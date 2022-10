Unii comisari de la Protecția Consumatorilor „simulează munca și mai mult se învârt în jurul cozii”. Afirmația aparține chiar președintelui ANPC, Horia Constantinescu. Sunt angajați care au ajuns la „performanța” de a redacta doar un proces-verbal pe săptămână. În plus, șeful instituției îi acuză că fac tot felul de înțelegeri cu patronii pe care îi controlează. Acum, le-a normat munca și sunt obligați să redacteze cel puțin un proces-verbal pe zi. Urmăriți un nou episod al campaniei Digi24 „Statul la stat”.

„Câteodată nu statul la stat e condamnabil, ci poate tocmai degringolada asta în care simulezi foarte bine munca, tu de fapt știi că nu produci nimic bun, nu ai niciun randament pozitiv pentru instituția la care lucrezi, dar aparent ești unul dintre cei mai muncitori, te învârți în jurul cozii”, spune președintele ANPC, Horia Constantinescu.

Cei despre care vorbește președintele ANPC sunt chiar subalternii domniei sale. După preluarea funcției, a făcut mai multe analize și a constatat că unii dintre comisari au ajuns să întocmească doar un singur proces-verbal pe săptămână. De aici a tras concluzia că fie nu merg pe teren, fie îi „iartă” pe operatorii economici controlați. Ar fi și cazul comisarilor din județul Giurgiu, susține Horia Constantinescu. Așa că s-a urcat în mașină și a mers exact în locurile verificate deja de subalternii săi.

Horia Constantinescu descoperă gândăceii albi de Giurgiu

Horia Constantinescu în control: „Aaaa, dar ăștia ce gândăcei sunt? Vreo specie nouă! Sunt albi, că doar nu am eu infraroșu...Haideți un pic și dumneavoastră, ca să ne faceți să înțelegem: pâinea trece pe aici, da? Și aici undeva, sus, pe tot platoul ăsta, aveți o mare de gândaci. Asta a fost fabrică acum 20 de ani, astăzi e o ruină! Deci asta... Părerea mea că puneți cu bună știință în pericol sănătatea consumatorilor”.

Cum explică șeful ANPC situația?

„Ori le-au mușamalizat și mă fac că nu le văd și a apărut inclusiv situația aceasta în care am depistat în Giurgiu, la ultima acțiune, că da, parte dintre colegii noștri mergeau, scriau o amenduță, în înțelegere cu operatorul economic, să pară și ei că și-au făcut treaba și să stea și ăla liniștit. Noi am găsit de la gândaci la produse expirate, la tot felul de lucruri expirate ce pun în mod flagrant în pericol sănătatea consumatorului, am găsit lucruri, dar aparența Giurgiului, ne uitam mai devreme, Giurgiu are 1,05 acte, dar făcute de mântuială. (Reporter: Asta e o acuzație serioasă, o acuzație gravă) Nu am probe, din păcate, dar încerc să le obțin”, spune Horia Constantinescu.

„Eu în activitatea mea ce am desfășurat pe anul 2022, am acte de control, eu consider că sunt bine întocmite, am măsuri de închidere de unitate 0-6 luni, am aplicat legea 363, nu cred că din actele mele s-ar isca ceva suspiciuni”, se apără Lucica Sima, comisar ANPC Giurgiu.

La Comisariatul din Giurgiu a fost trimis și corpul de control al instituției. În raportul întocmit, se propune sesizarea comisiei de disciplină pentru că angajații ar fi încălcat Procedura privind activitatea de supraveghere și control. „Deoarece personalul cu atribuții de control nu și-a îndeplinit îndatoririle de serviciu cu bună-credință și s-au deturnat de la obiectivele și scopul acțiunilor de control, pentru avantajarea, în orice mod, a profesionistului controlat există suspiciunea rezonabilă privind integritatea acestora...”, se arată în raportul Corpului de control ANPC.

Reporterul, lăsat cu ochii în soare

Am cerut un punct de vedere comisarului Lucica Sima, de la ANPC Giurgiu:

- Ce ziceți de concluzia asta?

- La momentul acesta m-ați luat pe nepregătite, nu știu ce să vă spun, mărturisește Lucica Sima.

În sediul Comisariatului am mai găsit o angajată al cărei nume se regăsește în raportul Corpului de control: Paulica Spiridon.

- Vă spun, camera merge și vă spun acum de ce am venit la dumneavoastră.

- Vă ascult.

- Pentru că îmi trebuie un punct de vedere și de la dumneavoastră, sunteți unul dintre comisarii care apare în acel raport al Corpului de control.

- Eu nu am cunoștință de niciun raport al ANPC-ului, când o sa am cunoștință de acel raport și de ce scrie în el o sa discut și cu dumneavoastră.

- Sunt multe deficiențe semnalate acolo.

- Dacă dumneavoastră le știți, ok, eu nu le știu. Și să știți că trebuia totuși anunțat.

- Eu am fost și ieri, eu l-am anunțat pe domnul comisar-șef.

- Nu am avut cunoștință...

- Eu am fost ieri, pe cine să anunț, am venit direct la dumneavoastră să vă...

- Mulțumesc! a spus Paulica Spiridon și a ieșit din birou lăsând reporterul nedumerit.

Circuitul hârtiei în natură. Cât de greu se obține un interviu

În luna august a acestui an, președintele ANPC a emis un Ordin prin care fiecare comisar este obligat să redacteze cel puțin un document pe zi. Asta după ce, potrivit centralizării de anul trecut, mulți dintre angajați ajunseseră să scrie un singur proces-verbal pe săptămână.

La Dâmbovița de exemplu, un comisar redacta zilnic 0,26 de procese-verbale de contravenție.

„Colegii noștri de acolo, dacă se enervează și dacă vor să țină un ritm susținut de muncă, pot face un act pe săptămînă. Mă gândesc că și Luceafărul cred că s-a scris într-o perioadă mai scurtă de timp decât un act, măcar poate le pun în ramă sau le copertează să rămână și posterității gândindu-mă că este un act foarte elaborat”, comentează ironic Horia Constantinescu.

Am mers la sediul Comisariatului din Târgoviște pentru a obține puncte de vedere de la cei arătați cu degetul. Au spus că vorbesc doar după ce primesc aprobarea șefilor, șefi care ne-au cerut să facem o solicitare scrisă, deși totul se putea rezolva în două secunde printr-o aprobare verbală, la telefon.

- Deci, eu vă fac acum dumneavoastră o solicitare, cum, pe o foaie?

- În scris, așa a spus colega.

- În scris, dați-mi să fac o solicitare scrisă.



Doamna ne așează în față o foaie A4 și un pix.

„Hai să zicem așa: Subsemnatul Toma Petcu, reporter în cadrul postului de televiziune Digi24...”

Iar absurdul continuă. Doamna comisar ia foaia, îi dă un număr de înregistrare, apoi îi face o poză cu telefonul și o trimite șefilor de la Regionala Prahova.

Este prima dată când suntem într-o instituție publică și cineva ne pune să facem o solicitare pe o hârtie A4 în scris ca să ne fie aprobat un interviu, deși noi suntem aici. Hârtia pleacă la Prahova, de la Prahova la București, trebuie aprobată de București, se întoarce la Prahova, de la Prahova la Târgoviște.

Într-un final, vine și aprobarea.

Explicații pentru activitatea slabă: comisarii nu știu să conducă mașina

Comisarii de aici au două explicații pentru lipsa de activitate: sunt prea puțini și... atenție, nu știu să conducă mașina!

„Cea mai mare activitate ne-am desfășurat-o la reclamații, în primul rând soluționăm reclamațiile, pentru că avem termene impuse de act normativ, de OG 27, trebuie să cercetăm și să redactăm răspunsurile în termen de 30, maxim 45 de zile”, spune Constanța Ghirdoveanu, comisar la ANPC Dâmbovița.

„La controale mergem cu comisarul-șef adjunct, este singurul posesor de permis auto sau, mă rog, cel care curaj să și conducă mașina și împreună mergem. Da, comisarul-șef adjunct merge cu fiecare în parte”, explică Elvira Degeratu, comisar ANPC Dâmbovița.

„Este instituția de control cu cel mai mic număr de lucrători, este sub-subdimensiaonată. Oricine a condus această instituție nu a știut decât să pună biciul pe lucrători și pe agenții comerciali fără să urmărească o dimensionare corectă a instituției”, argumentează Ringo Dărmuranu, lider sindical.

Concluzia o trage tot președintele ANPC: „Letargia ultimilor ani a făcut ca Las-o, mă, că merge și-așa să devină nu numai o zicală, mai are puțin și devine sport european, ne vom putea prezenta cu succes la orice competiție de las-o, mă, că merge și-așa”, spune Horia Constantinescu.