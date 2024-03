Urmărire ca în filme pe străzile localității Cornetu din județul Ilfov. Jurnaliștii Digi24 au surprins în flagrant un camion care descărca ilegal deșeuri din construcții pe malul râului Argeș. La vederea colegilor noștri șoferul a fugit și s-a refugiat într-o curte din localitate. La fața locului au venit și două echipaje de poliție, care ulterior l-au amendat pe conducătorul auto cu 5.000 de lei. De ani de zile în jurul Bucureștiului funcționează adevărate rețele care au făcut o afacere bănoasă din aruncarea ilegală a gunoiului pe câmpuri și prin păduri. Totul sub ochii autorităților care au scăpat complet fenomenul de sub control.

Pe imagini se vede cum camionul parchează lângă groapa de gunoi improvizată și se pregătește să descarce. Lăsăm camera jos pentru a nu fi văzută.

Reporter, către operatorul de imagine: I-a treci de el, treci de el, du-te încolo.

Șoferul își dă seama că a fost prins în flagrant și încearcă să scape.

Reporter: Stop, stop, stop... Stați, stați, stați puțin... Stai puțin. Dă-i tare după el. Mă gândesc că undeva tot trebuie să oprească, doar nu o să meargă acum până termină motorina.

Iese în Drumul Național care face legătura între București și Alexandria. Apoi, în încercarea de a-și pierde urma, virează pe un drum de pământ de la marginea localității Cornetu și intră într-o curte. Sunăm la Poliție.

Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Reporter: Vreau să raportez un transport ilegal de deșeuri.

Operator 112: Rămâneți în apel, imediat vă răspunde Poliția Ilfov, v-am făcut legătura.

Reporter: Mersi frumos.

Pasagerul din dreapta coboară și vine către noi.

Reporter: Vreau să vă întreb de ce duceți molozul acolo?

Bărbat: Păi, dar nu am dus eu, nu vorbiți cu mine, că nu am eu treabă.

Reporter: Dar cu cine? Chemați puțin șoferul, vă rog.

Își dă seama că nu închis poarta și se întoarce.

Reporter: De unde aduceți molozul ăsta?

Bărbat: Haideți, că nu mă interesează.

Reporter: Pofim? De unde luați molozul? Spuneți-mi și mie de unde luați betoanele și le duceți pe malul râului?... Știți că este ilegal ce faceți? Știți că se confiscă camionul pentru un astfel de lucru?

Într-un final șoferul coboară și el din camion dar refuză să stea de vorbă cu noi.

Reporter: Domnul șofer, veniți puțin. Veniți puțin până la noi.

Șoferul mașinii: Le-am adus în curte.

Reporter: Veniți până la noi, puțin, vă rog.

Șoferul mașinii: Păi, de ce?

Apoi intră în casă și închide ușa. După câteva minute apar două mașini de poliție. Agenții dau târcoale gardului însă, fiind o proprietate privată, nu pot decât să constate și... cam atât. Așa este legea.

Polițist: Și a apucat să arunce ceva?

Reporter: Nu, tot ce are, are în mașină.

Polițist: Doar l-ați văzut...

Reporter: L-am văzut, a parcat pe rampa aceea improvizată, în momentul în care a văzut mașina noastră nu a descărcat, am coborât la dânsul să mă duc să vorbesc cu el și în momentul acela a plecat.

Polițist: Era mult mai bine să fi apucat să descarce și să îl filmați, atunci...

Reporter: Știu că asta ar fi fost ideal, să descarce...

Polițist: Atunci se putea lua orice măsură posibilă. Așa dânsul poate să spună, așa în ghilimele vorbind, „domnule eram în treacăt, m-am speriat de dânșii de aceea am plecat”.

Vreme de 20 de minute cât a stat Poliția la fața locului, șoferul a rămas închis în casă. Angajații statului întocmesc un proces verbal, și pleacă. Ne întoarcem la groapa de gunoi improvizată. Găsim patru grămezi uriașe cu resturi din materiale de construcții care, cu o zi înainte, nu existau. Așa apare suspiciunea că șoferul nu era la primul transport în momentul în care l-am surprins. La ieșirea din localitate există o cameră de supraveghere îndreptată exact înspre drumul folosit de camion. Mergem la Poliția Locală Cornetu. Le sesizăm transportul ilegal și ne uităm împreună pe imagini. Suspiciunea avea să se adeverească rapid.

Polițist local: Ăsta e?

Reporter: Da. Este la 8 și 25. Deci la 8:25 se duce încărcat. OK . Haideți să îl așteptăm să se întoarcă, acum. E gol. Deci la ora opt jumătate s-a întors gol, deci a descărcat acolo. Și ăsta a fost primul transport.

După aproximativ 45 de minute camera de supraveghere surprinde al doilea transport. Polițistul își notează numărul de înmatriculare pentru ca ulterior să îi identifice pe proprietar și șofer. Urmează al treilea, apoi al patrulea transport. Pe imagini se vede clar cum, de fiecare dată, camionul se duce încărcat și se întoarce gol. La a cincea cursă, camera de supraveghere surprinde momentul în care șoferul camionului este prins de echipa Digi24 și încearcă să fugă pentru a-și pierde urma.

IPJ Ilfov: „În urma verificărilor efectuate, polițiștii din Bragadiru au identificat conducătorul auto, iar întrucât acesta nu deținea aviz de însoțire, ori documente prevăzute de lege în acest sens, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei”, se arată într-un răspuns pentru Digi24.

A doua zi ne întoarcem în Cornetu. Camionul a dispărut din curtea în care se refugiase. Mergem din nou la groapa de gunoi improvizată unde avem parte de o surpriză.

Toma Petcu, reporter Digi24: Peste noapte, se pare că aici la groapa de gunoi improvizată s-a întâmplat o minune. Cele patru grămezi uriașe de betoane, de moloz, au dispărut. A venit probabil un buldoexcavator și le-a împins către pădure, către spațiul verde.

Așa ne dăm seama că nu este un caz izolat, ci avem de a face cu o rețea bine organizată. După ce camioanele descarcă deșeurile, se încearcă ascunderea urmelor îngropând totul în pădure. Inclusiv cantități uriașe de plastic provenit din ambalaje și recipiente în care sunt ținute substanțe chimice folosite în construcții, sau la renovarea caselor. Cetățeanul din imagine a devenit martor la acestă operațiune, fără să vrea. Deseori vine aici să caute lucruri care i-ar putea folosi și vede tot ce se întâmplă.

Bărbat: Uitați, e aici groapă, e groapă jos, aici. Și vor să astupe de aici și bagă de aici, deci umple toată porțiunea asta așa, și pe urmă vine și bagă cu vola și o aruncă în copaci. Pe spațiul verde.

Reporter: Dar aici ei împing toate betoanele și toate astea în pădure.

Bărbat: Astea le aruncă aici.

Reporter: Și vola, a cui e vola, cine face asta?

Bărbat: Nu știu cine să vă spun.

Reporter: Ați văzut vola care face treaba asta?

Bărbat: A venit aici, am văzut volă, dar ca să vă spun exact ceva ce nu știu...

În Cornetu primar este liberalul Adrian Stoica. L-am căutat pentru a afla dacă are cunoștință despre cei care îngroapă deșeurile în pădure. Nu l-am găsit la Primărie, iar ulterior, în toate convorbirile telefonice ne-a spus că nu are timp nici măcar cinci minute pentru a ne întâlni.

Cazul de la Cornetu este doar un mic exemplu. În ultimii ani, afacerile ilegale cu deșeuri au înflorit în mai toate localitățile din jurul Capitalei. Județul Ilfov pare că a devenit o imensă groapă de gunoi unde oricine aruncă orice, oriunde, inclusiv firmele care lucrează cu instituții ale statului. Într-o ediție anterioară a campaniei Statul la stat v-am arătat cum, într-o pădure din Măgurele, sunt aruncate resturi de betoane și asfalt provenite din lucrări publice. După difuzarea materialului, toate acele deșeuri au fost pur și simplu îngropate cu un buldozer, lucru interzis de lege.

Andrei Corlan, comisar șef Garda de Mediu: Garda de mediu Ilfov se află în control, are un control deschis în localitate, încă de acum două săptămâni. Estimăm că undeva săptămâna viitoare controlul va fi finalizat și vom ieși cu rezultatele.

Fenomenul pare complet scăpat de sub control. Lege există, însă trebuie și pusă în aplicare. Toate autoritățile de la primari până la polițiști ridică din umeri și spun că nu au suficienți oameni pentru a patrula și a organiza pânde în mod frecvent. Or, în aceste condiții, afacerile celor care transportă și depozitează ilegal deșeuri de orice fel, prosperă.

Operator imagine: Cristian Petrache