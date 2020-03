Statul la stat. Ce s-a întâmplat cu Corneliu Alexa, șeful de instituție publică filmat beat la locul de muncă

În Vaslui, viața de angajat la stat poate fi uneori plină de distracţie și voie bună. Ce poate face la birou, într-o zi de luni, la ora 11.00, şeful Inspectoratului de Stat în Construcţii? Nimic mai simplu. Să fredoneze cântece de pahar, să recite din Nichita Stănescu şi, în general, să renunţe la toate inhibiţiile, ajutat evident de aburii alcoolului.

După ce a fost filmat în stare de ebrietate în timpul programului, l-am căutat pe fostul funcţionar pentru a afla ce s-a întâmplat. A avut mai multe variante: fie că starea în care se găsea i s-a tras de la medicamente, fie de la combinaţia de medicamente cu alcool ca până la urmă să ne spună că a mimat faptul că ar fi beat.

-Aţi început la un momentdat să cântaţi ceva cu cobzar...

Corneliu Alexa, fost şef ISC: Ei nu, aia a fost pentru că îl cunoşteam pe reporterul respectiv şi... vrei să mă filmezi, dacă vrei îţi şi cânt un cântec, a fost o glumă, nu...

-Dar ce cântec era?

-Nu ştiu, cântec de pahar, ceva o chestie.



Era puţin trecut de ora 11.00 când jurnalistul Daniel Tănăsuc a intrat în biroul lui Corneliu Alexa, şeful Inspectoratului de Stat în Construcţii Vaslui. Venise la pont.

Viaţă de funcţionar pe muzică de pahar

Știa că o să-l găsească cel puțin pus pe cântat muzică de pahar.



Daniel Tănăsuc, jurnalist: Am intrat şi i-am spus cine sunt şi el s-a ridicat de parcă eram la nuntă.



Daniel Tănăsuc, jurnalist: Am realizat că lucururile erau aşa cum fuseseră reclamate, directorul era beat, beat nu...



La două zile după incident, pe Corneliu Alexa nu l-am mai găsit la serviciu. S-a îmbolnăvit, așa le-a spus colegilor. Colegi care n-au făcut mare caz de povestea care a făcut atâta vâlvă în toată țara.



Funcționar: Ce părere să am, poate era sub influenţa medicamentelor.

-Medicamente?!

-Da, sigur.

De la bal direct la spital

Am reușit să vorbim la telefon cu domnul Alexa. Cu o voce gravă şi stinsă ne-a spus că... îi este rău şi nu poate da interviuri.



Corneliu Alexa, fost şef ISC Vaslui: Sunt sub medicamente...



Până la urmă, acceptă să ne vedem. Ne dă întâlnire chiar în faţa unui restaurant. Recunoaşte că, în acea dimineaţă, a consumat alcool, dar...



Corneliu Alexa, fost şef ISC Vaslui: M-am întâlnit cu un prieten, am băut o cafea şi atâta m-a tracasat să bem şi 50 de coniac. Şi am băut 50 de coniac cu el dar eu dacă iau medicamentele astea antipsihotice şi cu alcoolul ăla... Eu cred că mai mult din cauza medicamentelor, nu din cauza alcoolului.

-Păi de aţi băut dacă luaţi medicamente?

-A insistat, nu m-am văzut de foarte multă vreme cu un prieten.



Daniel Tănăsuc, jurnalist: He, he. E dreptul lui să spună orice, dar v-am spus şi mă bucur că am făcut imaginile astea să pot demonstra tuturor că se ţinea de pereţi. Aia nu era de 50, într-un alt interviu spunea că nu a băut nimic, că a avut emoţii.



-V-aţi ridicat la un moment dat şi nu mai puteaţi să vă ţineţi în picioare, vă clătinaţi...

Corneliu Alexa, fost şef ISC Vaslui: Aia am simulat, am făcut chipurile un joc ca să... dar nu mi-am dat seama că jocul ăla e penibil.

-Păi să simulaţi, ce?

-Ei, să simulez că sunt băut.

-Păi de ce să simulaţi?

-E, am făcut..., na...

-Păi de ce să simulaţi asta?

-D-asta am şi început cu cântatul ăla. Îl cunoşteam pe reporter şi el...

-Păi da, dar aveaţi vreun motiv să simulaţi asta?

-Nu are rost, nu mai lungesc că intru iar în starea asta de transă, iară.

Alcoolul şi dragostea pentru Nichita Stănescu

-Când spuneţi la un moment dat "nu mor caii când vor câinii", aţi spus de mai multe ori, la ce vă refereaţi?

Corneliu Alexa, fost şef ISC Vaslui: Mă refeream la Nicihita Stănescu pe care l-am apreciat foarte mult.

-Da, dar bănuiesc că era o chestiune persoanlă, adică... calul eraţi dumneavostră...

-Da, personală, da, în sensul că am fost supus unor presiuni continue în ultima perioadă şi ăsta era faptul pentru care... şi starea mea psihică, d-asta am făcut şi atac de panică, ce să vă mai spun.



Mai grav este că, în starea în care se afla, fostul şef al Inspecţiei în Construcţii a semnat şi documente oficiale. Sau, cel puţin a încercat.

-În starea în care eraţi mai ştitţi ce aţi semnat?

Corneliu Alexa, fost şef ISC Vaslui: Da, un ordin de deplasare am semnat şi l-am întrebat unde vrei să semnez că în momentul în care el se deplasează cu maşina instituţiei trebuie să semnez undeva în partea de sus a ordinului de deplasare.



Daniel Tănăsuc, jurnalist: Mi-a fost milă de inginerul ăla că mai că îi ţinea pixul ca să semneze că el nu mai era în stare, nu mai vedea nimic, nimic.



Am încercat să stăm de vorbă şi cu funcţionarul respectiv pentru a vedea ce acte i-a dus la semnat, dar acesta a refuzat orice dialog.



-Iertaţi-mă că vă deranjez, din nou.

-Lăsaţi-mă că am treabă.

-Domnul meu, nu vrem nici să vă supărăm, nici să vă deranjăm prea mult.

-Nu mă deranjaţi, nu am calitatea să vorbesc.

-Nu-i vorba de calitate. Am văzut că dumneavostră apăreţi pe acel filmuleţ .

-Nu apar nicăieri, vedeţi-vă de problemele dumneavostră.

-Apăreţi la început acolo, dându-i domnului inspector să semneze ceva.

-Nu.



Imediat după isprava lui Corneliu Alexa, prefectul judeţului Vaslui s-a sesizat şi a cerut conducerii centrale a Inspectoratului de Stat în Construcţii cercetarea disciplinară a acestuia.



Mircea Gologan, prefectul judeţului Vaslui: Nu dai un mesaj foarte bun atât pentru cei care lucrează în acea instituţie pe care o reprezinţi, nici pentru cetăţenii din localitate şi din judeţ nu este ok. Dacă aţi văzut comentariile care au apărut, toată lumea spune, a păi sunt la stat, uitaţi sunt plătiţi bine, dar ce fac. Deci este o pată pentru toţi cei care suntem funcţionari ai statului român.



Imaginile au ajuns pâna la ministrul de resort. A doua zi funcţionarul petrecăreţ s-a pensionat.



Ion Ştefan, ministrul interimar al Administraţiei: Ce mă îngrijorează şi ce semn de întrebare am, că nu cred că este un caz singular. O atitudine de vătaf, de stăpân, nu de o persoană în serviciul public.



Editor web: A.P.