Nu e posibil așa ceva! Până nu vine un Vlad Țepeș, nu se poate! Altfel nu!” spune un șofer.

Scepticism împărtășit și de un altul:

- În trei, patru ani? N-o să mai apuc nici eu, nici o sută de ani de acum încolo!

- Au câștigat turcii licitația!

- A... E clar! Au câștigat. Și se rezolvă în doi - trei ani ce n-au rezolvat ăștia în 30 de ani! E bine! Promisiuni d-astea și prosteli d-astea... Ne-am cam săturat, conchide șoferul.

Nici societatea civilă nu crede în proiectul Autostrăzii Zero.

„El trebuie făcut, un astfel de inel zero, însă, repetăm de fiecare dată, nu avem nicio minimă speranță că el va fi dus la sfârșit, având în vedere că aceiași oameni care au administrat actuala centură și n-au fost în stare să construiască niște pasaje, să vină acum și să construiască un inel zero de la zero. Puțin probabil!” - a declarat pentru Digi24 Alexandru Vîlvoi, președintele Asociației „România Fără Gropi”.

Constructorul turc implicat în proiectul autostrăzii de centură zero are în portofoliu autostrăzi în Turcia și în Maroc. Între ele se numără Podul Osmangazi, al patrulea cel mai lung pod suspendat din lume, și tunelul feroviar de sub Bosfor.

Noua centură din jurul Capitalei va avea circa 100 de kilometri

Compania de autostrăzi a semnat contractul pentru lotul 1 din segmentul de nord al A-zero, noua centură din jurul Capitalei, care va avea o lungime de circa 100 de kilometri. Constructorul pentru 17,5 kilometri a fost ales grupul turc Nurol Insaat, iar valoarea lucrării este de aproape 155 de milioane de euro. Termenele sunt un an pentru proiectare și 22 de luni pentru realizare efectivă.

Este primul lot din zona de nord, din patru. Mai sunt două în licitație, în timp ce pentru 4, segmentul dinspre Autostrada Soarelui, procedurile sunt întârziate din cauza avizelor de mediu.

Pe partea de sud a A-zero, toate cele trei segmente sunt încredințate și în execuție. Pe două lucrează tot un constructor turc, Alsim Alarko, iar pe al treilea grecii de la Aktor. Lucrările pe segmentul de sud sunt mult mai avansate și are logică. E nevoie de o legătură rapidă între A1 și A2, în condițiile în care actuala centură este sufocată. Lucrările încredințate până acum din A-zero se ridică la aproape 3,2 miliarde de lei, echivalentul a 657 de milioane de euro.

