Statul la stat. Stadionul din Alexandria, unul dintre proiectele întârziate cu anii. În lipsa banilor, acolo lucrează doar 4 oameni

România a ajuns la contraperformanța de a construi tribuna unui stadion cu doar patru muncitori. Unul măsoară cărămizile, unul le taie, unul le zidește iar al patrulea face și el ce poate. Nu este o glumă. Se întâmplă în Teleorman unde stadionul municipal din Alexandria ar fi trebuit să fie gata încă din 2019. Șantierul este însă aproape pustiu. Statul, prin Compania Națională de Investiții, nu a mai plătit lucrările așa că firma care îl construiește se face și ea că muncește. În acest moment, oficial, nu există niciun termen de finalizare a complexului sportiv. După 1989, în România multe dintre proiectele de investiții, inclusiv cele mari, de infrastructură, au fost terminate cu mari întârzieri. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Am ajuns la stadionul municipal din Alexandria puțin înainte de ora 10. Intrăm pe șantier printr-un gard improvizat, legat cu sârmă. Totul în jur pare pustiu.

Reporter: Niciun utilaj, niciun muncitor, nimic, totul este pustiu. A, sunt niște ciori aici, să spunem totuși că sunt niște ciori. Hai, să vedem, poate vom găsi vreun muncitor, paznic, vom găsi pe cineva.

După ce ne uităm cu atenție de jur-împrejur, la una dintre tribune se observă ceva semne de viață.

Reporter: Bună ziua, puteți coborî puțin?

Muncitor: Da, sigur.

Reporter: Vă rugăm.

Muncitor: Facem zidărie, sus, aici.

Reporter: Zidărie. Câți sunteți sus?

Muncitor: Patru aici, mai sunt niște băieți pe spate care plachează, pe corpul celălalt.

Reporter: Păi, și ce zidărie faceți sus?

Muncitor: Păi, vin ziduri despărțitoare sus, e pe cadre.

Reporter: Păi, și doar patru oameni?

Muncitor: Patru suntem noi aici.

Reporter: Și în cât timp terminați, în câți ani?

Muncitor: Nu știu să vă spun, nu mă întrebați pe mine, că nu sunt în măsură să vă spun.

Reporter: Păi, în patru oameni...

Muncitor: Bine, am fost mai mulți, vă dați sema.

Curioși să vedem cum se construiește o tribună de stadion cu doar patru oameni îl rugăm să ne ducă la colegii săi. Urcăm pe o scară improvizată, făcută din câteva bucăți de scânduri și niște cuie.

Reporter: Auziți, dar sunteți ok cu asta, sunteți în siguranță aici?

Muncitor: Da suntem.

Reporter: Sigur?

Muncitor: Sigur.

Reporter: Că pare cam șubredă.

Muncitor: Nu, este foarte rezistentă.

Reporter: Este?

Muncitor: Da. Păi stă pe grindă aici. Noi circulăm zi de zi, vă dați seama, este siguranța noastră.

Sus îi întâlnim și pe colegi. Unul măsura niște bucăți de BCA, al doilea le tăia, al treilea le zidea, iar al patrulea făcea și el ce mai putea.

Reporter: Auziți, o tăiați pe asta, dar ați stricat-o pe asta

Muncitor: Nu, aia așa a fost.

Reporter: Așa a fost? Am înțeles.

Reporter: Și în ritmul ăsta când credeți că terminați, vă întreb așa cinstit?

Muncitor: Cinstit, foarte rapid.

Reporter: Când?

Muncitor: Când? Foarte rapid, o să se termine foarte rapid.

Reporter: Păi, în patru oameni?

Muncitor: Păi, astăzi în... astăzi e luni, în patru oameni, de mâine...

Reporter: Doar luni în patru oameni.

Muncitor: Da. Mâine, uitați că se lucrează și pe partea cealaltă.

Reporter: Păi și nu ar fi trebuit de luni să se înceapă în forță cu mulți oameni?

Muncitor: Păi da, dar a fost frig astăzi.

Reporter: Și pe frig?

Muncitor: Nu au pornit mașinile, probabil la colegi nu au ajuns.

Reporter: Asta-i o glumă.

Muncitor: Probabil că da... Hai, taie bă și mie aici.

Apare șeful, domnul inginer. Ne ia la rost că am intrat pe șantier neechipați corespunzător și fără să îl anunțăm, deși muncitorii nu au căști, veste iar unii poartă cizme de cauciuc în loc de bocanci.

Reporter: Muncitorii, echipament?

Șeful de șantier: Da.

Reporter: Unde?

Șeful de șantier: Au bocanci, restul nu au cască și nu poartă vestă, la fel m-ați găsit și pe mine.

Domnul inginer ține neapărat să ne arate și cealată tribună unde zice că lucrările sunt ceva mai avansate. Aici va fi amenajat un hotel pentru sportivi, iar camerele sunt deja zugrăvite. La exterior mai este însă mult de muncă.

Sportivii din Alexandria ar fi trebuit deja să folosească stadionul și sălile anexe de mai bine de patru ani. Echipa de fotbal este în liga a doua și aproape că și-a luat gândul că va mai putea juca vreodată aici. Și-au mutat meciurile de acasă la Turnu Măgurele, iar antrenamentele le fac pe unde apucă, uneori chiar și pe terenurile din curțile școlilor.

Bogdan Ciobanu, președinte CSM Alexandria: Suntem dependenți de acest stadion, Clubul CSM Alexandria este dependent, pentru că la momentul actual nu avem o bază de antrenament pentru echipele de antrenament care fac sport în aer liber fotbal masculin, fotbal feminim, atletism.

Augustin Ioan, viceprimar Alexandria: Extrem de util, extrem de necesar, orice municipalitate mai ales reședință de județ are nevoie de un stadion, nu este un stadion foarte mare, undeva la puțin peste șase mii de locuri și, din păcate, activitatea sportivă are de suferit în această perioadă.

Stadionul ar fi trebuit să fie gata încă din octombrie 2019. De atunci au fost depășite trei termene de finalizare. De construcție se ocupă Compania Națională de Investiții condusă de Manuela Pătrășcoiu. Și în acest caz am solicitat un interviu, dar am primit doar un răspuns scris. Doamna director spune că de vină pentru întârziere ar fi fost niște țevi care trebuiau mutate și pandemia de Covid. Acum, a mai apărut ceva. CNI nu mai are bani și nu îl mai poate plăti pe constructor.

Manuela Pătrășcoiu, director CNI - „Ministerul Dezvoltării a înștiințat CNI cu privire la epuizarea creditelor bugetare disponibile pentru anul în curs. Totodată asigurarea finanțării lucrărilor a fost deficitară începând cu luna mai a anului 2023, fapt ce a condus la întârzieri în plățile lucrărilor executate. Acest impediment a condus la diminuarea ritmului de lucru sau suspendarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale”.

Și atunci, prezența atât de redusă a muncitorilor pe șantier devine explicabilă. Dacă statul nu plătește, firma de construcții se face că muncește. Pentru că nu-i așa, niciun privat nu îți execută lucrările pe gratis.

Vasile Nedeloiu, șef de șantier, inginer: E în funcție și de cum se vor face încasările și de la CNI, pentru că eu am înțeles de la firma mea..., pentru că încasările au întârzieri la CNI, și atunci și în funcție de încasări se derulează și valoarea investiției.

Reporter: Deci, practic, ei au niște datorii la dumneavoastră, asta spuneți, și în condițiile astea se muncește așa cum se muncește.

Vasile Nedeloiu: Da, adică ca și forță de muncă, sigur.

Augustin Ioan, viceprimar Alexandria: Patronul a cerut ca plățile restante, dacă vor fi făcute, respectiv va fi susținută financiar lucrarea, într-un termen de șase luni de zile ar finaliza proiectul.

În acest moment conducerea CNI nu știe dacă și când va avea banii necesari să termine proiectul. Așa că, oficial nu mai există niciun termen de finalizare a stadionului. Se poate întâmpla peste un an sau peste 10 ani. Dumnezeu știe!

În februarie 2019, la semnarea contractului valoarea totală a proiectului era de 48 de milioane de lei. Astăzi suma aproape că s-a dublat și a ajuns la aproximativ 80 de milioane de lei. Angajații CNI susțin că lucrările sunt realizate în proporție de 68 la sută, deși imaginile filmate arată o altă realitate.

Stadionul din Alexandria este doar un exemplu din miile de proiecte a căror finalizare întârzie cu anii. Și aceasta este o cauză pentru care țara noastră, deși se schimbă și se dezvoltă, nu reușește să reducă mai repede decalajul pe care îl are față de țările occidentale.