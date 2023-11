Statul român irosește anual miliarde de lei doar pentru a ține artificial în viață sute de primării care altfel ar intra în faliment. Multe dintre comune au sub 2.000 de locuitori și sunt formate doar dintr-un singur sat. Am găsit mai multe astfel de localități aproape lipite una de alta în județul Teleorman. Fiecare are propria primărie, propriul buget și zeci de angajați. Iar astfel de exemple sunt cu sutele. O risipă inutilă de bani publici care ar putea fi stopată prin comasarea lor într-o singură localitate. Cu banii economisiți din reorganizarea teritorială a țării, guvernanții ar putea acoperi bună parte din deficitul bugetar uriaș. Politicienii întrețin însă, cu bună știință, un sistem administrativ stufos, birocratic și extrem de costisitor. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la stat”.

Pe drumul național care leagă Zimnicea de Roșiori de Vede există patru sate, unul după altul, fiecare cu statut de comună, adică cu propria primărie și propriul buget. Ne oprim în Suhaia. Primărița lipsește. Secretarul general îl sună pe viceprimar.

Secretar general, primăria Suhaia: Nu poate să vină.

Reporter: Nu vine deloc?

Secretar general: Nu. A zis că e pe teren, undeva jos aici, avem un proiect cu un parc.

În cinci minute ajungem la locul respectiv. Câteva persoane montează o poartă metalică. Când vede camera de filmat, unul dintre bărbați se întoarce cu spatele și încearcă să își facă de lucru.

Viceprimar cu identitate pierdută

Reporter: Bună ziua, domnul vice?!

Viceprimar: Nu.

Reporter: Nu sunteți dumneavoastră?

Viceprimar: Nu, nu.

Reporter: Dar unde îl găsesc și eu pe domnul vice?

Viceprimar: Păi, a fost, dar a plecat.

Reporter: A plecat deja?

Viceprimar: Da.

Reporter: Când a plecat?

Viceprimar: Mai devreme.

Reporter: Știți de ce, că vin de la primărie, tocmai l-a sunat doamna secretar general.

Viceprimar: Păi, a fost, dar nu mai e.

A doua zi ne întoarcem la primărie. Primărița, lipsește din nou, dar își face apariția vicele. Mare ne este uimirea când constatăm că este exact aceeași persoană cu care ne-am întâlnit ieri.

Aurel Dumitrescu, viceprimar Suhaia: Vă rog frumos să nu filmați deocamdată, stați ușor, nu mă luați așa tare. Deci filmăm, vorbim, da?!

Reporter: Domnul vice?

Aurel Dumitrescu: Da.

Reporter: A, îmi pare bine să vă cunosc, Toma este numele meu.

Aurel Dumitrescu: Deci stai un pic, mergem într-un birou și vorbim.

Reporter: Auziți, dar nu erați ieri la...

Aurel Dumitrescu: Da, am crezut că ați venit pentru alte prostii, și d-aia nu v-am...

Reporter: Păi, și mi-ați spus că nu sunteți.

Aurel Dumitrescu: Hai, veniți încoace să vorbim dacă vreți...

Reporter: Domnule vice, păi mi-ați spus că nu sunteți dumneavoastră.

Aurel Dumitrescu: Haide, mă, să... v-am spus de ce.

Îl urmăm pe un hol întunecos. Ne transmite ferm să ștergem ce am înregistrat până atunci și că o să ne spună dânsul când vom avem voie să filmăm.

„Tăiați ce ați filmat. Filmezi când îți spun eu, dacă vrei să vorbim, dacă nu, nu vorbim”

Aurel Dumitrescu, viceprimar Suhaia: Deci, tăiați ce ați filmat. Filmezi când îți spun eu, dacă vrei să vorbim, dacă nu, nu vorbim.

Reporter: Păi și când filmăm?

Aurel Dumitrescu: Poftim?

Reporter: Când filmăm?

Aurel Dumitrescu: Uite mergem aici, stăm de vorbă și îmi spuneți de ce ați venit și ce vreți.

În Suhaia locuiesc puțin peste 1.800 de oameni. Primăria are însă 24 de posturi bugetate. Atât primarul cât și vicele au chiar și câte un consilier personal, plătiți fiecare cu 6.270 de lei brut, lunar. Este singura comună din zonă care are și polițiști locali, trei la număr. După ce ne descoase în legătură cu subiectul reportajului, viceprimarul se mai relaxează și ne dă voie să îl filmăm.

Reporter: Cum ați vedea o posibilă comasare a dumneavostră cu ei? Lăsați-l la mine... microfonul.

Aurel Dumitrescu, viceprimar Suhaia: Aș vedea o comasare a comunelor, că într-adevăr satele vecine sunt mult mai inferioare ca populație nouă.

Reporter: Dar cât este bugetul comunei pe anul 2023?

Aurel Dumitrescu: Nu pot să vă dau acest răspuns, pentru că eu sunt cu gospodărirea comunală, contabilitatea nu prea mă interesează.

Reporter: Dar ce buget are localitatea bănuiesc că știți.

Aurel Dumitrescu: În jur de 400 de mii, 500 de mii

Reporter: Mii sau milioane? 400 de mii de lei? Păi e puțin, e foarte puțin

Aurel Dumitrescu: Da.

Reporter: Sunteți sigur?

Aurel Dumitrescu: V-am zis, tăiați partea asta.

Îi spunem noi domnului viceprimar că, potrivit bugetului general consolidat, comuna are venituri de 6,1 milioane de lei și cheltuieli de 8,5 milioane de lei.

Toma Petcu, reporter Digi24: În spatele meu, la aproximativ 10 metri este un indicator care ne anunță că am ajuns în comuna Fântânele din județul Teleorman. În fața mea, tot la vreo 10 metri este un alt indicator care ne anunță că am ajuns în comuna Suhaia și ne spune „Bine ați venit!”. Practic nu există o distanță, un spațiu între cele două comune, fizic ele sunt unite.

Unite, dar fiecare cu propria Primărie. În comuna Fântânele formată doar din satul... Fântânele, trăiesc aproximativ 1.300 de suflete. Primăria are nu mai puțin 20 de posturi bugetate. Funcționarilor de aici li se adaugă cei opt consilieri locali care primesc o sumă totală de 44 de mii de lei anual.

Reporter: Sunt mulți, puțini pentru o localitate cu 1.300 de locuitori?

Ionel Pârvan, primar Fântânele: Nu pot să spun că sunt nici mulți nici puțini, dar ne-am descurcat.

Banii colectați din taxele și impozitele locale nu ajung nici măcar pentru plata salariilor din Primărie. Compensează cu bani de la centru

S-au descurcat dar... nu prea. Banii colectați din taxele și impozitele locale nu ajung nici măcar pentru plata salariilor din Primărie. Așa că, se compesează cu bani de la centru, adică din buzunarele tuturor românilor.

Reporter: Și venituri proprii din taxe și impozite, cât aveți din ăștia șapte milioane?... Deci un milion opt sute de mii din șapte, restul vă vin de la centru.

Contabilă Fântânele: Da.

Reporter: Cheltuieli de personal două milioane.

Contabilă Fântânele: Da.

Reporter: Asta voiam să văd, deci din taxele și impozitele locale nu acoperiți cheltuielile cu personalul.

Contabilă Fântânele: Nu acoperim, nu, nu, nu se acoperă.

Primarii de la sate nu vor să audă de comasare: „Niciunui primar nu îi convine să piardă funcția”

Și cu toate acestea, primarul respinge o eventuală comasare cu localitățile din jur. Evident, totul din grijă pentru cetățeni.

Ionel Pârvan, primar Fântânele: Comunele sunt îmbătrânite și în momentul când se va ajunge la o comasare, indiferent unde ar fi ea stabilită, una dintre localități să preia celelate localități... le este foarte greu să se deplaseze de la Piatra la Fântânele, sau de la Fântânele la Zimnicea sau...

Ne oprim și la Viișoara, un sat-comună cu doar 1.400 de locuitori. Aici cheltuielile cu salariile celor 18 angajați ajung în fiecare an la peste 600 de mii de lei, la care se adaugă aproape 58 de mii de lei, banii pentru cei zece consilieri locali.

Tiberiu Neamu, primar Viișoara: Vă dați sema că subiectiv fiind, nu cred că..., niciunui primar nu îi convine să piardă funcția, să piardă localitatea până la urma urmei. Dacă separăm partea financiară de partea de funcționare, eu zic că pentru funcționare încă nu suntem pregătiți de a face comasarea.

O comasare ar desființa 90% din comunele actuale și ar aduce o economie de zeci de miliarde de lei

Dacă toate aceste patru localități s-ar transforma într-una singură, cheltuielile bugetare s-ar reduce drastic. Și este doar un exemplu din sutele existente la nivel național. Mediul de afaceri a cerut Guvernului o reorganizare administrativă, astfel încât o comună să nu poată avea mai puțin de 5.000 de locuitori. Dacă s-ar aplica o astfel de măsură aproape 90 la sută dintre comunele actuale ar dispărea prin comasare, iar economiile bugetare ar fi cel puțin de ordinul zecilor de miliarde de lei. Numai anul acesta au fost alocate de la bugetul de stat 6,5 milarde de lei pentru sprijinirea primăriilor care nu se pot susține singure.