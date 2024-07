Bălării cât statura unui om, haite de câini vagabonzi, gunoaie și o acută senzație de loc părăsit. Așa arată porturile României unde poposesc turiștii străini veniți cu navele de croazieră pe Dunăre. Infrastructura turistică aproape că lipsește cu desăvârșire și totul pare încremenit în timp. Am fi putut face bani frumoși din turismul dunărean însă autoritățile lâncezesc în nepăsare. Și ne mai mirăm că în loc să vină și să își cheltuiască banii la noi, europenii îi preferă pe alții.

Reporter: Auziți, de la Digi24 suntem, căutăm și noi portul turistic.

Bărbat: Ha, ha, ha căutați-l. Portul turistic? Ăsta este. Aici vin pasagerele cu turiști din străinătate, e un ponton.

Reporter: Ăsta-i tot?

Bărbat: Da. E un ponton pe două...

Reporter: Serios?

Bărbat: Serios.

Femeie: Și noi îl căutăm.

Reporter: Și dumneavoastră îl căutați?

Femeie: Da, ne-am dori și noi să avem un port.

Portul turistic Oltenița. Un loc uitat de Dumnezeu... Soarele arde cu putere. Câțiva câini maidanezi caută un colț de umbră. Un pescar atârnă plictisit pe buza digului. Pe aici nici peștii nu prea mai trec. Asfalt nu există, doar pietriș și mult, foarte mult praf. Un copil își face loc printre bălării și se uită fascinat la bărci. Este mult prea mic să înțeleagă dezastrul din jurul lui.

Bălării și gunoaie „admirate” de turiștii străini de la 20 de metri distanță, de pe vas

Toma Petcu, reporter Digi24: Pe bucata asta de drum nu mai e nimic, aici când plouă s-a terminat cu plimbarea prin port, intri în noroi până la genunchi, ia uitați ce este aici, aproape până la genunchi. Acolo este un tomberon rupt, distrus, l-au lăsat aici în bălării, ia uitați ciulinele ăsta cât este de mare, are 2 metri, peste 2 metri, iar acolo la peste 20 de metri este vaporul cu turiști străini, turiști din toată Europa.

Bărbat: Vine lume scuturată, vine lume civilizată, doamne din Germania, elegante... să le vedeți, doamnă, cum stau pe punte și...

Reporter: Da?

Bărbat: Sigur că da.

Femeie: Și noi ne uităm la fumusețea dânșilor, că noi aici ce să le arătăm?!

De pe puntea vasului de croazieră, domnii și doamnele elegante i-au contact cu nepăsarea românească. Infrastructura turistică lipsește cu desăvârșire. Nimeni nu coboară. Riscă să fie tăbărâți de câini sau mușcați de vreun șarpe. Așteaptă să vină autobuzele în care vor fi îmbarcați și duși direct la București.

Dragoș Răducan, președinte Federația Patronatelor din Turism: Din păcate aici, la nivelul turismului dunărean, am rămas foarte mult în urmă, pentru că probabil nu a fost interes și mie îmi este foarte neclar statutul proprietății acestor porturi. S-au făcut investiții punctuale pe fonduri europene, după care acele investiții au fost lăsate în paragină.

Tot portul are doar cinci pontoane, cel al căpităniei este abandonat demult.

Toma Petcu, reporter Digi24: Ia, ia să încercăm, să vedem înăuntru, Doamne, zici că am ajuns la muzeul Antipa, plin de pânze de păianjen, păianjenul este aici, insecte.

Șeful punctului de lucru Oltenița: „Lucrez aici, dar nu le știu pe toate”

Portul este în proprietatea Ministerului Transporturilor, fiind administrat prin Compania Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu. Deși este aproape amiază, șeful punctului de lucru Oltenița, abia acum își face apariția.

Angajat APDF: Avem purtător de cuvânt la Administrația Portului Giurgiu și vă poate da un interviu, da?!

Reporter: Păi, vreau să vorbesc puțin cu dumneavostră despre portul Oltenița.

Angajat APDF: Păi, dar nu sunt în măsură, deci Administrația Portului Giurgiu are purtător de cuvânt și poate să vă dea toate informațiile necesare, noi suntem punct de lucru.

Reporter: Ok, am înțeles, dar tocmai pentru că sunteți punct de lucru, și dumneavostră coordonați acest punct de lucru, sunteți șeful punctului de lucru.

Angajat APDF: Nu chiar, deci Administrația Portului Giurgiu dirijează punctul de lucru Oltenița.

Reporter: Păi, și cu dumneavoastră de ce nu putem vorbi?

Angajat APDF: Păi, dacă avem purtător de cuvânt.

Reporter: Păi, dumneavoastră sunteți aici la fața locului.

Angajat APDF: Păi, sunt domnule dar avem purtător de cuvânt care se ocupă de așa ceva, este salariatul nostru pentru așa ceva.

Reporter: Să își ia și el banii, să îi justifice.

Angajat APDF: Are și altă funcție în companie, nu numai...

Reporter: Voiam doar să vă întreb de ce arată așa portul ăsta.

Angajat APDF: Păi, întrebați acolo, purtătorul de cuvânt că este în măsură să vă dea toate informațiile necesare.

Reporter: Păi, dacă dumneavoastră mi le dați, ce se întâmplă?

Angajat APDF: Păi, eu nu știu.

Reporter: Păi, lucrați aici, cum să nu știți.

Angajat APDF: Păi, lucrez, dar nu le știu pe toate.

Reporter: Nu le știți... Este șeful punctului de lucru de la Oltenița dar nu le știe, nu știe ce este aici în port.

Directorul general: „Sunt oameni, care dacă nu stai pe ei... O să trimit directorul general adjunct, că nu se poate”

Reporter: Câți angajați aveți acolo, la Oltenița?

Marian Măroiu, director general Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu: Păi, avem vreo cinci.

Reporter: Cinci. Nici măcar bălăriile alea nu le pot tăia?

Marian Măroiu: E comoditate, ce să vă spun?! Sunt oameni, care dacă nu stai pe ei și, v-am spus, sunt destule probleme. Chiar o să mă ocup, o să trimit chiar directorul general adjunct, o să îl trimit în zonă mâine, mâine avem o negociere cu sindicatul, dar poimâine sigur o să îl trimit să stea acolo personal, să se ocupe, să facă un pic de curățenie, că nu se poate.

Domnul care în fața camerei de filmat este pus pe treabă și promite să rezolve problema este Marian Măroiu, directorul general al Administrației Porturilor Dunării Fluviale. A fost numit în funcție de peste jumătate de an. Este membru PSD, fost lider al organizației municipale a partidului și candidat al social-democraților la primăria Giurgiu în 2020. De altfel, și la aceste alegeri a fost implicat în campania PSD, participând la mai multe acțiuni electorale. Nu are pregătire în domeniu, dar spune că nici nu îi trebuie.

Reporter: Nu ar trebui și experiență în domeniu?

Marian Măroiu, director general Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu: Multă lume ne confundă cu partea de naval, noi nu avem nicio legătură, scopul nostru este să administrăm porturile de la Dunăre, practic trebuie să ai experiență în a conduce.

„Nu arată prea bine, este adevărat, sunt multe probleme pe care le moștenesc”

Recunoaște că porturile dunărene arată sub orice critică dar, evident, dă vina pe... greaua moștenire.

Marian Măroiu, director general Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu: Putem spune că de-a lungul timpului a fost și o oarecare neglijență în legătură cu aceste porturi. Ele nu sunt porturi exclusiv turistice, ele sunt porturi comerciale, că avem posibilitatea să acosteze și nave turistice la cheu, asta este cu totul altceva. Nu arată prea bine, este adevărat, sunt multe probleme pe care le moștenesc și nu poți să le rezolvi într-un timp atât de scurt, mai sunt probleme organizatorice, mai sunt probleme de patrimoniu pe care trebuie să le rezolvăm și la care lucrez de ceva timp.

Îl lăsăm pe domnul director general să... lucreze și ieșim să filmăm în portul Giurgiu. Un domn hrănește o haită de vreo 10 câni. Alții se odihnesc la soare printre mașini și pietoni. Gunoiul pare aruncat peste tot. Sediul Administrației, o clădire valoroasă din punct de vedere arhitectural, se află într-un avansat stadiu de degradare. În spate, fix sub fereastra directorului general, este un drum de pământ folosit de camioane, dar și bălării cât statura unui om. De pe un vas de croazieră acostat, turiștii străini privesc tot acest spectacol grotesc.

Toma Petcu, reporter Digi24: Dacă mă uit în spate nu mai văd portul turistic, nu se mai vede apa, dar uite, norocul meu că am găsit, ce e asta, o piatră. Ia să vedem, hai să ne urcăm pe ea. Da, de aici e altceva, de aici se vede apa. Tu nu o vezi așa-i?! Urcă-te și tu, să o poți vedea, cu atenție. Uitați, mai în glumă, mai în serios, așa arată o plimbare prin portul turistic Giurgiu, uite, rămâi cu niște amintiri pe pantofi. Bine ați venit în România.

Dragoș Răducan, președinte Federația Patronatelor din Turism: Statul este format din niște angajați, angajați care trebuie să își facă datoria, pornind de la ministru până la ultimul funcționar din port. Este numai o problemă de educație și bun simț să aranjezi măcar intrarea civilizată în România.

Ministrul Grindeanu recunoaște incompetența și delăsarea subordonaților: „Aștept, îi aștept la discuții”

Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu are în administrare 11 porturi. În niciunul nu există o infrastructură decentă din punct de vedere turistic. Fără să o spună direct, ministrul transporturilor recunoaște incompetența și delăsarea propriilor subordonați. Vine însă și cu o propunere: parte din aceste porturi să fie preluate de către primării.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Sunt cât se poate de deschis din acest punct de vedere.

Reporter: Dar aveți cerere pe porturi, să le preia autoritățile locale să facă ceva cu ele pe partea de turism?

Sorin Grindeanu: Deocamdată au fost declarative și vă spun unde, vă spuneam de Socol și de Moldova Nouă, mi s-a spus de asemenea declarativ de Orșova, chiar și pe zona de Severin și Giurgiu.

Reporter: Să preia zona turistică să facă ceva cu ele.

Sorin Grindeanu: Aștept, îi aștept la discuții.

Potențialul turistic al Dunării este enorm. Autoritățile statului zac însă în nepăsare și se uită apatic cum austriecii, maghiarii, bulgarii dar și alte state riverane fac mulți bani din turismul dunărean. Noi nu vrem, nu putem și, în general, nu ne pasă.

Operator imagine: Florin Dizanov