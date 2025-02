Ploieștiul se află, din nou, într-o criză a gunoaielor. Deșeurile sunt neridicate de șase zile, iar primarul cere Guvernului să instituie urgent starea de alertă în oraș. Prefectura a amânat o decizie, cerând puncte de vedere de la alte instituții, scrie News.ro.

Autoritățile din Ploiești susțin că municipiul se află „în pragul unei crize sanitare”. Într-o scrisoare deschisă adresată mai multor reprezentanți ai Guvernului, primarul orașului, Mihai Polițeanu, solicită urgent instituirea stării de alertă.

Edilul a cerut acest lucru și autorităților la nivel județean, însă Prefectura Prahova a transmis că prefectul a cerut puncte de vedere din partea mai multor instituții înainte de a lua o decizie.

Într-o scrisoare transmisă, duminică, premierului Marcel Ciolacu, ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, ministrului Mediului, Mircea Fechet, și secretarului de stat Raed Arafat, primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, transmite că Ploieștiul se confruntă cu o ”situație critică generată de blocajul colectării deșeurilor” și solicită instituirea de urgență a stării de alertă.



„Documentul detaliază acțiunile ilegale care au condus la această criză și subliniază necesitatea unor măsuri imediate pentru protejarea sănătății publice”, informează Primăria Ploiești.

„Municipiul Ploiești se află într-o stare de urgență sanitară iminentă, colectarea deșeurilor municipale fiind blocată de 6 zile din cauza inacțiunii voite sau tacite a unor instituții publice județene. (...) Vă solicităm: sprijinul necesar din partea Ministerului Afacerilor Interne pentru ca Instituția Prefectului să aprobe starea de alertă în cursul zilei de luni, 24.02.2025; sprijinul necesar din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru deblocarea imediată a procedurilor de acordare a autorizației de mediu, precum și luarea măsurilor legale și administrative împotriva conducerii APM Prahova; toate măsurile legale necesare pentru tragerea la răspundere a celor vinovați pentru situația creată”, transmite Mihai Polițeanu reprezentanților Guvernului.

Primarul orașului se adresează reprezentanților Executivului după ce a cerut autorităților la nivel local să declare stare de alertă în oraș, fapt ce ar permite intervenția de urgență pentru ridicarea gunoiului, însă Prefectura Prahova a cerut puncte de vedere din partea mai multor instituții înainte de a lua o decizie în acest sens.



Sâmbătă, Prefectura Prahova a transmis că, în cursul zilei de vineri și sâmbătă dimineață, structurile de specialitate s-au adresat mai multor instituții, autorități și operatori, „cu solicitarea de a comunica în regim de urgență puncte de vedere și documente care să justifice acordul sau - după caz - refuzul prefectului de aviza starea de alertă”.

Astfel, au fost cerute puncte de vedere din partea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, structurilor cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ⁠Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, Direcției Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Primăriei Ariceștii Rahtivani, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deșeuri și tuturor operatorilor privați implicați în această speță.

Cum a ajuns Ploieștiul într-o criză de gunoaie

Ploieștiul a ajuns în situația de a se confrunta cu o nouă criză de deșeurilor după ce orașul a ieșit, în luna decembrie, din ADI Deșeuri Prahova și a decis să încheie contract de salubritate cu un nou operator, firma Brantner, renunțând la compania Bin Go Solutions (Fostă Rosal), care are contract cu ADI Deșeuri.



Bin Go Solutions a contestat la mai multe instituții, inclusiv în instanță, refuzul autorităților de a mai permite companiei să opereze pe străzile orașului, însă a pierdut. Pe de altă parte, noul operator de salubritate nu poate intra pe străzi cu autogunoierele pentru că nu are avizul necesar din partea Agenției pentru Protecția Mediului Prahova

